В этой войне последнее дело – рассчитывать на каких-то западных политиков, их добрую волю и хорошие намерения. В этой войне мы можем рассчитывать только на себя самих, на наших людей, на русскую армию, промышленность, и на помощь Господа нашего и Спаса.

При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

Как победа Трампа повлияет на мировой рынок нефти и газа Избранный президент США Дональд Трамп обещает в противовес «зеленому» Байдену помочь традиционным ископаемым и даже снова выйти из Парижского соглашения по климату. Что при Трампе будет с ценами на нефть и экспортом СПГ из США, и отменит ли он санкции против российского сырья? Подробности Перейти в раздел

Трамп должен поблагодарить за свою победу пять человек Правящей партии США осталось править два месяца: демократы разгромно проиграли не только президентские выборы, но и выборы в Сенат. У этого триумфа есть творцы: пусть не всегда осознанно и добровольно, они обеспечили победу Дональда Трампа в значительно большей степени, чем сам Дональд Трамп. Подробности Перейти в раздел

Зеленский оставил Украину без детей На Украине продолжается массовый отток школьников – теперь не только с очной формы обучения, но и дистанционной. Причем доля старшеклассников, которые не планируют поступать в украинские вузы, местами достигает 90%. В чем заключаются причины этой тенденции и что она означает на практике для будущего Украины? Подробности Перейти в раздел

От Трампа ждут сведения счетов с Украиной Среди поздравивших Дональда Трампа с победой на выборах оказались Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. Украинские обыватели восприняли итоги голосования в США со скепсисом и даже ужасом. Трамп обещал урегулировать конфликт еще до своей инаугурации в начале следующего года. Как отмечают эксперты, при Трампе отношения США и Украины точно не будут прежними, но и рассчитывать на скорое завершение конфликта не приходится. Подробности Перейти в раздел

Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности Перейти в раздел

Благодаря каким людям Трамп победил Камалу Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

Выборы в США и Молдавии: главное В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

Почему власть Украины надеется на Трампа Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм? Перейти в раздел