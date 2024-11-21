Офис Нетаньяху обвинил МУС в войне против Израиля

Украина заявила об ударе МБР по Днепропетровску

Reuters: По Днепропетровску нанесен удар межконтинентальной баллистической ракетой

Против ВСУ впервые была применена межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Об этом сообщает Financial Times. Украинские силы ПВО заявили, что ракета, не оснащенная ядерной боеголовкой, была выпущена вместе с несколькими крылатыми ракетами по городу Днепропетровску на юге Украины.

Использование межконтинентальной баллистической ракеты произошло после того, как Украина запустила произведенные в США ракеты дальнего действия ATACMS и британские ракеты Storm Shadows по российской территории.

На этой неделе Россия изменила свою ядерную доктрину, снизив порог для первого использования ядерного оружия, что свидетельствует о возможной эскалации напряженности.

По данным Reuters, американские и британские союзники Украины должны были быть предупреждены о запуске, чтобы предотвратить срабатывание системы предупреждения о ракетной атаке.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о применении западных ракет Storm Shadow по цели в Курской области новой эскалацией и безответственной позицией.