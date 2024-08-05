Биткоин подешевел до 53 тыс. долларов

Жить «розовыми» легендами так же вредно, как и легендами «черными». Лучше всего жить правдой. А по правде, как и сказал патриарх, никакой канонизации Иоанна Грозного быть не может.0 комментариев
Жить «розовыми» легендами так же вредно, как и легендами «черными». Лучше всего жить правдой. А по правде, как и сказал патриарх, никакой канонизации Иоанна Грозного быть не может.0 комментариев
Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.20 комментариев
Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.37 комментариев
Военкор: Над Нью-Йорком поднялся гигантский гриб дыма после удара ВКС России
Автор видео, военный блогер Семен Пегов в своем Telegram-канале утверждает, что взрыв является результатом успешного удара российской авиации по украинским позициям.
Особенностью данного взрыва стало образование крупного грибообразного облака, которое визуально напоминает последствия ядерного взрыва. Однако поясняется, что столь масштабное облако образовалось из-за удачного попадания российской авиабомбы по скоплению военной техники или боеприпасов противника, передает «Российская газета».
По данным СМИ, ВКС России ведут интенсивные боевые действия в пригородах Торецка, где украинская система противовоздушной обороны подавлена. Российские самолеты и вертолеты наносят удары по позициям ВСУ, используя как управляемые, так и неуправляемые ракеты. Целью этих действий является дезорганизация украинской обороны и создание условий для успешного наступления наземных войск.
В частности, поселок Нью-Йорк, расположенный на южных окраинах Торецка, имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения российских войск. Контроль над этим населенным пунктом позволит существенно облегчить штурм Торецка, который, в свою очередь, является ключевым узлом обороны украинских войск в Донбассе.
«Бойцы 9-й бригады 1-го АК продолжают шаг за шагом продвигаться по населенному пункту, уничтожая живую силу и технику противника», – говорится в сообщении.
Ранее Минобороны России распространило видео удара ВКС России по позициям радиотехнической роты ВСУ с применением ракеты X-35.
Как пишет The New York Times, многие украинцы отмечают, что романтические отношения помогают им справляться с психологическими травмами. Однако сложившаяся ситуация создает серьезные препятствия для знакомств. Мужчины часто уходят на фронт или избегают публичных мест из-за угрозы мобилизации, что существенно сокращает количество потенциальных партнеров для женщин.
Украинский психотерапевт Маргарита Стельмашова отмечает, что остается небольшой процент мужчин, которые готовы к отношениям и хотят их. Кроме того, постоянный стресс, испытываемый военными, и неопределенность будущего отпугивают многих женщин от долгосрочных отношений.
Cообщается, что женщины не рискуют вступать в серьезные отношения с военными, в том числе инвалидами. Другие, напротив, стараются избегать уклонистов и русскоговорящих мужчин.
В воскресенье председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.
Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что граждане при заключении брака в ЗАГСе должны будут предъявлять военный билет.
«Царьград»: ВС России зашли в тыл ВСУ в Часовом Яре по подземным тоннелям
Информация о прорыве российских войск была опубликована украинскими СМИ и медиа. Отмечается, что российские войска использовали старые подземные коммуникации, прорвали оборону ВСУ и зашли в тыл противника, пишет «Царьград».
Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили в район Часова Яра до нескольких батальонов мобилизованных граждан Украины.
Как заявил Рябков в эфире телеканала «Россия 1», сейчас эти часы показывают «без двух минут», но это не значит, что их ход необратим и начнется бой «Часов Судного дня», передает ТАСС. По его словам, необходимо со всей ответственностью подходить к происходящему.
Он также рассказал, что после недавнего разговора главы Минобороны Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином Вашингтон и Москва избежали нового витка эскалации. «Сигнал, который был направлен с российской стороны, до Вашингтона дошел», – пояснил он.
Ранее Рябков рассказал, что Белоусов направил очень серьезное предостережение Остину. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Россия и США возвращаются к джентльменским соглашениям.
Бигма заявил, что удар «Искандером» был нанесен ракетным подразделением группировки «Запад», пункт временной дислокации наемников в районе Балаклеи уничтожен вместе с 80 боевиками, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия за минувшие сутки нанесла удар по пункту временной дислокации подразделений иностранных наемников.
Военкор Поддубный: Под Волчанском уничтожили бежавшего из Мариуполя командира роты ВСУ
Как рассказал Поддубный в своем Telegram-канале, бригада была сформирована в 2015 году из подразделений, бежавших из Крыма. Боевики терроризировали Донбасс, а в 2022 году большая часть бригады дислоцировалась в Мариуполе вместе с боевиками «Азова». Поддубный добавил, что бежавшие из Мариуполя, осели в Николаеве и на Херсонщине, откуда в мае 2024 года командование ВСУ перебросило 36-ю ОБрМП под Харьков.
Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видео, подтверждающее, что в атаке на границы Белгородской области участвовали граждане США.
Военный эксперт Онуфриенко: F-16 на Украине повторят судьбу Abrams и Leopard
«F-16 был разработан корпорацией General Dynamics ровно 50 лет назад. Первый полет совершил 47 лет назад. Это нормальный самолет 80-х годов, аналогичный тем советским образцам, которые стояли на вооружении ВСУ. При этом модернизированные F-16, судя по всему, не дают», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«Напомню, что в распоряжении ВСУ на февраль 2022 года было 240 рабочих самолетов. И где они сейчас? Конечно, легче нам не будет, но одна эскадрилья не изменит расклад сил в зоне СВО. Вроде бы Запад обещал Киеву всего 79 самолетов, но в течение нескольких лет. К моменту поставки следующей партии нынешние F-16 вряд ли будут живы», – заметил он.
«Украинские националисты так и не поняли, что Западу нужна не победа Украины, а война с Россией. Они лишь продлевают боевые действия. Потому и дают ВСУ авиацию в соответствующей дозировке. То же самое касалось и некоторых других видов техники, включая танки», – добавил собеседник.
«В общем, у Зеленского главная задача – радовать подмандатное население. Вот он и использует такие поводы для объявления «перемог». Ну а российские силы после уничтожения Abrams и Leopard начинают охоту за F-16», – резюмировал Онуфриенко.
В свою очередь авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber прогнозируют, что сейчас украинская сторона получит «максимум медийного эффекта», но затем наступит «чугунная реальность».
По мнению аналитиков, в ближайшее время выяснится, где расположены «гнезда» F-16, после чего начнется охота и на самолеты, и на аэродромы. «В принципе, она уже началась. Сезон охоты объявляется открытым. Желающих их сбить – тьма», – отмечают эксперты.
Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что F-16 находятся на Украине и уже эксплуатируются украинскими летчиками. Он также опубликовал видео, на котором он выступает перед летчиками на фоне самолетов.
Как пишет Economist, первые 10 из обещанных 79 истребителей доставили на Украину 31 июля, через год после того, как президент США Джо Байден дал «зеленый свет» на их отправку. Издание отмечает, что к концу 2024 года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей, остальные прибудут партиями к 2025 году.
Издание Wall Street Journal сообщало, что F-16 оснастят ракетами класса «воздух – воздух», а также противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM класса «воздух – земля», ракетами класса «воздух – воздух» AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X.
При этом украинский главком Александр Сырский заявил, что F-16 не смогут подобраться к линии фронта ближе чем на 40 км из-за риска быть сбитыми. Однако позволят Украине укрепить силы ПВО.
Сенатор Савельев заплатил за «убийство» Ионова в 10 раз больше, чем тот растратил
Как указал источник, Савельев, несмотря на то, что Сергей Ионов признал свою вину в растрате 1,6 млн рублей и частично возместил ущерб, решил устранить бывшего компаньона. По данным следствия, летом 2023 года Савельев организовал убийство Ионова, находящегося в колонии, заплатив за это около 10 млн рублей, передает ТАСС.
Ионов, соучредитель компании «Оптомониторинг» вместе с Савельевым и его сыновьями, был осужден в 2022 году на два года и шесть месяцев колонии за растрату средств компании. Сенатор выступил на процессе в качестве свидетеля обвинения.
Следствие установило, что Ионов действительно потратил полученные 1,6 млн рублей на личные нужды, не связанные с командировками. Пресненский суд Москвы в 2022 году приговорил Ионова к трем годам лишения свободы, но позже Мосгорсуд снизил это наказание на полгода.
Ранее сообщалось, что один из фигурантов дела против сенатора Дмитрия Савельева Юрий Нефедов, арестованный в марте Замоскворецким судом Москвы, оказался ветераном боевых действий в Афганистане.
Напомним, Савельев подозревается в том, что заказал убийство Ионова. Узнав о подготовке преступления, правоохранители инсценировали убийство для изобличения его заказчика и организаторов. Суд арестовал Савельева до 2 октября.
Медведев назвал выданных за границу при обмене россиян предателями
Медведев в своем Telegram-канале отметил, что среди этих людей есть не только те, кто совершил уголовные преступления, но и те, кто «поставили своей жизненной целью разрушение своей собственной страны», а также «осужденные за шпионаж». Он подчеркнул, что такие люди представляют серьезную угрозу для России и являются «сервильной обслугой врагов» страны. «Именно поэтому их с радостью принимают иностранные вожди, понимая, что они – истинная, что называется, аb origine, надежда на развал России», – пояснил он.
Зампред Совбеза сравнил текущую ситуацию с событиями начала XX века, отметив, что подобные настроения и действия уже приводили к тяжелым последствиям для России. Медведев добавил, что отпущенным на свободу не следует забывать «о бренности своего существования в этом мире». «По сторонам оглядываются, короче. А в общем – пусть горят в аду!» – заключил он.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал обменянным предателям России срочно менять имена.
Напомним, в четверг между США и Россией состоялся исторический и масштабный обмен заключенными. В этом процессе также участвовали власти и спецслужбы Турции, Германии, Польши, Словении и Норвегии. На родину вернулись восемь россиян, находившихся в заключении на Западе, а также несовершеннолетние дети.
Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.
Они сообщают, что беспилотник MQ-9 был сбит с помощью самодельной ракеты класса «земля-воздух». Судно Groton в Аденском заливе было атаковано баллистическими ракетами, передает РИА «Новости».
Как отметил представитель хуситов, в ходе операции судно было поражено. Сариа подчеркнул, что судно было обстреляно за нарушение запрета на вход в порты Израиля.
Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» запустило две противокорабельные ракеты в сторону эсминца ВМС США USS Gravely в Красном море.
В своем заявлении Захарова обратила внимание на то, что несмотря на приверженность британских властей «демократическим принципам» на словах, министр внутренних дел Британии Иветт Купер разрешила полиции применение максимально жестких мер в отношении протестующих граждан, говорится в Telegram-канале МИД России.
Она отметила, что Россия призывает Британию воздерживаться от необоснованного и непропорционального применения насилия в отношении протестующих и обеспечить соблюдение права британцев на свободу собраний.
В Британии усиливаются протесты ультраправых после поножовщины в Саутпорте, произошедшей 29 июля, когда молодой человек напал с ножом на участников занятия для детей. В результате трагедии три ребенка погибли, несколько других детей и как минимум двое взрослых были госпитализированы в критическом состоянии.
Байден попросил Нетаньяху прекратить дезинформировать его по переговорам в Газе
Как пишет The Times of Israel, Байден в четверг попросил по телефону Нетаньяху «перестать вешать ему лапшу на уши».
Издание, ссылаясь на телеканал 12 News, отметило, что «вспышка гнева произошла после того, как Нетаньяху сказал Байдену, что Израиль продвигается вперед в переговорах с ХАМАС по соглашению о заложниках в обмен на прекращение огня и вскоре направит делегацию для возобновления переговоров».
В конце разговора Байден, как сообщается, также сказал: «Не принимайте президента как должное».
Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль оставляет за собой возможность возобновить войну в секторе Газа до достижения всех заявленных целей вне зависимости от условий сделки по заложникам с палестинским движением ХАМАС.
Кроме того, премьер-министр Израиля сообщил о готовности страны продолжать военные действия в одиночку, даже если США прекратят оказывать военную помощь.
«ВО»: Переданные Украине истребители F-16 оснащены ракетами средней дальности
Истребители несут ракеты «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder малой дальности, оснащены системами раннего предупреждения о ракетном нападении. Планируется, что их будут применять для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель».
Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от западных партнеров первую партию истребителей F-16. Он опубликовал видео, на котором он выступает перед украинскими летчиками на фоне этих боевых самолетов.
Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил газете ВЗГЛЯД, что F-16 не изменят расклад сил в зоне СВО, они будут уничтожаться так же, как танки Abrams и Leopard.
Военкор Сладков опубликовал кадры поражения дрона ВСУ выстрелом снайпера
На кадрах видно, как российский снайпер сделал несколько выстрелов, одна из пуль достигла цели – и дрон упал. Видео Сладков опубликовал в Telegram-канале.
Сладков утверждает, что видео снято в Красногоровке в ДНР.
Как сказал он в интервью телеканалу «Россия-1», что его то таблетками пытались травить там , то постоянно еду урезали, передает ТАСС.
Селезнев отметил, что во время нахождения в тюрьме он подвергался психологическому давлению, а американцы пытались заставить опорочить Россию.
Он добавил, что на него все время давили, подсылали людей, чтобы разговорить и заставить признаться в чем-то или о родине своей что-то плохое сказать.
Ранее адвокат заявил о тяжелом состоянии возвращенного в Россию Селезнева.