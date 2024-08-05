Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?4 комментария
Экономист объяснил резкое падение биткоина
Экономист Кульбака: Обвал на японском рынке спровоцировал падение биткоина
Недавнее падение курса биткоина связано с обвалом финансового рынка Японии, высокая волатильность криптовалюты делает ее чувствительной к любым колебаниям на мировых рынках, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака.
Как отметил экономист, биткоин, будучи спекулятивным инструментом, остро реагирует на эмоционально окрашенные события. «Это не инструмент долгих сбережений», – объяснил он. По его словам, обвал японского рынка, хотя и не окажет существенного влияния на мировую экономику в целом, вызвал нервозность среди инвесторов, что и отразилось на курсе криптовалюты, передает Газета.Ru.
Кульбака подчеркнул, что финансовые индексы не всегда точно отражают состояние реальной экономики. Поэтому, по его мнению, делать выводы о глобальных последствиях обвала на японском рынке пока преждевременно. Эксперт считает, что необходимо наблюдать за ситуацией в течение нескольких дней, чтобы оценить масштаб возможных последствий. «Скорее всего, на мировую экономику это вообще никак не повлияет», – сказал он.
Напомним, в понедельник цена биткоина в ходе торговой сессии упала более чем на 11%, до 53,524 тыс. долларов.