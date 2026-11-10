Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.0 комментариев
Актриса Тихомирова попала в базу сайта «Миротворец»
Актриса Тихомирова внесена в базу украинского сайта «Миротворец»
Российская актриса Любовь Тихомирова оказалась в базе украинского экстремистского ресурса «Миротворец» за выступление в Донбассе.
Тихомирову обвинили в публичной поддержке России и покушении на территориальную целостность Украины. Поводом стало участие актрисы в ноябрьских постановках спектакля «Чужих мужей не бывает» в Донецке и Мариуполе, передает РИА «Новости».
Персональные данные актрисы были опубликованы на сайте ресурса в понедельник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников попал в базу ресурса «Миротворец» за высказывания о теракте на «Северном потоке».
В пятницу в базу данных сайта оказался внесен российский скульптор и художник Михаил Шемякин.