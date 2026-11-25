Sky News: ВВС Британии начали прятать самолеты в ангары по ночам из-за дронов

Tекст: Валерия Городецкая

ВВС Британии приняли решение перемещать свои боевые самолеты в ангары и укрепленные укрытия в ночное время суток. Эта мера призвана обеспечить защиту авиации от возможных угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов, пишет Sky News.

Помимо этого, британское военное командование рассматривает планы по возведению специальных противодроновых сетей вокруг тех военных самолетов, которые вынужденно остаются на открытом воздухе.

Подобные защитные сооружения предполагается устанавливать рядом со взлетно-посадочными полосами, а также на территории тех авиабаз, которые в настоящее время не обладают достаточным уровнем защиты от атак с воздуха.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце передислокация американских бомбардировщиков B-1 показала незащищенность авиабаз Британии от беспилотников.