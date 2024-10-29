Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на соединение и скрепление всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.2 комментария
Биткойн впервые с июля превысил 70 тыс. долларов
Стоимость биткойна на Binance впервые с июля превысила 70 тыс. долларов
Цена биткойна на бирже Binance в ходе торгов достигала отметки в 70 тыс. долларов, что произошло впервые с конца июля, однако затем стоимость немного снизилась.
Как сообщает ТАСС, в ходе торгов на криптовалютной бирже Binance стоимость биткойна превышала 70 тыс. долларов. Это произошло впервые с 29 июля. Однако к 01:49 мск курс снизился до 69,812 тыс. долларов.
Биткойн – это криптовалюта, работающая на основе технологии блокчейн. Он является децентрализованной системой, где каждый участник может заниматься эмиссией, создавая новые блоки. Первоначальная концепция криптовалюты была представлена в ноябре 2008 года под псевдонимом Сатоси Накамото.
Биткойн постепенно завоевал популярность, особенно в последние годы. Его эмиссия ограничена алгоритмически, и большая часть монет уже была «добыта».
Как писала газета ВЗГЛЯД, цена биткоина в ходе торговой сессии на платформе Binance упала более чем на 11%, достигнув отметки 53,524 тыс. долларов.
Падение было связано с обвалом финансового рынка Японии, а высокая волатильность криптовалюты делает ее чувствительной к любым колебаниям на мировых рынках, рассказал эксперт Николай Кульбака.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп, выступая в экономическом клубе Нью-Йорка, пообещал сделать Соединенные Штаты «мировой столицей» криптовалют.