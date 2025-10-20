  • Новость часаГазпром установил новый рекорд поставок газа в Китай
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Туннель из России в США окончательно изолирует Европу

    Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    20 октября 2025, 13:16 • Общество

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    Ветеран СВО Дмитрий Большаков: У меня как будто несколько счастливых жизней

    @ из личного архива

    Tекст: Дмитрий Губин

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня.

    До 2022 года у Дмитрия Большакова из райцентра Пестово Новгородской области была обычная жизнь. Школа, срочная служба в армии, небольшой бизнес – первая кофейня в родном городе. Успел жениться, родилась дочь. Все изменило решение пойти добровольцем на спецоперацию.

    Что помогало справляться с тяготами на передовой под Херсоном? Что помогло встать на ноги после тяжелого ранения и заново научиться говорить? Как ощущается окружающий мир после пребывания на грани жизни и смерти? На эти и многие другие вопросы Дмитрий Большаков ответил газете ВЗГЛЯД.

    ВЗГЛЯД: Чем занимались до февраля 2022-го?

    Дмитрий Большаков: Я еще со школы занимался лыжными гонками – и после возвращения со срочной службы пошел работать тренером. У нас здесь, в Пестово, есть спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва.

    За три года воспитал двух мастеров спорта, двух кандидатов в мастера и 13 перворазрядников. И как раз, помню, в день начала спецоперации ехал в Питер, нужно было забрать лыжи-роллеры, и уснул по дороге. Подъезжая, залез в новости и был, мягко говоря, шокирован…

    ВЗГЛЯД: Что почувствовали в тот момент?

    Д. Б.: И ужас, и восторг одновременно. Я понял, что жизнь больше не будет прежней, и принял решение помогать фронту любыми возможными для меня способами.

    ВЗГЛЯД: Но что обычный тренер мог сделать в той ситуации, не имея отношения к действующей армии?

    Д. Б.: Нет-нет, я как раз имел отношение. Точнее, продолжал иметь. После срочной службы я сохранил контакты со своей воинской частью – 45-й бригадой ВДВ. Впрочем, и до службы в армии, и после увольнения в запас я постоянно находился в околовоенном сообществе, в страйкбол играл, много тренировался: и физкультура, и тактика, и стрельба. В общем, сразу после начала СВО я связался со своими бывшими командирами и спросил, что им нужно.

    ВЗГЛЯД: 45-я бригада – это ведь та самая, что делала легендарный уже бросок на Гостомель.

    Д. Б.: Да, именно она.

    ВЗГЛЯД: Что у вас запросили сослуживцы?

    Д. Б.: Медицину прежде всего. Я санинструктор по военно-учетной специальности. Практически – медбрат. И за время срочной службы прошел много разных курсов – от белгородского Красного Креста и до университета спецназа в Чечне. И я посылал им через знакомых посылки с лекарствами, вещи…

    Через какое-то время понял, что этого уже недостаточно. Что сделал на тот момент в тылу все, что мог. Теперь пора самому идти воевать. Я позвонил своему командиру и спросил: «Я нужен?». И он ответил – да, нужен. Пришел к жене и сказал, что уезжаю.

    ВЗГЛЯД: Что она ответила?

    Д. Б.: Ответила: «Я ожидала этого, и поэтому – дерзай». А вот отец плакал, такие слезы мужские были.

    И понеслось – военкомат, документы, контракт... Я попал в свою родную 45-ю бригаду, к тем же командирам, с которыми проходил срочную. Потом была еще дополнительная подготовка, четыре месяца, уже в части.

    ВЗГЛЯД: Чему учили?

    Д. Б. Стрелять, ходить, копать. Учили знаниям спецназа...

    ВЗГЛЯД: То есть навыкам войсковой разведки.

    Д. Б. Да, очень специфическим навыкам. О которых я вам сейчас не могу рассказать и вряд ли когда-нибудь потом смогу. Но и я учил, как ни странно, других бойцов.

    ВЗГЛЯД: Чему вы, новобранец, могли их научить?

    Д. Б. Тому, что уже хорошо знал – полевой медицине. Навыкам оказания медпомощи. Как пользоваться турникетом, что такое гемостатики, что должно быть в аптечке.

    ВЗГЛЯД: Куда вы попали после учебки?

    Д. Б.: На Херсонщину. Было весело, так скажем…

    ВЗГЛЯД: Скорее страшно, наверное.

    Д. Б.: Да, но когда я переезжал границу, то как мантру про себя повторял: это игра, это просто игра. И когда прилеты пошли, я думал: какая классная графика! Или: это – фейерверк! Такой подход убирал страх. Целительный самообман, если хотите.

    ВЗГЛЯД: Долго такой прием помогал?

    Д. Б.: Не очень. Помню, базировались в общежитиях, брошенных ВСУ. Привели их в порядок и замаскировали. Но рядом, в лесопосадочке, стояли наши ЗРК. И вот как-то выхожу и вижу – летят ракеты и от ЗРК, и по ним летят ракеты, вокруг все взрывается… И вот тут я понял, что действительно оказался на войне. Игра в игру больше не работала.

    ВЗГЛЯД: Какие задачи стояли перед вашей группой?

    Д. Б.: Целеуказание для артиллерии и танков. Вскрывали объекты противника.

    ВЗГЛЯД: А ваша личная задача в чем заключалась?

    Д. Б.: Санинструктор. Затем – оператор ПТУРа (противотанковой управляемой ракеты – прим. ВЗГЛЯД). Сидишь в окопчике, наблюдаешь и ждешь. Выявляешь цели и не даешь противнику приблизиться к тебе. Два часа на позиции – четыре часа отдыхаешь, и так примерно неделя. Потом ротация: одна группа заезжает, мы на броню – и уезжаем.

    Насыщенные событиями дни сменялись насыщенными событиями ночами. Днем «кусаемся» с противником, а ночью прилетают дроны. Когда пошли первые налеты «Бабы-яги», мы сначала думали, что это какой-то вертолет, его враги прислали и сейчас десантироваться начнут... Это был просто шок!

    ВЗГЛЯД: Как долго вам пришлось быть на передовой?

    Д. Б.: Я отвоевал два месяца. Но два месяца там – это совсем не то, что два месяца на гражданке.

    И довоевался до того, что пришлось прикрывать отступление наших с Херсонщины.

    Отходили полтора километра по дороге, размытой дождем, пехота, которая отходила перед нами, вообще превратила ее в болото. Отступали три часа по колено в грязи. И доотступались до того, что вышли на врага: пришлось противостоять мотопехотной и танковой частям противника. У них было два десятка танков, а нас – человек 150 пехоты.

    ВЗГЛЯД: И вам удалось спастись?!

    Д. Б.: Как ни странно. Причем враг очень хитро поступил: впереди наступающей колонны пустил танк с триколором, разрисованный буквами «Z» и «V». У нас только один человек понял этот ход – боец с позывным «Корнет», он погиб в том бою и был удостоен Звезды Героя России посмертно. Он пустил ПТУР в танк с триколором. Я еще помню, тогда с ужасом подумал – как же так, он же выстрелил в наш танк, беда! Но «Корнет» распознал в бинокль, что на нас движутся танки, которые есть на вооружении только у ВСУ. И в итоге открыл огонь. Подбил, по-моему, 11 танков, а 12-й подбил его.

    Но в любом случае мы отбились, противник отошел. И тогда я решил просто в окопе попить чайку с другом. Чокнуться кружечками чая за эту победу. Делаю глоток, и вдруг у меня – темный экран.

    ВЗГЛЯД: Ранение? Обстрел?

    Д. Б.: Да. Открываю глаза и понимаю, что лежу на земле. И тот, с кем я чай пил, тоже лежит. Потом узнал, что это четыре «Хаймарса» с кассетной начинкой прилетели. Из моей группы все были «трехсотые». И я тогда не понимал, что со мной. Голова кружится, встаю и начинаю другу помогать, турникет ему навязал, хотел на носилки положить – и вдруг понимаю, что не могу его поднять. Голова кружится все больше, и тут я думаю: а может быть, я тоже ранен?! Падаю на носилки и слышу: «Большой ранен! Малой ранен!». Отключаюсь – и прихожу в себя уже в госпитале.

    ВЗГЛЯД: Что сказали врачи?

    Д. Б.: Сначала ничего не сказали…

    Я пытался сбежать из госпиталя – думал, что вражеский. Два раза пытался, меня ловили санитарки, связывали, я развязывался.

    На третий день просыпаюсь, а рядом врач сидит и говорит: «Дима, как ты думаешь, ты где?» Я говорю – в плену. А он мне: «Ты в Подмосковье! Клиника Первого медицинского института».

    Потом уже от них я узнал, что у меня была часть черепа проломлена и выпала. Говорили, что я по тоненькому краю проскочил – мимо смерти, значит. Врачи поражались, как я вообще пришел в сознание и «почему такой целый».

    А еще я от ангины чуть не умер. Иммунитет резко упал, и я тяжело заболел. В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! Я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился.

    ВЗГЛЯД: Как шло восстановление? Долго пролежали в госпиталях?

    Д. Б.: 11 месяцев. Сначала мне латали дыру в голове. Потом вообще было предынсультное состояние, когда правая рука отказывалась слушаться, и я прихрамывал на правую ногу.

    Заново учился говорить, читать и считать. Я не мог сказать: «За окном хорошая погода». Говорил вместо этого: «Восемь тридцать восемь погода шесть». Вот такой бред. И сам думал: что я несу?!

    В санатории со мной занималась логопед, педагог по речи. Она спрашивала: вот эта картинка красная или синяя? Я отвечал: «Шесть». Не понимал, как устроены буквы, как устроены слова. Мне принесли учебник для четвертого класса, и я считал: четыре плюс два, восемь минус шесть. Для меня это были сложные задачи.

    ВЗГЛЯД: В таком состоянии легко опустить руки, свалиться в депрессию.

    Д. Б.: Да, вы правы, легко. Но я в тот момент уже понял, что выкарабкался после ранения.

    Если уж я остался жив – значит, это ведь не просто так. И передо мной – новый и, возможно, еще более интересный этап жизни. И чтобы его достигнуть, нужно многое пройти.

    Помните, я говорил, первое время на войне у меня была мантра – «это игра»? Так вот, и в процессе реабилитации я тоже себе подобное говорил. И помогало.

    ВЗГЛЯД: Это заметно. Раз вы уже готовы даже интервью давать

    Д. Б.: Да, но я задумываюсь над каждой фразой. Чуть-чуть замедляю речь. А так в целом – да, когнитивные и речевые функции восстановлены. Спасибо моему логопеду и моей жене, они обе со мной занимались.

    ВЗГЛЯД: Ветераны часто жалуются на проблемы со сном. Кошмары не преследуют?

    Д. Б.: Сейчас уже нет. Но сначала проблемы со сном были. Жена направила меня к психологу. Он предложил мне рассказывать все с самого начала.

    Первый раз я два часа просто сидел и говорил. Иногда плакал. И за пять сеансов я поборол посттравматический синдром. Каждому военнослужащему нужно хотя бы раз встретиться с нормальным психологом.

    ВЗГЛЯД: Можно сказать, вы теперь вновь встроены в мирную жизнь?

    Д. Б.: Максимально. Только приехал из санатория в Анапе. Я сейчас участвую в нашей региональной программе «СВОи герои-53», вошел в число 33 лучших.

    ВЗГЛЯД: Что за программа?

    Д. Б. Переподготовка для ветеранов. Съезды проходят, задания разные дают, и мы сейчас переквалифицируемся в государственных и муниципальных управленцев. Думаю, скоро у меня будет стажировка в администрации.

    ВЗГЛЯД: С документами и выплатами все нормально было?

    Д. Б.: Все абсолютно четко. Все положенные выплаты пришли еще тогда, когда я перевелся из реанимации в обычную палату. А все потому, что здесь у нас региональный штаб помощи ветеранам хорошо работает.

    Фонд «Защитники Отечества» – крутые ребята. Не проходит и недели, чтобы они не позвонили или не написали мне. Постоянно предлагают съездить куда-либо и никогда не берут денег ни за какую помощь.

    Я получил земельный участок под строительство дома, возможность проходить лечение в госпиталях, в санаториях без очереди. Хотя, честно сказать, я заколебался отдыхать и лечиться.

    ВЗГЛЯД: Как сегодня ощущаете свою жизнь?

    Д. Б.: Психологически – я каждый день сегодня живу с кайфом. Когда пришел с войны и гулял в госпитале – птичка поет, листики цветут, классно! В такие моменты настолько понимаешь жизнь…

    Я думаю, у меня как будто несколько жизней. И среди них не было и нет несчастливых.

    До фронта – спорт, семья, работа. Потом мне удалось реализоваться на войне. Когда меня ранило и я выкарабкался, наступил тяжелый этап, но я тоже его считаю интересным. Сейчас мне нужно еще много чего в жизни пройти. Я теперь, после того, как побывал на грани жизни и смерти, делаю только то, что мне нравится.

    ВЗГЛЯД: И что это сегодня для вас?

    Д. Б.: Во-первых, надо помогать и будущим бойцам, и ветеранам – разбираться в теме тактической медицины. Я веду свои обучающие курсы, профильный Telegram-канал «Цепь», страницу в VK. Если приглашают, езжу по разным городам и бесплатно провожу семинары. Говорю так: питание, воду и спальное место организуете – и я приеду.

    Во-вторых, еще до поездки на фронт мы с моим лучшим другом сами, на собственные деньги, организовали военно-патриотический клуб «Детинец». Начали ребят набирать. В итоге у нас есть сейчас 20 человек, три выпуска уже. Ребята занимались с 14 до 18 лет, некоторые уже пошли в университет, и мы с ними с каждым общаемся. Хотелось бы готовить молодежь. Может, нас муниципалитет поддержит.

    ВЗГЛЯД: Но на это не проживешь и семью не прокормишь. А с профессиональной точки зрения какой вы видите вашу дальнейшую жизнь?

    Д. Б.: Честно говоря, пока не знаю. Есть развилка, к которой я сейчас пришел. Первый вариант – это административная работа, муниципальное управление. Второе – какой-то семейный бизнес. Буду заниматься либо тем, либо другим. В любом случае я не теряю позитива – я очень сильно хочу вгрызться в эту жизнь.

    Американские банки пугают мир новым кризисом

    Золото поставило новый рекорд благодаря проблемам с банками в США. Вскрылись убытки у двух американских банков из-за невозвратных долгов. С этого начинался и кризис 2008 года. Рынок боится, что это лишь верхушка айсберга, и такие же проблемы, тщательно скрываемые, могут быть в более крупных банках. Если в США разразится финансовый кризис, это ударит абсолютно по всем странам, в том числе и по России. Подробности

    Требование Трампа поделить Донбасс неприемлемо для России

    Владимир Путин в телефонной беседе с Дональдом Трампом назвал полный контроль России над ДНР условием прекращения конфликта, сообщают американские СМИ. При этом глава Белого дома требует прекратить конфликт по нынешней линии соприкосновения, а украинские власти с ним согласны. Почему позиция Вашингтона и Киева неприемлема для Москвы? Подробности

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Как британский спецназ воюет против России

    «На прямое военное столкновение у Великобритании нет сил, поэтому она действует, во-первых, чужими руками, а во-вторых, используя свои спецслужбы». Такими словами эксперты объясняют плотное взаимодействие британского спецназа с ВСУ и указывают, что Россия уже предпринимает в ответ на эти угрозы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

