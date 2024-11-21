Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?4 комментария
Биткойн превысил рекордную отметку в 98 тыс. долларов
Курс биткойна на платформе Binance превысил 98 тыс. долларов, обновив рекорд
Стоимость биткойна на платформе Binance достигла нового исторического рекорда, впервые превысив 98 тыс. долларов, что на 5,44% выше предыдущих показателей.
По данным платформы Binance, стоимость биткойна достигла нового исторического максимума, превысив отметку в 98 тыс. долларов, сообщает ТАСС.
На момент 14.03 по московскому времени, криптовалюта выросла на 5,23%, достигнув уровня 98,021 тыс. долларов. В течение следующих нескольких минут курс биткойна продолжил расти и к 14.07 составил 98,198 тыс. долларов, что на 5,44% выше предыдущих показателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, курс биткойна обновил исторический максимум, превысив 97 тыс. долларов, а цена биткойна достигла нового рекорда в 96,8 тыс. долларов.