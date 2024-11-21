В Израиле предложили присоединить Западный берег в ответ на ордера МУС

В Израиле министр предложил присоединить Западный берег Иордана в ответ на ордера МУС

Tекст: Ольга Иванова

Министр национальной безопасности Израиля, лидер партии «Оцма ехудит» Итамар Бен-Гвир резко осудил решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, передает ТАСС.

Бен-Гвир заявил, что в ответ Израиль должен распространить суверенитет на всю территорию Западного берега реки Иордан, известную как Иудея и Самария.

На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) министр подчеркнул, что необходимо строить поселения во всех частях страны, разорвать связи с «террористической администрацией» в Рамалле и ввести санкции. Он считает, что только такие действия могут стать адекватным ответом на принятые МУС меры.

Напомним, МУС выдал ордер на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.