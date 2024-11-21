«Елка желаний» стартовала в Национальном центре «Россия» в расширенном формате

«Акция «Елка желаний» реализуется с 2018 года по всей России и каждый год объединяет тысячи людей, готовых совершать добрые дела. Благодаря общим усилиям за шесть лет было исполнено более 210 тыс. детских новогодних желаний. Все больше людей готовы участвовать в подобных благотворительных активностях, становиться волонтерами, оказывать посильную помощь. За это время свыше 88 тыс. исполнителей и 1,5 тыс. партнерских организаций присоединились к акции», – поделился председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

Он рассказал о новой категории, которую в этом году «Движение первых» добавило в акцию. Это дети из семей, постоянно проживающих в Белгородской, Курской и Брянской областях, и/или пострадавших и вынуждено покинувших место жительства в связи с обстрелами.

«Эти дети сталкиваются с множественными трудностями: от потери родных до разрушения привычной среды. Они нуждаются в положительных эмоциях, и важно, чтобы общество объединило усилия и обеспечило поддержку на всех уровнях», – подчеркнул Орлов.

«Елка желаний» проводится с 2018 года и охватывает всю страну, собирая тысячи людей, готовых совершать добрые дела. За шесть лет существования акции было исполнено более 210 тыс. детских новогодних желаний. В реализации этой важной инициативы каждый год участвуют представители государственных учреждений, коммерческих организаций, а также неравнодушные граждане. Ежегодно к акции присоединяется президент Российской Федерации Владимир Путин.

В этом году акция расширяет не только категории участников, но и свою миссию. «Елка желаний» становится экосистемой, которая объединит в себе различные возможности адресной поддержки всех, кто нуждается в новогоднем чуде. Реализация проекта будет осуществляться на базе инфраструктуры «Движения первых» во всех регионах России. Руководитель акции Тимур Сафин отметил, что в этом году к участию присоединятся наши соотечественники из ближнего зарубежья. Они такие же граждане нашей страны и теперь тоже смогут исполнить желания детей, внести свой вклад в создание новогоднего волшебства.

«Елка желаний» – это не просто благотворительный проект, а экосистема добрых дел, которая дарит детям веру в чудо и поддержку общества. Каждый из нас может изменить жизнь другого человека, исполнив заветное желание, и почувствовать, как это меняет и его самого. В этом году мы делаем акцию еще доступнее и масштабнее: расширяем категории участников, вводим новые форматы взаимодействия и приглашаем к участию наших соотечественников из ближнего зарубежья. Вместе мы можем создать атмосферу волшебства и заботы, которая вдохновит тысячи людей», – отметил советник председателя правления «Движение первых», руководитель Всероссийской акции «Елка желаний» Тимур Сафин.

В акции могут принять участие дети в возрасте от 3 до 17 лет, которые находятся в трудной жизненной ситуации: это дети с особенностями здоровья, сироты и оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных семей, а также из семей участников специальной военной операции и проживающие в новых регионах России.

Важной частью акции является волонтерское сообщество, благодаря которому проект из года в год становится все масштабнее и охватывает больше людей, нуждающихся в помощи. Более 10 тыс. добровольцев уже присоединились к инициативе, помогая на всех этапах ее реализации: от информирования о проекте до организации мероприятий и исполнения желаний. Об этой значимой роли волонтеров в реализации акции рассказала руководитель направления «Росмолодежь.Добро» Юлия Устинова.

«Волонтеры – это настоящие волшебники, которые своими руками творят чудеса, даря радость и тепло тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. За годы существования акции к ней присоединились более 10 тысяч добровольцев. Благодаря их усилиям «Елка желаний» становится все масштабнее, охватывая больше людей и создавая праздничную атмосферу. Особенно важно, что в 2024 году, объявленном Годом волонтера в странах СНГ, акция выйдет за пределы России. Аналогичные инициативы пройдут и за рубежом, чтобы подарить детям, которым это действительно необходимо, исполнение заветных мечтаний. Волонтерская помощь – это не просто поддержка, это вера в добро и тепло, которое способно менять жизни», – сказала руководитель направления «Росмолодежь.Добро» Юлия Устинова.

Помимо неравнодушных граждан важную роль играет содействие коммерческих организаций – партнеров акции «Елка желаний». Ежегодно к акции присоединяются такие организации, как VK, Сбер, Автодор, Объединенная зерновая компания, ЛокоТех-Сигнал и тысячи других партнеров. За время проведения акции к ней присоединились уже свыше 88 тыс. исполнителей и 1,5 тыс. партнерских организаций.

«Привлечение крупных партнеров, особенно из бизнеса, играет важную роль в развитии таких проектов, как «Елка желаний». Благодаря их поддержке инициатива может значительно расширить масштаб, обеспечить исполнение большего числа желаний и привлечь внимание широкой аудитории к социально полезным делам и благотворительности. Мы рады выступать партнерам инициативы. Участие в таких проектах помогает компаниям укреплять корпоративную культуру и объединять команды вокруг добрых дел. Это не только вклад в благотворительность, но и инвестиция в развитие общества и доверительных отношений с сотрудниками и клиентами», – поделился директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров.

Ежегодно в адрес акции поступают тысячи детских желаний как материального, так и нематериального характера. Например, в 2019 году Вильям Хайло принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний», его мечта была сыграть на скрипке вместе с симфоническим оркестром.

Так, 28 декабря 2019 года мечта была исполнена в Большом зале консерватории имени П.И. Чайковского. Вместе с Московским государственным симфоническим оркестром он исполнил «Лучшие вальсы Штрауса».

«Детские мечты – это отражение нашей души, надежд и стремлений. Когда в детстве желание исполняется, это не просто радость, это глубокий след в сердце, который остается с нами на всю жизнь. Во взрослой жизни эти моменты становятся источником силы и вдохновения, которые помогают преодолевать трудности и двигаться к своим целям. Исполняя детские мечты, все мы не только дарим счастье здесь и сейчас, но и закладываем фундамент для будущих побед и достижений. Именно поэтому важно поддерживать такие акции, как «Елка желаний», – рассказал участник Всероссийской акции «Елка желаний», чье желание было исполнено в 2019 году Вильям Хайло.

Акция пройдет в двух форматах – офлайн и онлайн, чтобы сделать участие максимально удобным для всех желающих. В офлайн-формате новогодние елки с желаниями детей будут установлены в офисах организаций-партнеров и на площадках крупных мероприятий, где участники смогут выбрать желание для исполнения. Онлайн-формат позволит выбрать мечту на сайте акции, самостоятельно определив удобную сумму подарка и регион, в котором участник готов реализовать желание.

В 2024 году, объявленном в России Годом семьи, «Движение первых» совместно с благотворительным фондом «Выручаем» запускает акцию «Праздник на стол». Ее цель – продовольственная поддержка семей с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума. Акция дарит возможность каждому внести вклад в создание новогоднего настроения для тех, кто в этом особенно нуждается, обеспечивая их главным атрибутом праздника – праздничным столом, который объединяет поколения и дарит тепло и уют.

Заявки на участие принимаются через официальный сайт елкажеланий.рф, а для благотворителей доступен онлайн-формат на платформе праздникнастол.рф, где можно выбрать удобный способ участия: приобрести продуктовый сертификат фиксированного номинала или сделать разовое пожертвование. Присоединиться к акции могут все желающие – частные лица, коммерческие компании и государственные учреждения.

«Елка желаний» стала по-настоящему всенародной акцией – уникальной традицией России. Она напоминает о том, насколько важны милосердие и гуманизм, которые сближают людей и позволяют каждому внести свой вклад в исполнение детских мечтаний. Дети, их счастье и будущее – это главная ценность для нашего общества. «Елка желаний» дарит возможность каждому стать частью большой доброй миссии, превращая маленькие мечты в реальность и делая мир вокруг немного теплее и светлее.