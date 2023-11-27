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    27 ноября 2023, 19:10

    «СМЕРЧ»: реактивная система идеального уничтожения

    «СМЕРЧ»: реактивная система идеального уничтожения
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Двенадцать 8-метровых «труб», выпускающих реактивные снаряды калибром 300 мм и весом 800 кг. Высочайшая точность при стрельбе, позволяющая накрывать огнем целые площади на расстоянии около 100 км и не оставляющая шансов укрыться тем, кто на этих площадях находится. Склонные к поэтической образности называют эту систему залпового огня «безжалостным совершенством». Официально же она именуется одним коротким, но ярким словом – «Смерч».

    Нет предела совершенству!

    Советский Союз навсегда останется в истории страной, которая впервые создала и применила в реальных боевых условиях реактивную артиллерию. О знаменитых «Катюшах» и сегодня не слышал только ленивый. Сконструированная Георгием Лангемаком и прозванная гитлеровцами «Сталинским органом», БМ-13 во всей красе показала себя в годы Великой Отечественной войны, став одним из самых запоминающихся символов Победы.

    Но время шло. Менялась армия, менялись требования, предъявляемые к ее вооружению и оснащению. Уже во второй половине XX столетия у боевых машин первого поколения выявился серьезный недостаток. Речь идет об относительно малой дальности стрельбы. «Катюша», стреляющая на расстояние до 8,4 км, и созданные вслед за ней «бээмки» второго поколения, по словам ряда исследователей, являлись «машинами на поле боя». Стреляя на относительно небольшие расстояния, они и сами становились уязвимыми для вражеской артиллерии.

    Переломным в развитии советской «залповой» артиллерии по праву можно считать 1963 год. В этом году с блеском прошла все испытания и была поставлена на вооружение система БМ-21, гораздо более известная под названием «Град». Результат превзошел все мыслимые и немыслимые ожидания. Шесть десятков лет эта машина – простая, недорогая в производстве и эффективная в применении – исправно служит вооруженным силам целого ряда стран.

    Но, как известно, предела совершенству не существует, а потому разработки в области реактивной артиллерии активно продолжались. Уже в конце 1960-х умы советских конструкторов занимала идея создать новый вариант РСЗО, которая была бы способна поражать цели на расстоянии до 70 км 300-миллиметровыми снарядами. Представленная «наверх» идея получила одобрение, и в 1976 году Совет министров СССР издал постановление, «благословляющее» начало работ по созданию системы «Смерч».

    Догнали? Перегнали!

    Несмотря на многолетнюю военную конкуренцию, порожденную холодной войной, американцы не прилагали сверхусилий к созданию собственных различных видов РСЗО. Большинство американских оружейников пришли к выводу, что конструировать систему, которая будет работать дальше, чем на 40 км, бессмысленно, потому что ни о какой точности стрельбы говорить не придется. Да и затраты в глазах штатовского руководства не выглядели жизненно необходимыми. А зря…

    В 1987 году первые «Смерчи» встали на вооружение советских войск. Армия получила простое, но невероятно убойное оружие, мощность которого, даже по словам специалистов, являлась избыточной. На момент создания «Смерч» стал самой дальнобойной системой залпового огня в мире. Осколочно-фугасные, кассетные и термические снаряды были способны уничтожать цели на дистанции от 20 до 70 км. Сегодня среди боеприпасов есть и так называемые «Типчаки» – носители беспилотников-наблюдателей с максимальной дальностью стрельбы до 90 км.


    Кстати, проблему точности стрельбы (ту самую, которая оказалась непреодолимой для заокеанских разработчиков) решил коллектив конструкторов под началом Александра Ганичева и Геннадия Денежкина. И решил довольно быстро. Выражаясь сугубо техническим языком, советские оружейники создали боеприпас, оснащенный системой так называемой угловой стабилизации. Это позволяло контролировать движение снаряда во время полета.

    Сами за себя говорили и другие характеристики нового оружия. По сравнению с уже упомянутыми «Градами» дальность стрельбы выросла в 3,5 раза, поражаемая площадь с 14,5 га увеличилась до 67. То есть одного залпа новых РСЗО было достаточно, чтобы «накрыть» территорию, примерно равную сотне футбольных полей! Уходило на это 40 секунд и около тонны взрывчатки…

    Интересно, что традиция, укоренившаяся еще в период Великой Отечественной, – создавать эффективное, но дешевое в производстве оружие, сработала и здесь. По сей день боеприпасы к РСЗО «Смерч», обладая высочайшей убойностью, остаются гораздо дешевле как высокоточных ракет, так и средств поражения, применяемых в военной авиации. Нельзя забывать и о том, что засекать залпы РСЗО – весьма непростая задача даже для современных систем противовоздушной обороны. Все это штатовские специалисты в свое время тоже не учли.

    Продолжение следует…

    С 2007 года Россия начала поставлять «Смерчи» за границу. По данным на 2023 год, эти системы официально используются армиями не менее 13 государств. Среди них – Беларусь, Казахстан, ОАЭ, Сирия, Индия, Венесуэла и др. По информации на 2007 год, Китай производил копию РСЗО на своем шасси. Не стоит на месте и отечественная наука. Разработки в области реактивной артиллерии продолжаются, «спрос» на нее активно подогревается. А экспортная стоимость «Смерча» и его «наследников» выражается цифрой $12,5 млн.

    Несколько слов и о «наследниках». 2017 год принес Российской армии очередной подарок в виде системы «Торнадо-С». Модификация содержала немало очень интересных изменений и дополнений: ускоренную систему заряжания, наведения и непосредственно стрельбы (да еще и без необходимости экипажу покидать кабину боевой машины), возможность четкого ориентирования в любой местности, автоматизацию целого ряда операций. «Торнадовские» снаряды способны поражать врага на 120 км от занимаемой позиции.

    Сегодня ко многим видам вооружения, техники, различным боеприпасам часто применяют выражение: «аналогов в мире не имеет». Насколько это высказывание правильное? Ведь любой удачный образец оружия, без сомнения, найдет подражателей. Тем более если оружие становится интернациональным. Есть аналоги и у «Смерча», в том числе зарубежные. Но, как показывает опыт современных боевых действий, именно «Смерч» как был, так и остается наиболее эффективным среди всех своих конкурентов.

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