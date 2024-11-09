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    В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.

    11 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    29 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    3 комментария
    9 ноября 2024, 14:33 • Новости дня

    Глава Binance предсказал золотой век криптовалют с победой Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Гендиректор Binance Ричард Тэн сообщил, что победа Дональда Трампа на выборах в США открывает новую эру для криптовалют.

    С победой Дональда Трампа на выборах в США начался «золотой век» для криптовалют, возвращение республиканца в Белый дом станет «большой победой для криптоиндустрии», сказал Тэн в интервью Financial Times, передает ТАСС.

    Он добавил, что при правлении Трампа большинство американских регуляторов признают криптовалюты.

    Такую точку зрения поддерживают и другие лидеры криптоиндустрии. Исполнительный директор Coinbase Брайан Армстронг отметил, что после победы Трампа Америка встанет на путь к «экономической свободе».

    Основатель Galaxy Digital Майкл Новограц считает, что в ближайший год хорошие новости для криптоиндустрии будут появляться каждую неделю.

    Напомним, 29 октября цена биткойна на бирже Binance превысила 70 тыс. долларов впервые с конца июля. На фоне выборов в США эта криптовалюта обновила исторический максимум, поднявшись на 9,34% и достигнув 75,118 тыс. долларов.

    9 ноября 2024, 09:09 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп до инаугурации начал менять политику США по Украине
    Bloomberg: Трамп до инаугурации начал менять политику США по Украине
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля, уделяя внимание ядерной программе Ирана и ситуации на Украине, сообщают СМИ.

    Трамп вступит в должность президента США только через два месяца, однако он уже начал формировать будущий курс внешней политики страны в отношении Украины и Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    По этим данным, значительные изменения в мировосприятии произошли после выборов в США, и это особенно заметно на Украине. Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал быстро решить украинский вопрос, что привело к активным действиям со стороны президента Украины Владимира Зеленского для улучшения своих позиций.

    Отмечается, что победа Трампа может принести выгоду Израилю. «Трамп уже дал понять, что предоставит Израилю больше свободы действий для нанесения удара по ядерной программе Ирана, особенно если Тегеран изменит свою политику в сторону обладания ядерным оружием», – говорится в материале.

    Ранее норвежский профессор Гленн Дизен заявил о необходимости нейтралитета Украины и отказе Североатлантического альянса от расширения как базовых условиях для мирного соглашения с Россией. Президент Турции Тайип Эрдоган упоминал возможность быстрого урегулирования конфликта на Украине при готовности администрации Дональда Трампа к мирным переговорам.

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    9 ноября 2024, 04:32 • Новости дня
    The Times: Европа может сделать Трампа козлом отпущения из-за Украины

    В Британии заявили, что ЕС может списать неудачи по Украине на Трампа

    The Times: Европа может сделать Трампа козлом отпущения из-за Украины
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Максим Попов

    Несмотря на страх перед Дональдом Трампом, европейские политики увидели в нем шанс снять ответственность за Украину, сообщила The Times.

    Как отметил колумнист Макс Гастингс, большинство европейских лидеров ненавидят и боятся Трампа. Тем не менее, хотя никто открыто об этом не скажет, у них есть одна веская причина приветствовать его в Белом доме – Трамп сможет избавить их от хотя бы части ответственности за ситуацию на Украине, передает ТАСС.

    Обозреватель подчеркнул, что  европейские государства устали от поддержки Киева и заинтересованы в возобновлении энергетического сотрудничества с Россией. Это, по его мнению, объясняет, почему Трамп может стать удобным политическим козлом отпущения для Европы, в случае если ситуация не изменится в лучшую сторону.

    Ранее сообщалось, что отношения Лондона и Киева заметно ухудшились сразу после прихода к власти Лейбористской партии во главе с Киром Стармером, который прекратил поставки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    8 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    Названы первоочередные планы Трампа на посту президента

    Советник Трампа Миллер рассказал о первоочередных планах следующего президента США

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп, выигравший выборы президента США, активно обсуждает с командой меры по обеспечению безопасности границ и восстановлению экономики, считая свою победу мандатом на реализацию предвыборной программы.

    Выигравший выборы президента США Дональд Трамп активно готовится к вступлению в должность, сообщает CNN. «Победа в народном голосовании меняет все. Это дает мандат и общенациональное доверие к реализации того, что он хочет сделать из Овального кабинета», – заявил советник кампании Трампа Джейсон Миллер.

    По данным канала, Трамп намерен сосредоточиться на обеспечении безопасности границ, восстановлении экономики и отмене энергетических ограничений. Он также хочет более тщательно подойти к подбору команды, чтобы на ключевых позициях были люди, «которые не только компетентны, но и преданы».

    Трамп стал первым с XIX века политиком в США, вернувшимся в Белый дом после перерыва. Его победу подтвердили все ведущие СМИ, включая агентство Ассошиэйтед Пресс и телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Камала Харрис признала поражение, а Джо Байден поздравил Трампа с победой.

    Коллегия выборщиков 17 декабря должна проголосовать в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый Конгресс утвердит результаты. Инаугурация состоится 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден подтвердил свое обещание о мирной передаче полномочий Дональду Трампу в январе 2025 года, подчеркнув важность упорядоченной передачи власти для американского народа.

    В своем первом заявлении после поражения Камалы Харрис на выборах Байден заявил, что Харрис действовала при чрезвычайных обстоятельствах и возглавила историческую кампанию. Вице-президент США Камала Харрис выступила перед сторонниками после поражения на выборах и подчеркнула необходимость признания результатов голосования.

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    8 ноября 2024, 18:17 • Новости дня
    СМИ: Зеленский начал «дипломатическое наступление» на Трампа

    СМИ: Зеленский намерен укрепить отношения с Трампом до его инаугурации в 2025 году

    СМИ: Зеленский начал «дипломатическое наступление» на Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский стремится сблизить позиции с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации в январе 2025 года, считая это приоритетной задачей для Киева.

    По сообщению El Pais, Зеленский активно работает над укреплением отношений с Дональдом Трампом, избранным недавно президентом США. Передача власти в США запланирована на январь 2025 года, и, как сообщается, сближение позиций до этой даты является одной из приоритетных задач для Киева.

    Издание пишет, что в ближайшие недели Зеленский и его команда предпримут дипломатическое наступление, целью которого станет убедить Дональда Трампа в важности продолжения военной помощи Украине, поскольку, по мнению Киева, сокращение поддержки может повлиять на глобальное лидерство США.

    Выборы в США завершились 6 ноября, и хотя официальные итоги еще не обнародованы, американские СМИ сообщают, что Дональд Трамп уже набрал необходимое количество выборщиков для победы. Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, признала свое поражение, признав Трампа избранным президентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах еще до официального объявления результатов, подчеркнув их предыдущую встречу и стратегическое партнерство Украины и США, выразив надежду на скорую личную встречу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подметила, что Киев стремится угодить как демократам, так и республиканцам. В разговоре с Трампом Зеленский отметил, что тот не озвучил свое видение завершения конфликта на Украине.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что быстрый мир возможен, если администрация Трампа проявит готовность к переговорам. Советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг сообщения о предполагаемых планах Трампа по созданию демилитаризованной зоны на Украине, назвав их «вбросами».

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    8 ноября 2024, 17:45 • Новости дня
    Орбан предсказал выход США из конфликта на Украине после победы Трампа

    Орбан предсказал выход США из конфликта на Украине после избрания Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал выход США из украинского конфликта после победы Дональда Трампа на выборах президента.

    Как сообщает Origo, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что после избрания Дональда Трампа президентом США Соединенные Штаты прекратят участие в конфликте на Украине. Орбан отметил, что в случае победы демократов страдания продолжились бы, а на сегодняшний день очевидно военное поражение Украины.

    Также Орбан подчеркнул, что конфликт нанес значительный ущерб всему миру, и страны заплатили высокую цену за время правления действующего президента Джо Байдена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Дональда Трампа на выборах.

    Украине не удалось заключить всеобъемлющий договор о безопасности с Венгрией из-за отказа Будапешта поддержать ее вступление в НАТО. Орбан считает, что победа Трампа закрыла главу в истории, и мир теперь будет меняться быстрее, чем ожидалось.

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    9 ноября 2024, 05:15 • Новости дня
    Mirror: Трамп намерен отомстить оппонентам за травлю

    В Британии заявили, что Трамп может отомстить Байдену, Харрис и всей американской системе правосудия

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп, выигравший выборы президента США, планирует отомстить своим политическим противникам, включая Джо Байдена и Камалу Харрис, за несправедливое обращение с ним в последние годы, пишет Mirror.

    По информации издания Трамп «кипит» из-за отношения к нему в последние четыре года. Его гнев может обрушиться на президента Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис и других видных политиков, передает ТАСС.

    Как отмечается, особое внимание Трамп может уделить бывшей конгрессмен-республиканке Лиз Чейни и экс-спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. Эти политические фигуры активно участвовали в его критике в предыдущие годы.

    Также под ударом может оказаться американская система правосудия, которая, по мнению Трампа, использовалась для его юридического преследования.

    Напомним, в июле прошлого года американские власти предъявили обвинения Трампу по 38 пунктам, включая незаконное хранение секретных документов. На тот момент ему грозило наказание до 20 лет лишения свободы.

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    8 ноября 2024, 21:28 • Новости дня
    В США иранского агента обвинили в подготовке убийства Трампа

    Иранский агент и двое американцев обвинены в заговоре с целью убийства Трампа

    В США иранского агента обвинили в подготовке убийства Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранский агент Фархад Шакери и два его сообщника из Нью-Йорка обвиняются в заговоре с целью подготовки покушения на избранного президента США Дональда Трампа, организованного Корпусом стражей исламской революции.

    Министерство юстиции США обвинило иранского агента Фархада Шакери, а также американцев Карлайла Риверу и Джонатана Лоадхолта из Нью-Йорка в заговоре с целью убийства американского гражданина и избранного президента Дональда Трампа. Ривера и Лоадхолт были арестованы в Нью-Йорке, Шакери остается на свободе и, предположительно, находится в Иране.

    Генеральный прокурор США Меррик Гарланд подчеркнул, что Иран представляет серьезную угрозу для национальной безопасности США, обвинения касаются создания преступной сети для осуществления покушений по заданию иранского режима.

    Кроме того, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР), признанный террористической организацией, сотрудничает с преступниками для уничтожения американцев на территории США.

    Согласно данным обвинительного акта, Шакери использовал сеть криминальных связей для слежки и подготовки убийств противников иранского режима, включая Трампа. Помимо этого, Шакери также был задействован в планах по убийству еврейских американцев и израильских туристов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico сообщало, что иранские власти якобы начали «активную и агрессивную» подготовку к организации покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа и других высокопоставленных американских экс-чиновников.

    Действующий президент США Джо Байден заявил, что покушение будет расценено как акт войны. При этом во время предвыборной кампании штаб Трампа запросил предоставить ему военный самолет и технику для безопасности из-за предполагаемой угрозы убийства со стороны Ирана.

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    8 ноября 2024, 22:02 • Новости дня
    WSJ: Макрон просил Трампа добиваться уступок от России по вопросу Украины

    The Wall Street Journal: Макрон просил Трампа добиваться уступок от России по Украине

    Tекст: Максим Попов

    Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом настаивал на том, чтобы будущий президент США добивался от России реальных уступок в дипломатических усилиях по Украине, пишет The Wall Street Journal.

    По информации издания, несмотря на настойчивость французского лидера, Трамп придерживался уклончивого подхода. Он в основном слушал и задавал вопросы, избегая конкретных обязательств по украинскому вопросу, передает РИА «Новости».

    Известно, что разговор между Макроном и Трампам состоялся сразу после того, как были объявлены результаты президентских выборов в США. Елисейский дворец охарактеризовал эти переговоры как «очень хорошие».

    Ранее Трамп неоднократно заявлял, что он сможет урегулировать украинский конфликт путем переговоров. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Трамп преувеличивал, когда обещал завершить конфликт на Украине за одну ночь.

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    9 ноября 2024, 01:42 • Новости дня
    NYT: США могут покинуть Парижское соглашение по климату при Трампе

    Трамп запланировал выход США из Парижского соглашения и снижение экологических норм

    Tекст: Максим Попов

    Переходная команда Трампа подготовила указ о выходе США из Парижского соглашения по климату и снижении экологических норм, сообщила The New York Times.

    По информации издания, разработанные командой Трампа документы предусматривают выход США из Парижского соглашения и сокращение охраняемых природных территорий на западе страны, что позволит увеличить добычу нефти, передает ТАСС.

    Кроме того, обсуждается возможность переноса штаб-квартиры Агентства по охране окружающей среды из Вашингтона в другой город, что затронет 7 тыс. сотрудников. Трамп также рассматривает введение новой должности, для координации политики уменьшения ограничений в энергетике и увеличения добычи углеводородов. Среди кандидатов на эту роль выделяются губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам и экс-министр энергетики США Дэн Бруйетт, говорится в материале.

    При этом представитель команды Трампа, Кэролайн Ливитт, не подтвердила наличие этих планов, отметив, что решения о назначениях будут объявлены позже. Трамп ранее уже выводил США из Парижского соглашения в 2017 году, утверждая, что оно лишает страну рабочих мест и перераспределяет богатства. Однако, процесс выхода завершился только к ноябрю 2020 года, а в январе 2021 года Джо Байден вернул страну в соглашение.

    Напомним, 12 октября лауреат Нобелевской премии Рае Квон Чунг выразил сомнения в результативности Парижского соглашения и предложил искать новые решения для изменения климата на Земле.

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    9 ноября 2024, 02:58 • Новости дня
    В Британии заявили о двухмесячном цикле военных технологий на Украине

    Министр обороны Британии назвал текущий жизненный цикл военных технологий на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Жизненный цикл военных технологий на Украине составляет два месяца, так как за это время противоборствующие стороны адаптируются к новым угрозам, заявил министр обороны Британии Джон Хили.

    По его словам, на передовой линии фронта новые технологии, например, беспилотники, имеют жизненный цикл около двух месяцев. В течение этого времени украинская сторона успевает наладить производство и поставки беспилотников, однако российская сторона адаптируется и находит способы противодействия, передает ТАСС.

    Хили подчеркнул, что в такой динамично меняющейся обстановке критически важны скорость инноваций и готовность общества поддерживать усилия по разработке новых технологий. Это позволяет обеим сторонам не отставать в технологической гонке и сохранять свои позиции на поле боя.

    Министр также указал, что изменение стратегических приоритетов США в сторону Индо-Тихоокеанского региона не повлияет на планы Великобритании в сфере обороны. Он подчеркнул, что избрание Дональда Трампа на пост президента США не скажется на британских оборонных инициативах. Вместе с тем Хили отметил, что странам НАТО стоит задуматься об увеличении военных расходов.

    Ранее сообщалось, что отношения Лондона и Киева заметно ухудшились сразу после прихода к власти Лейбористской партии во главе с Киром Стармером, который прекратил поставки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

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    9 ноября 2024, 01:55 • Новости дня
    Пушков заявил о приостановке поставок Киеву дальнобойных ракет из-за Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Европа поставит на паузу поставки дальнобойных ракет Украине, ожидая решения избранного президента США Дональда Трампа, заявил сенатор Алексей Пушков.

    По словам Пушкова, несмотря на заверения Брюсселя о постоянной поддержке Киева, в европейских столицах многие решения будут заморожены до тех пор, пока Трамп не определится с подходом к Украине. «Тема дальнобойных ракет, способных бить по территории России, до той поры будет закрыта, что и подтвердил саммит ЕС в Будапеште», – приводит ТАСС слова сенатора.

    Кроме того, Пушков допустил, что вопрос передачи Украине дальнобойных ракет может быть закрыт навсегда. Он отметил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решений, принятых в США, а не в Европе.

    Ранее сообщалось, что отношения Лондона и Киева заметно ухудшились сразу после прихода к власти Лейбористской партии во главе с Киром Стармером, который прекратил поставки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow

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    9 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Трамп в разговоре с Аббасом пообещал заняться прекращением войны в секторе Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом выразил готовность к содействию прекращения конфликта в секторе Газа.

    В ходе разговора Трамп пообещал заняться вопросом прекращения войны в секторе Газа и выразил готовность к сотрудничеству для достижения мира в регионе, передает «Интерфакс» со ссылкой на Axios.

    Указывается, что это первый контакт между этими политиками после решения Трампа в предыдущий президентский срок о признании Иерусалима столицей Израиля.

    В августе президент Палестины Махмуд Аббас заявлял в беседе с президентом России Владимиром Путиным, что палестинская сторона не приемлет попытки принудительного переселения своих граждан из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан.

    Израильский политолог Саймон Ципис в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ХАМАС и Израиль заинтересованы в мирных переговорах, и Россия может стать подходящим кандидатом на роль переговорщика.

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    9 ноября 2024, 14:23 • Новости дня
    Биограф Гарроу предрек исчезновение Обамы с политической арены из-за Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    После победы Дональда Трампа Барак и Мишель Обама исчезнут с политической сцены и будут проводить время на острове Мартас-Винъярд, снижая свою политическую значимость, выразил мнение биограф Дэвед Гарроу газете Daily Mail.

    По его словам, после победы Трампа на выборах Обамы исчезнут с политической сцены, передает РИА «Новости».

    Гарроу отметил, что Барак и Мишель Обама будут проводить время на острове Мартас-Винъярд и перестанут участвовать в политической жизни страны.

    Биограф считает, что победа Трампа и стиль общения Обамы с избирателями снизят его политическую значимость до уровня Билла Клинтона.

    Гарроу также подчеркнул, что Обама переживает за свое политическое наследие, которое, по его словам, пострадало после повторной победы Трампа. Однако у Обамы все еще есть «звездная сила», позволяющая ему зарабатывать значительные гонорары за публичные выступления.

    Ранее издание Mirror писало, что выигравший выборы президента США Трамп планирует отомстить своим политическим противникам, включая Джо Байдена и Камалу Харрис, за несправедливое обращение с ним в последние годы.

    Напомним, в июле прошлого года американские власти предъявили обвинения Трампу по 38 пунктам, включая незаконное хранение секретных документов. На тот момент ему грозило наказание до 20 лет лишения свободы.

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    9 ноября 2024, 08:45 • Новости дня
    Иран отверг обвинения в покушении на Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Тегеран назвал провокацией со стороны Израиля обвинения в причастности к попыткам покушения на избранного президента США Дональда Трампа, сообщили в иранском МИД.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отверг обвинения в причастности Ирана к попыткам покушения на бывших и действующих чиновников США, передает РИА «Новости».

    Он назвал эти обвинения безосновательными и направленными на усложнение отношений между Соединенными Штатами и Ираном.

    Багаи добавил, что подобные заявления являются «вызывающим отвращение заговором со стороны израильских и оппозиционных Ирану кругов».

    Дональд Трамп ранее также обвинял Иран, но конкретных доказательств он не приводил. По его мнению, Тегеран может повторить попытки покушений.

    Напомним, министерство юстиции США обвинило иранского агента Фархада Шакери и его сообщников в заговоре с целью подготовить покушение на Дональда Трампа. Отмечается, что заговор был организован Корпусом стражей исламской революции Ирана.

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    9 ноября 2024, 14:31 • Новости дня
    Президент Чехии усомнился в обещаниях Трампа по Украине

    Президент Чехии счел нереалистичными обещания Трампа завершить конфликт на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Чехии Петр Павел выразил сомнения в способности Дональда Трампа завершить конфликт на Украине в течение одного дня, отметив, что его усилия могут привести к соглашению, которое не будет в интересах Европы и Украины.

    Об этом он заявил на конференции Prague Defence Summit. Павел отметил, что многие страны ожидают прихода новой администрации США, надеясь на перемены, которые может привнести Трамп, передает РИА «Новости».

    «Я не думаю, что это возможно, но в то же время верю, что он приложит усилия для завершения этой войны и заключения соглашения с президентом (РФ Владимиром) Путиным», – добавил он.

    Однако президент Чехии подчеркнул, что вероятное соглашение, скорее всего, не будет соответствовать интересам Европы или Украины. Тем самым Павел выразил обеспокоенность, что усилия Трампа могут не привести к положительным изменениям для региона.

    Ранее сообщалось, что Трамп разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля.

    Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются, заявили в Кремле.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что под руководством Трампа США могут попытаться навязать России корейский сценарий для урегулирования конфликта на Украине.

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    Для разговора Путина и Трампа есть темы поважнее Украины

    Владимир Путин и Дональд Трамп заявили о возможности организации их разговора. Однако, по словам российского президента, для осуществления этой идеи США необходимо предпринять первый шаг. Эксперты отмечают, что в случае проведения переговоров разрешение украинского кризиса будет важным, но не ключевым вопросом повестки двух лидеров. Какие еще вопросы могут обсудить Москва и Вашингтон? Подробности

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    «По большому счету я выжил чудом»

    «Больше всего меня утешили слова медсестры в госпитале в Луганске. Когда я отошел от наркоза, медсестра сказала: «Спасибо, что пришел нас защищать». Боец ЧВК Даниил Гладушевский, получивший тяжелое ранение в первые дни СВО, рассказал газете ВЗГЛЯД, кто и как готов поддерживать ветерана без ног, и чем хороший протез отличается от плохого. Подробности

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    Фавориты Трампа меняют баланс сил в Европе

    Новости о возвращении Дональда Трампа в Белым дом встряхнули политическую жизнь в Европе. В Германии развалилась правящая коалиция, в Польше начали оправдываться за оскорбления Трампа, а президент Франции вновь вспомнил о давней идее европейской автономии. При этом аналитики не сомневаются в том, что между США и ЕС начнутся как минимум торговые войны. Чем они обернутся для Европы и как все это скажется на балансе сил внутри Старого Света? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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