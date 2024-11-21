Стоимость биткойна побила рекорд

Биткойн обновил исторический максимум, достигнув 97,480 тыс. долларов

Tекст: Мария Иванова

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, поднявшись выше 97 тыс. долларов, передает ТАСС.

Данные площадки Binance показали, что по состоянию на 7.56 мск криптовалюта росла на 5,78%, достигнув 97,476 тыс. долларов. Через несколько минут, к 8.12, стоимость биткойна достигла 97,480 тыс. долларов, увеличившись на 5,93%.

Эксперты ранее сообщали, что в ближайшие дни Bitcoin может преодолеть отметку в 100 тыс. долларов и продолжить рост до 300 тыс. долларов в текущей фазе. Возможны технические коррекции, которые будут выкуплены при отсутствии серьезных негативных факторов.

Ключевыми причинами роста стали обещания Дональда Трампа, включающие трансформацию США в глобальный криптовалютный хаб и пересмотр регуляторной политики SEC. Эти шаги привлекли внимание инвесторов, рассматривающих Bitcoin как защитный актив в период геополитических кризисов и нестабильности на традиционных рынках.

Биткойн – децентрализованная система, основанная на блокчейне, которую может эмитировать любой участник. Концепция была представлена в 2008 году. Эмиссия биткойна ограничена, и большая часть уже добыта, что также способствует его ценности.

Ранее в четверг стоимость биткойна достигала нового рекорда в 96 575 долларов, что было на 5,12% выше предыдущего пика, согласно данным платформы Binance.

Отметим, что на фоне выборов в США биткоин обновил исторический максимум и продолжает рост. Гендиректор Binance Ричард Тэн заявил, что победа Дональда Трампа на выборах в США открывает новую эру для криптовалют.