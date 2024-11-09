Глава Binance предсказал золотой век криптовалют с победой Трампа

Tекст: Алексей Дегтярев

С победой Дональда Трампа на выборах в США начался «золотой век» для криптовалют, возвращение республиканца в Белый дом станет «большой победой для криптоиндустрии», сказал Тэн в интервью Financial Times, передает ТАСС.

Он добавил, что при правлении Трампа большинство американских регуляторов признают криптовалюты.

Такую точку зрения поддерживают и другие лидеры криптоиндустрии. Исполнительный директор Coinbase Брайан Армстронг отметил, что после победы Трампа Америка встанет на путь к «экономической свободе».

Основатель Galaxy Digital Майкл Новограц считает, что в ближайший год хорошие новости для криптоиндустрии будут появляться каждую неделю.

Напомним, 29 октября цена биткойна на бирже Binance превысила 70 тыс. долларов впервые с конца июля. На фоне выборов в США эта криптовалюта обновила исторический максимум, поднявшись на 9,34% и достигнув 75,118 тыс. долларов.