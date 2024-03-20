Криптоэксперт обозначил «дно» биткоина в 2024 году

Tекст: Александра Юдина

По его словам, снижение цены биткоина до 60,9 тыс. долларов является логичным после недавнего ажиотажного спроса, передает «Газета.Ru».

Вассев отметил, что до нуля котировки биткоина не упадут, так как слишком много желающих купить его по цене выше 50 тыс. долларов.

Также эксперт подчеркнул, что для рынка криптовалют колебания курсов по 15-20% являются обычным делом.

В заключение Вассев напомнил, что участники торгов, имеющих дело с криптовалютами не первый год, «переживали и не такие спады».

В марте биткоин несколько раз обновлял исторический максимум.