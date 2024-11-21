Биткойн превысил рекордную отметку в 98 тыс. долларов

Корбин потребовал объяснений насчет ударов Storm Shadow вглубь России

Экс-лидер лейбористов Джереми Корбин призвал Стармера объяснить использование британских ракет вглубь России

Tекст: Максим Попов

Корбин обратился к премьер-министру Стармеру с требованием прояснить ситуацию вокруг использования британских ракет Storm Shadow, сообщает ТАСС. Он выразил обеспокоенность тем, что британские дальнобойные вооружения могли быть использованы для ударов вглубь России, и призвал премьер-министра немедленно выступить перед парламентом с разъяснениями.

Корбин заявил, что необходимо сообщить британской общественности, означает ли это, что Британия теперь находится в состоянии войны с ядерной державой, и оценить уровень риска для жителей страны. Он также подчеркнул, что такой шаг был предпринят без одобрения парламента, что вызывает дополнительные вопросы.

Несмотря на то что Корбин последовательно осуждает действия России, начавшей специальную военную операцию на Украине, он акцентировал внимание на необходимости деэскалации конфликта и поиска дипломатического решения для достижения мира.

До этого Британия отказалась комментировать сообщения об ударах Storm Shadow вглубь России

