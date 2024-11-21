Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?4 комментария
Офис Нетаньяху обвинил МУС в войне против Израиля
Тель-Авив заявил о поддержке МУС войны против Израиля после ордера на арест Нетаньяху
Выдача МУС ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта ставит Международный уголовный суд (МУС) на сторону региональной войны против Израиля, заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.
Он выразил возмущение тем, что МУС проигнорировал представленные Израилем доказательства и аргументы, что, по его мнению, демонстрирует поддержку судом «региональной войны, развязанной иранским режимом против Израиля», передает ТАСС.
Напомним, МУС выдал ордер на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.