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    Трасса снабжения ВСУ в Великой Новоселке взята под огневой контроль
    Спецназ Росгвардии уничтожил пехоту ВСУ в Курской области
    Правящая коалиция Германии распалась
    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине
    Американское ТВ: Победа Трампа может ударить по Украине
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Трамп хочет лепить из России таран против Китая

    В этой войне последнее дело – рассчитывать на каких-то западных политиков, их добрую волю и хорошие намерения. В этой войне мы можем рассчитывать только на себя самих, на наших людей, на русскую армию, промышленность, и на помощь Господа нашего и Спаса.

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    7 ноября 2024, 09:38 • Карикатура

    Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

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    Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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    Харрис на выборах в США лишилась тысяч голосов из-за не умеющих писать избирателей

    Как победа Трампа повлияет на мировой рынок нефти и газа

    Избранный президент США Дональд Трамп обещает в противовес «зеленому» Байдену помочь традиционным ископаемым и даже снова выйти из Парижского соглашения по климату. Что при Трампе будет с ценами на нефть и экспортом СПГ из США, и отменит ли он санкции против российского сырья? Подробности

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    Трамп должен поблагодарить за свою победу пять человек

    Правящей партии США осталось править два месяца: демократы разгромно проиграли не только президентские выборы, но и выборы в Сенат. У этого триумфа есть творцы: пусть не всегда осознанно и добровольно, они обеспечили победу Дональда Трампа в значительно большей степени, чем сам Дональд Трамп. Подробности

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    Зеленский оставил Украину без детей

    На Украине продолжается массовый отток школьников – теперь не только с очной формы обучения, но и дистанционной. Причем доля старшеклассников, которые не планируют поступать в украинские вузы, местами достигает 90%. В чем заключаются причины этой тенденции и что она означает на практике для будущего Украины? Подробности

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    От Трампа ждут сведения счетов с Украиной

    Среди поздравивших Дональда Трампа с победой на выборах оказались Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. Украинские обыватели восприняли итоги голосования в США со скепсисом и даже ужасом. Трамп обещал урегулировать конфликт еще до своей инаугурации в начале следующего года. Как отмечают эксперты, при Трампе отношения США и Украины точно не будут прежними, но и рассчитывать на скорое завершение конфликта не приходится. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

    • Почему власть Украины надеется на Трампа

      Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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