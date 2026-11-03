Бывший министр армии США стал советником в OpenAI

Бывший министр армии США Дрисколл стал старшим советником в OpenAI

Tекст: Мария Иванова

«В рамках своей должности Дэн будет консультировать наших партнеров из государственного и частного секторов по вопросам модернизации политических и стратегических решений, позволяющей раскрыть практический потенциал искусственного интеллекта для укрепления национальной безопасности, а также содействовать тому, чтобы развитие искусственного интеллекта во всем мире соответствовало демократическим принципам», – сообщила пресс-служба компании.

Дрисколл занимал пост министра армии США с февраля 2025 года по сентябрь 2026 года. В августе газета The Wall Street Journal сообщила о его отставке. По данным Axios, причиной ухода стали разногласия с главой Пентагона Питом Хегсетом.

В прошлом году президент США Дональд Трамп включил Дрисколла в делегацию по урегулированию на Украине. В феврале он участвовал в переговорах между Москвой, Киевом и Вашингтоном в Женеве, отмечает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре гражданский министр армии США Дэниел Дрисколл подал рапорт об отставке после длительных попыток найти общий язык с министром обороны Питом Хегсетом.

В марте глава отдела робототехники Кейтлин Калиновски ушла из OpenAI из-за несогласия с соглашением компании и Пентагона о внедрении искусственного интеллекта в военную секретную сеть.

В прошлом году шеф Пентагона Пит Хегсет исключил Дэниела Дрисколла из переговорного процесса по Украине.