Эксперт: Автоматизация сделала российскую налоговую систему одной из лучших в мире

Политолог Мартынов: Российский бизнес ощутил преимущества российской налоговой системы

Tекст: Олег Исайченко

«Автоматизация и ориентированность на клиентов сделали российскую систему налогообложения одной из лучших в мире. Кстати, в свое время эту систему по поручению президента наладил тогдашний глава ФНС, а ныне премьер-министр Михаил Мишустин», – напомнил Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«При Егорове система продолжила свое развитие. Недавно было принято решение о введении прогрессивной шкалы. Это позволило не только сделать налообложение более справедливым, но и дать ощутимый экономический импульс с точки зрения сбора налогов», – уточнил собеседник.

Он отметил, что сегодня автоматизация пресекает на корню различные попытки нечестных бизнесменов по уходу от налогов. «Среди них – попытки скрыть активы, регистрировать компании в других регионах или офшорах, дробить бизнес и так далее», – перечислил Мартынов. По его словам, за последние годы не было ни одного громкого случая или серьезного нарушения, связанного с неуплатой налогов, за исключением интернет-коучей, «которые вообще не собирались платить налоги».

«Важно и то, что сегодня человек не чувствует себя виноватым перед налоговой. Он чувствует себя партнером государства в том или ином деле, и видит преимущества нашей системы для бизнеса», – заключил Мартынов.

В четверг президент Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. «За десять месяцев текущего года в бюджетную систему России поступило почти 46 трлн рублей. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сказал Путин.

«Мы планируем выйти примерно на 55,6 трлн в целом по всему бюджету, по всей бюджетной системе – и, естественно, выполнить все бюджетные ориентиры», – отметил в свою очередь Егоров.

Он подчеркнул, что в России в два раза упало количество должников. «То есть миллионы людей больше нам не должны, потому что то были долги по разным ячеечкам бюджетной системы, теперь мы сами все разносим. Половина – прямо в два раза, это практически 20 с лишним млн плательщиков больше не должники», – пояснил глава ФНС.

Он также проинформировал президента о введении в следующем году автоматизированной налоговой системы, которая заполняет декларации за налогоплательщиков. «Мы собираем все данные банковской системы, все онлайн-данные кассовых машин, обрабатываем их и предоставляем налогоплательщикам, по сути, предзаполненную декларацию. Они нас могут поправить или согласиться с нашими данными», – указал Егоров.