В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.11 комментариев
Глава Binance предсказал золотой век криптовалют с победой Трампа
Гендиректор Binance Ричард Тэн сообщил, что победа Дональда Трампа на выборах в США открывает новую эру для криптовалют.
С победой Дональда Трампа на выборах в США начался «золотой век» для криптовалют, возвращение республиканца в Белый дом станет «большой победой для криптоиндустрии», сказал Тэн в интервью Financial Times, передает ТАСС.
Он добавил, что при правлении Трампа большинство американских регуляторов признают криптовалюты.
Такую точку зрения поддерживают и другие лидеры криптоиндустрии. Исполнительный директор Coinbase Брайан Армстронг отметил, что после победы Трампа Америка встанет на путь к «экономической свободе».
Основатель Galaxy Digital Майкл Новограц считает, что в ближайший год хорошие новости для криптоиндустрии будут появляться каждую неделю.
Напомним, 29 октября цена биткойна на бирже Binance превысила 70 тыс. долларов впервые с конца июля. На фоне выборов в США эта криптовалюта обновила исторический максимум, поднявшись на 9,34% и достигнув 75,118 тыс. долларов.