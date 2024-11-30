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    30 ноября 2024, 14:05 • Справки

    Торнадо – российская реактивная система залпового огня

    Торнадо – российская реактивная система залпового огня
    @ РИА Новости

    Передовая отечественная реактивная система залпового огня. Предназначена для дистанционного уничтожения пехоты, бронетехники, ЗРК, тактических ракет, авиации на земле, укреплений и другой инфраструктуры противника. Отличается технологичностью, дальнобойностью и манёвренностью. Производится и модифицируется с 2012 года. Применялась российской армией в рамках Гражданской войны в Сирии и специальной военной операции на Украине.

    История создания «Торнадо»

    Инженеры тульского НПО «Сплав» приступили к модернизации системы «Град» в начале 1990-х годов. Но из-за недостаточного финансирования и отсутствия госзаказа процесс затянулся на два десятилетия. Первый прототип был представлен в 1998 году на показательных стрельбах в Оренбургской области. Однако полноценные госиспытания опытных образцов стартовали только в 2012 году на полигонах под Волгоградом. Через год они завершились и систему приняли на вооружение ВС РФ.

    Осенью Минобороны РФ заключило с пермской машиностроительной компанией «Мотовилихинские заводы» контракт на поставку 36 установок 9К91М «Торнадо-Г». Их распределили между танковыми бригадами и артиллерийскими полками мотострелковых дивизий. Помимо боевых систем была изготовлена учебная машина, поставленная в Михайловскую Военную Артиллерийскую Академию. Разрешение на экспорт данных моделей было получено производителем в 2018 году.

    Интересные факты: согласно справочнику Military Balance 2017, «Торнадо-С» дальнобойнее всех существующих моделей американских РСЗО, однако уступают китайским WS-2D в огневой мощи. За разработку «Торнадо-Г» её конструкторы Виталий Хоменок и Валерий Плаксин были удостоены правительственной премии в 2015 году. Макет 122-мм снаряда к этой системе был впервые продемонстрирован широкой публике на Международной выставке вооружений «Indo Defence 2018» в Джакарте.

    Но военные оказались недовольны дальностью стрельбы и потребовали от разработчиков усовершенствовать систему. Через четыре года были представлены более дальнобойные «Торнадо-С». Они смогли поражать цели на дистанции до 120 км. Летом 2016 года данная модель была принята на вооружение и началось её серийное производство. Через три года производитель получил разрешение на её продажу за границу, однако информации о заключённых контрактах в открытых источниках пока нет. К началу СВО удалось произвести около 30 единиц.

    Характеристики и преимущества «Торнадо»

    РСЗО «Торнадо-Г» состоит из боевой машины 2Б17М, созданной на платформе грузовика Урал-4320-10 с колёсной формулой 6х6, а также 40 направляющих под старые и новые 122-мм снаряды. Её длина составляет 7,35 м, ширина – 2,04 м, а высота – 3 м. Боевая масса установки равна 14 т. Показатель дорожного просвета равен 410 мм. Машина приводится в движение с помощью дизельного двигателя КамАЗ-740 мощностью 210 л.с. Он позволяет развивать скорость до 85 км/ч по шоссе и преодолевать 1,5-м брод с твёрдым грунтом.

    Боевой расчёт состоит из двух человек. РСЗО позволяет вести огонь с неподготовленной позиции в автоматическом режиме. На перевод установки из походного положения в боевое и наоборот требуется 1-6 минут. Дальность стрельбы – от 4 до 40 км. Максимальный угол возвышения 55°. Автоматизированная система управления огнём располагается в кабине машины. Кроме того, встроенное оборудование позволяет автоматически осуществлять наведение, топопривязку и навигацию, обмен данными с командным пунктом.

    Предусмотрена возможность стрельбы штатными реактивными снарядами от системы «Град». Также используются кассетные кумулятивно-осколочные 9М217, 9М218 и 9М541 или осколочно-фугасные 9М521, 9М522, 9М538 и 9М539 боеприпасы. Залп осуществляется за 20 с. Для повышения кучности стрельбы боеголовки оснащаются тормозными кольцами. Пакет направляющих укомплектован специальным экраном, защищающим элементы органов управления от газовых струй запускаемых ракет.

    История последующего развития «Торнадо»

    В 2016 году была представлена РСЗО 9К515, которая является модификацией системы «Смерч». Она получила новые 300-мм корректируемые (по координатам ГЛОНАСС) боеприпасы 9М542, позволяющие поражать цели на дистанции до 120 км. Заявлена возможность увеличения максимальной дистанции стрельбы до 200 км. Установка может вести стрельбу залпами и в одиночном режиме. Оснащена оборудованием для автономного исправления траектории полёта ракет. Боевой расчёт состоит из 3 человек.

    Установка также адаптирована для использования различных кассетных боеприпасов. Например, противопехотных 9М55К и 9М525, самонаводящихся противотанковых 9М55К1 и 9М526, минирующих 9М55К4 и 9М527, кумулятивных 9М55К5 и 9М528. Термобарических снарядов 9М55С и 9М529. Различных версий боеголовок с малогабаритными самоприцеливающимися боевыми элементами. Для развёртывания системы на поле боя или смены позиции требуется около 1 минуты.

    Кроме того, существует облегчённая версия «Торнадо-С» – система 9A52-4. Она базируется на шасси КамАЗ-63501 8х8 и оснащена шестью направляющими для пуска ракет. Может использовать 122-мм и 220-мм боеприпасы, разработанные для семейства «Торнадо». Дальность эффективной стрельбы данной установки составляет 90 км, при этом она обеспечивает большую точность, чем предыдущие версии. Может выпускать ракеты в режиме полного или частичного залпа, или одиночными выстрелами. На перезарядку требуется не более 8 минут.

    Современное использование и боевое применение «Торнадо»

    На вооружении российской армии находится около 180 установок «Торнадо-Г» и 50 систем «Торнадо-С». Эти машины были впервые применены в бою в 2017 году, в рамках проведения антитеррористической операции ВС РФ в Сирии. Они хорошо показали себя во время боевых испытаний, однако подробности об их применении (локализация, список уничтоженных целей, повреждения и потери) не раскрываются. Также по непроверенным данным, «Торнадо-Г» использовались ополченцами ДНР и ЛНР с 2014 года.

    Интересные факты: в 2023 году была анонсирована разработка компьютерной игры «Боевые монстры Ростеха», главными героями которой станут отечественные образцы военной техники, в том числе и РСЗО «Торнадо». Кроме того, установка представлена в проектах «People Playground», «DCS World» и «Scrap Mechanic», а также в модификации к игре «GTA San Andreas». Китайская компания «Trumpeter» выпускает сборные модели данной системы в масштабе 1/35, а российский производитель «Звезда» – в масштабе 1/72.

    Данные РСЗО открыто использовались ВС РФ с самого начала специальной военной операции на Украине. Так, с помощью «Торнадо-С» был нанесён удар по железнодорожному эшелону с военной техникой ВСУ на станции Балаклея в 2023 году. В результате удалось уничтожить вагон с боеприпасами и 15 грузовиков. Кроме того, зафиксированы случаи поражения командных пунктов, складов ГСМ, аэродромов в разных регионах Украины.

    По данным Минобороны РФ, расчёты РСЗО «Торнадо-С» регулярно применяются для уничтожения пунктов временной дислокации и скоплений техники ВСУ на Купянском направлении. При этом ограниченно используются и установки «Торнадо-Г». В основном, они задействованы на Харьковском направлении. Обе системы действуют совместно с расчётами БПЛА и стремятся вести стрельбу из-за пределов досягаемости артиллерии противника.

    Вывод

    РСЗО «Торнадо» являются мощными, технологичными и автономными системами для успешного решения задач в условиях современной войны. При этом они сравнительно недороги, просты в эксплуатации и могут быть быстро отремонтированы. Изначально планировалось, что к 2020 году данные машины заменят все установки «Смерч». Однако процесс перевооружения затянулся в связи с проведением СВО. Со временем «Торнадо-С» станет основным комплексом РСЗО ВС РФ.

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