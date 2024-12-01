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    1 декабря 2024, 11:35 • Справки

    M142 HIMARS – американская реактивная система залпового огня

    M142 HIMARS – американская реактивная система залпового огня
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Современный американский универсальный ракетный комплекс на колёсном шасси. Предназначен для поражения артиллерии, систем ПВО, бронетехники, транспорта, живой силы и коммуникаций противника, а также обеспечения поддержки союзных сухопутных подразделений. Используется армией и Корпусом морской пехоты США, а также вооружёнными силами ещё шести стран. Применялся во время войн в Афганистане, Ираке, Сирии и в рамках специальной военной операции на Украине. Серийно производится с 2003 года.

    История создания M142 HIMARS

    Первые проекты по созданию более мобильной версии MLRS M270 начали появляться ещё 80-х годах XX века. Минобороны США формировало требования к новой РСЗО: высокие показатели подвижности при сохранении огневой мощи и возможность транспортировки авиацией. В апреле 1991 года первый опытный образец, представленный компанией Loral Vought Systems, был протестирован на ракетном полигоне Уайт-Сендс, но данная система не обладала всеми необходимыми качествами.

    Поэтому в 1996 году было заключено соглашение на 23,2 млн. долларов с компанией Lockheed Martin, которая должна была завершить проектные работы и создать четыре прототипа. Через два года эти машины были переданы армии для проведения испытаний, в рамках которых впервые протестировали баллистические ракеты ATACMS. В 1999 году с производителем был заключён ещё один контракт на 65 млн. долларов. В результате вооружённым силам США было поставлено шесть полноценных HIMARS для оценки.

    Интересные факты: аббревиатура HIMARS расшифровывается как «High Mobility Artillery Rocket System» («Высокомобильная артиллерийская ракетная система»). Стоимость одной установки для американских силовых структур в 2014 году составляла около 3,5 млн. долларов. Через 10 лет этот показатель вырос до 4,9 млн. долларов. Экспортные варианты в 2022 году оценивались в 19-20 млн. долларов. Всего выпущено более 600 машин.

    В апреле 2023 года, после завершения всех испытаний, комплекс M142 HIMARS был принят на вооружение армии и Корпуса морской пехоты США. На организацию серийного производства было выделено 96 млн. долларов. Ответственность за данную деятельность возложена на одно из четырёх основных подразделений компании Lockheed Martin – Missiles and Fire Control (MFC). При этом параллельно осуществляется разработка новых боеприпасов для этой системы.

    До 2022 года темп выпуска был равен 48 установкам в год. Но после начала специальной военной операции спрос на РСЗО значительно вырос. Поэтому компания ускорила производство до 60 машин в год. Ведутся работы по расширению производственных мощностей для выхода на показатель до пяти машин в месяц (96 в год). Кроме того, Lockheed Martin участвует в совместных работах по организации выпуска HIMARS (или их компонентов) за рубежом. В проекте участвуют австралийские и британские компании.

    Характеристики и преимущества M142 HIMARS

    HIMARS конструктивно схож с M270. Но для обеспечения высокой подвижности установки и упрощения её переброски военно-транспортной авиацией было решено спроектировать машину на колёсной платформе. Также пришлось в два раза сократить боекомплект – с 12 до 6 ракет. РСЗО базируется на трёхосном полноприводном шасси FMTV Stewart & Stevenson грузоподъёмностью 5 т. Используется семискоростная автоматическая трансмиссия Alisson. Существуют машины как с облегчёнными, так и с бронированными кабинами.

    Длина корпуса составляет 7 м, ширина 2,4 м, высота – 3,2 м. Показатель дорожного просвета 564 мм. В качестве силовой установки используется дизельный двигатель Caterpillar 3116 ATAAC мощностью 290 л.с. при 2600 об/мин. Он позволяет развивать скорость до 85 км/ч по шоссе и обеспечивать запас хода до 480 км. В состав боевого расчёта входят водитель, оператор и командир. В экстренных случаях все функции могут выполняться одним членом экипажа. Боевая масса комплекса – около 16 т.

    Интересные факты: HIMARS использует электронику, системы управления огнём и связи, унифицированные с РСЗО M270A1. Для осуществления перезарядки не нужна транспортно-заряжающая машина, процесс занимает не более пяти минут. Установка может использоваться в качестве реактивной системы залпового огня или как оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК). Развёртывание на поле боя или смена позиции осуществляются за 5-7 минут.

    Благодаря наличию опорно-поворотного механизма обеспечивается возможность ведения огня в любом направлении с углами возвышения от -2° до +60°. Управление системами наведения на цель и стрельбы осуществляется из кабины. Пусковая установка выполнена в U-образном формате и оснащена креплениями для сменных пакетов направляющих. Перезарядка производится в автоматическом режиме с помощью штатной электролебёдки.

    Сменный пакет состоит из шести стеклопластиковых контейнеров трубчатой формы с направляющими, которые придают ракетам вращение против часовой стрелки с частотой 10-12 об/мин. Предусмотрена возможность работы в одиночном режиме стрельбы и запуска всех ракет одновременно (залпом). Отстрелянные пакеты заменяются снаряжёнными. Перезарядка ракет по одной невозможна, так как контейнеры заряжаются и герметизируются в заводских условиях. Масса стандартного пакета равна 2270 кг, а его срок годности – 10 лет.

    Номенклатура боеприпасов M142 HIMARS

    Комплекс M142 HIMARS адаптирован к использованию существующих боеприпасов от РСЗО M270. Они обозначаются как MFOM «MLRS Family of Munitions» («семейство боеприпасов для MLRS»). Среди них неуправляемые и управляемые 227-мм ракеты длиной 3,94 м, которые имеют различную массу и нагрузку. Речь идёт о кассетных снарядах M26, M26A1/A2, дальность применения которых составляет от 32 до 45 км. И учебно-практических снарядах M28, M28A1/A2.

    Кроме того, применяются управляемые ракеты семейства «GMLRS». Это снаряды M30 (M30A1/A2) с 404 суббоеприпасами или 182000 вольфрамовыми шариками, а также комбинированной системой наведения (инерциальной и по GPS). При их использовании дальность обстрела составляет до 84 км. Ракеты M31 (M31A1/A2) представляют собой модификацию описанных выше боеприпасов. Они имеют осколочно-фугасную 90-кг боевую часть. Могут срабатывать от приближения удара или с задержкой.

    При использовании установки в качестве ОТРК применяются ракеты семейства AFOM «Army TACMS Family of Munitions» («Армейское семейство боеприпасов ATACMS»). Это тактические боеприпасы M39 (MGM-140) разных модификаций. Например, MGM-140A – ракета, оснащённая инерциальной системой управления, кассетной боевой частью (950 элементов) и способная поражать цели на расстоянии до 165 км. MGM-140B – модернизированная версия, имеющая инерциально-спутниковое управление. Доставляет 275 боевых элементов на 300 км.

    Также применяются модификация MGM-140B Block A1 Unitary с 226-кг фугасной боеголовкой и дальностью полёта до 270 км, M57 с аналогичной боевой частью, но увеличенной дистанцией боя (300 км), а также M57E1 с системой наведения по GPS и функцией воздушного подрыва. Кроме того, вооружённые силы США уже получили первые экземпляры передовых боеголовок PrSM «Precision Strike Missile» («Высокоточный ударный снаряд»), которые способны поражать цели на дистанции до 499 км.

    История последующего развития M142 HIMARS

    Компании Lockheed Martin UK и INSYS совместно работали над созданием облегчённого британского аналога HIMARS. Эта установка имела один модуль РСЗО, базирующийся на платформе Supacat SPV600. Проект был закрыт в 2007 году. Кроме того, ведётся разработка автономной многоцелевой пусковой установки (AML) – беспилотной модификации HIMARS. Она оснащена двумя пакетами ракет и совместима со всеми существующими видами боеприпасов к данной РСЗО.

    После начала СВО представители компании Thaless Australia заявили о возможности производства ракет GMLRS в Австралии. Соответствующие переговоры ведутся на уровне правительств двух стран. 11 сентября 2023 года польское минобороны подписало рамочное соглашение с компанией Lockheed Martin о сборке 486 HIMARS на шасси Jelcz 663.45 6×6 на территории Польши. Работы будут осуществляться в рамках проекта «Homar-A». Тогда же было подписано соглашение с немецкой Rheinmetall о совместной разработке глобальной РСЗО GMARS.

    Распространение в мире и современное использование M142 HIMARS

    Вооружённые силы США имеют 368 установок HIMARS, ещё 47 числятся в составе Корпуса морской пехоты. Кроме того, Сингапур приобрёл 18 машин, а Объединённые Арабские Эмираты – 32 комплекса. Иордании было поставлено 12 РСЗО. Румыния уже получила 36 единиц из 54 заказанных. Польше преданно 7 экземпляров из 486. После начала СВО США поставили Украине 38 установок, а Германия – 3 машины. В конце 2024 года планируется передача Тайваню 11 HIMARS.

    Интересные факты: данные установки представлены в компьютерных играх «Battlefield 4», «People Playground» и «Simple Car Crash Physics Sim», а также в модификациях к «GTA V» и «Teardown». Трофейные машины стали частью экспозиций музейного комплекса парка «Патриот» и Военно-исторического музея артиллерии Санкт-Петербурга. Сборные модели HIMARS выпускаются брендами «Dragon» (в масштабе 1/72) и «Trumpeter» (1/35).

    В мае 2022 года была одобрена продажа Австралии 20 установок, затем было заказано ещё 42 единицы. В ноябре подписан контракт на поставку восьми РСЗО в Литву. В декабре было заключено соглашение о продаже шести систем Эстонии. В декабре 2023 года соответствующие контракты были подписаны с Италией (21 штука) и Латвией (6 РСЗО). В августе 2024 года было объявлено о заказе Хорватией 8 установок и 16 Норвегией. Кроме того, потенциальными операторами системы являются Болгария, Швеция и Филиппины.

    Боевое применение M142 HIMARS

    Три установки HIMARS впервые вступили в бой в июле 2007 года, во время войны в Ираке. Их использование было признано успешным. Но в феврале 2010 года при проведении операции «Моштарак» в Афганистане было убито 12 мирных жителей из-за отклонения от цели двух ракет, выпущенных из HIMARS. Поэтому до завершения расследования эксплуатация систем HIMARS была приостановлена. После того как этих граждан признали «живым щитом» талибов, использование РСЗО возобновили.

    С ноября 2015 года данные установки применяются для борьбы с террористами в Ираке, а с июня 2017 года – в Сирии. В апреле 2016 года было объявлено о размещении нескольких установок в пограничных регионах Турции для подавления активности «Игил*». Эти системы использовались для уничтожения лабораторий по производству опиума в Афганистане и ликвидации лидеров «Талибана*» в городе Муса-Кала. В 2018 году они принимали участие в боях под Хашамом в провинции Дейр-эз-Зор и наносили удары по правительственным войскам Сирии.

    Летом 2022 года началась передача HIMARS Украине. Их участие в боевых действиях было зафиксировано 24 июня. Установки также применялись для атак на командные пункты ВС РФ, склады ГСМ и боеприпасов, коммуникаций и другой инфраструктуры.

    В мае 2023 года украинские артиллеристы стали заявлять о широкомасштабном подавлении систем наведения HIMARS российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Первые подтверждённые данные о поражении данных систем начали поступать весной 2024 года. Так, одна установка была ликвидирована в районе села Никаноровка (ДНР), а две серьёзно повреждены. Кроме того, сообщалось о поражении двух РСЗО возле населённого пункта Малотарановка и одной – около Красноармейска. Ещё одна машина была уничтожена под Константиновкой. В целом Минобороны РФ регулярно отчитывается об уничтожении комплексов HIMARS ВСУ.

    Вывод

    HIMARS является эффективным, многоцелевым ракетным комплексом, способным создавать преимущество на поле боя в условиях современной войны. Он достаточно технологичен и мобилен, чтобы избегать ответного огня, обладает мощным и разнообразным вооружением, но не пригоден для ремонта в полевых условиях. Данная система имеет существенный модернизированный потенциал и будет сохранять актуальность на протяжении многих лет.

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