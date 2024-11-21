Израиль отказался признавать ордер МУС на арест Нетаньяху

Израиль назвал обвинения МУС против Нетаньяху ложными и антисемитскими

Tекст: Дарья Григоренко

«Израиль с негодованием отвергает абсурдные и ложные обвинения против него со стороны Международного уголовного суда, который является политически ангажированным и предвзятым органом», – говорится в заявлении. Отмечается, что ни одно антиизраильское решение не помешает Израилю защищать своих граждан, передает ТАСС.

В тексте заявления также указано, что премьер-министр не поддастся давлению и не отступит, пока не будут достигнуты все военные цели, поставленные Израилем в начале операции в секторе Газа. Канцелярия Нетаньяху подчеркнула, что он не сдастся и продолжит действовать в интересах безопасности своей страны.

Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что выдача МУС ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта ставит МУС на сторону региональной войны против Израиля.

Напомним, МУС выдал ордер на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.