«Коалиция-СВ» – самая мощная артустановка в мире

История появления «Коалиции-СВ»



В 1989 году советские войска приняли на вооружение 152-миллиметровую самоходную гаубицу 2С19 «Мста-С», стреляющую на расстояние до 29 км. В тот период по боевым характеристикам она не уступала своим иностранным соперникам. Но уже в первой половине 1990-х годов государства – участники Североатлантического альянса подписали Совместный меморандум о баллистике. В соответствии с ним для 155-миллиметровых гаубиц был введен новый стандарт дальности полета снарядов: осколочно-фугасные – 30 км, активно-реактивные – 40 км.



В связи с этим в Российской Федерации стартовали работы по модернизации «Мсты-С» и созданию принципиально нового артиллерийского вооружения, которое по боевой мощи должно значительно превосходить зарубежные аналоги. В частности, сотрудники Центрального научно-исследовательского института «Буревестник», расположенного в Нижнем Новгороде, трудились над разработкой конструкции трехствольной артсистемы. Однако экономический кризис «лихих девяностых» на долгие годы затормозил этот процесс.



Лишь в 2002 году в ЦНИИ «Буревестник» под управлением главного конструктора А. П. Рогова был спроектирован перспективный боевой модуль с двуствольной установкой. Благодаря двум совместно действующим стволам планируемая боевая машина получила название «Коалиция» (от лат. coalitus – объединенный). Но в ходе испытаний ученые отказались от идеи создания двуствольного комплекса в пользу одноствольного, который показал большую надежность при меньших затратах на производство. Тем не менее название было сохранено.



Позже специалисты разработали две версии самоходной артиллерийской установки (САУ) – гусеничная 2С35 «Коалиция-СВ» и колесная 2С35-1 «Коалиция-СВ-КШ».

Помимо этого был создан транспортно-заряжающий грузовик к ним. В 2013 году с конвейера екатеринбургского завода «Уралтрансмаш» сошли первые опытные образцы. В следующем году была сдана партия из первых 10 боевых машин, восемь из которых страна впервые увидела во время парада Победы на Красной площади в 2015 году.



Государственные испытания «Коалиции-СВ» были окончены в октябре 2023 года. Однако еще до их завершения – в целях экономии времени – стартовало серийное производство новой боевой техники и транспортно-загрузочных автомобилей. Об этом в августе 2023-го заявил Владимир Артяков – первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех», предприятия которой занимаются созданием артсистем 2С35. В скором времени долгожданные САУ принимаются на вооружение российских войск.



Устройство самой мощной гаубицы в мире



Когда Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны России предоставило в ЦНИИ «Буревестник» техзадание по созданию нового артиллерийского комплекса, казалось, что предъявленные требования физически недостижимы. Боевая машина должна стрелять быстрее, точнее и дальше всех своих иностранных аналогов, стремительнее всех менять позиции после каждой серии стрельб, а управление ею должно быть дистанционным.



Однако благодаря многолетнему труду российских ученых и многочисленным испытаниям удалось сконструировать САУ «Коалиция-СВ», которая по своим возможностям в 1,5–2 раза превосходит конкурентов. Установка создана для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, танков, тактических ядерных средств, фортификационных сооружений, средств противовоздушной и противоракетной обороны, живой силы противника, пунктов управления и прочих целей.





2С35 сконструирована на базе танка Т-90 «Владимир» – ко времени старта разработок он являлся самым грузоподъемным и маневренным. Двигаясь по шоссе, гусеничный вариант достигает скорости 65 км/ч. В дальнейшем установку будут монтировать на шасси танка Т-14 «Армата», развивающего скорость до 90 км/ч. Колесная версия 2С35-1 «Коалиция-СВ-КШ» – на базе грузового внедорожного автомобиля «КамАЗ-6560» – достигает скорости 90 км/ч. Сравним: британская AS-90 – до 53 км/ч, немецкая PzH 2000 – до 60 км/ч, американская XM2001 – до 67 км/ч.



При создании боевой машины были применены высокие стандарты безопасности экипажа. Комплекс защищен стальной противопульной и противоосколочной броней – ее толщина в сравнении с гаубицей «Мста-С» усилена с 15 мм до 20 мм. Корпус разделен на три части: спереди располагается отдел управления для размещения экипажа, изолированный броней от среднего – необитаемого боевого отсека. Сзади размещено моторно-трансмиссионное (силовое) отделение.



Поворотная безлюдная башня имеет горизонтальный угол наведения 360 градусов, вертикальный – от -7 до +70 градусов. На ней находится 152-миллиметровое артиллерийское орудие 2А88 с длиной ствола 52 калибра. Любопытно, что формирование очередного заряда и подготовка к выстрелу осуществляется при разных вертикальных углах наведения пушки без необходимости ее возврата в исходное положение. Также в башне предусмотрена система газового пожаротушения, работающая в автоматическом режиме.



По правому, левому бортам и на крыше размещены гранатометы. Также на крыше располагаются датчики предупреждения о лазерном облучении и турель с пулеметом «Корд» (боекомплект составляют 200 патронов калибра 12,7 мм) с углом вертикального наведения от -5 до +75 градусов. Турель управляется дистанционно. Все это позволяет «Коалиции-СВ» эффективно выполнять боевые задачи не только при стрельбе на многокилометровые дистанции, но и в условиях ближнего боя.



Высочайшая автоматизация и безопасность экипажа



Управление «Коалицией-СВ» автоматизировано: установка сама формирует заряд, выбирает тип боеприпаса, наводит артиллерийское орудие по координатам. В кабине размещены информационные дисплеи. Боевая машина способна действовать автономно со стремительной сменой позиций, а также в составе Единой системы управления тактического звена, в которую она интегрирована. Последнее обеспечивает возможность принимать команды по цифровой связи, круглосуточно вести обзор местности, выполнять корректировки огня и прочее.



Благодаря автоматизации процессов навигации и управления впервые в мире в артустановке удалось вынести размещение экипажа за пределы башни.

Отделение, в котором находятся бойцы, представляет собой изолированную бронированную капсулу, отделенную надежной сталью от боевого отдела. Это значительно повышает безопасность солдат: в случае возгорания боеприпасов у экипажа будет время на эвакуацию. Также возможно дистанционное управление башней из мобильного командного пункта.



Оптимизировано и количество членов экипажа. Благодаря высокой автоматизации новейшей САУ боевой расчет сокращен до трех человек. В отделении управления «Коалиции-СВ» центральное место занимает механик-водитель, левое – командир, правое – наводчик. Сравним с иностранными аналогами: экипажи немецкой «самоходки» PzH 2000 и британской AS-90 «Braveheart» включают пять человек, а китайской PLZ-05 – четыре человека.



Высочайшие в мире дальность и точность стрельбы



«Коалиция-СВ» демонстрирует самую высокую в мире дальность стрельбы среди гаубиц – до 70 км (сравним: американский аналог XM2001 – до 57 км). Расстояние полета снарядов зависит от их видов. В основном боекомплекте артустановки находится 70 боеприпасов калибра 152 мм – осколочно-фугасных, а также управляемых снарядов, сконструированных на базе «Краснополя», предназначенного для поражения бронетехники. Кроме того, возможно применение зажигательных, дымовых и осветительных боеприпасов.



Специально для «Коалиции-СВ» были созданы снаряды повышенного могущества, превосходящие все ранее существующие. Для высокоточных боеприпасов сотрудники Московского конструкторского бюро «Компас» разработали навигационный модуль ГЛОНАСС, который вворачивается в головную часть снаряда на место взрывателя. Устройство состоит из приемника сигналов спутниковой системы навигации ГЛОНАСС, комбинированного взрывателя и аэродинамических рулей, раскладывающихся во время полета и корректирующих траекторию снаряда.



Данный российский навигационный модуль возможно устанавливать не только на новые боеприпасы, но и на уже созданные, хранящиеся на складах. Это значительно сокращает затраты на производство. Так, модернизация имеющегося снаряда обойдется чуть больше чем в 1000 долларов, в то время как производство боеприпаса Excalibur калибра 155 мм с GPS-управлением обходится американцам в сумму свыше 80 тыс. долларов.



Кроме того, в новейшую САУ внедрена самая сверхточная в мире система наведения орудия – по меткости она сравнима со снайперской винтовкой.

Если для любой другой артсистемы попасть в мелкую цель является колоссальной удачей, то для «Коалиции-СВ» это рабочие будни. Так, в 2015 году в передаче «Военная приемка» было продемонстрировано, как новая боевая машина с расстояния 500 метров точными ударами поражает небольшую горку арбузов, аквариум с водой и… вопреки расхожей пословице попадает в одну и ту же воронку.



При этом специалисты-оружейники уверенно заявляют, что данной самоходной артиллерийской установке безразлично, с какой дистанции будет производиться выстрел – 500 м или 50 км. Результат будет одинаковый. Начальник Научно-конструкторского центра ЦНИИ «Буревестник» Павел Ковалев поясняет: «Нам не нужно видеть цель. Для стрельбы по цели мы используем бесприцельную схему наведения по координатам».



Однако на точность попадания снаряда существенное влияние оказывают погодные условия. Температура воздуха, дождь, снег, град, ветер могут значительно отклонять от цели траекторию полета снаряда, преодолевающего десятки километров. Поэтому в артиллерии традиционно используется так называемый пристрелочный выстрел, который помогает оценить отклонение от цели и скорректировать наведение установки. Но пристрелка уничтожает фактор внезапности. В «Коалиции-СВ» она не требуется.



Впервые на российском арторудии был установлен бортовой комплекс автоматической корректировки стрельбы. В режиме реального времени еще во время полета снаряда оборудование само высчитывает место его приземления. Еще до момента его падения осуществляется следующий выстрел по скорректированной цели. Таким образом, каждый новый снаряд бьет точнее своего предшественника. При этом точность наведения пушки измеряется миллиметрами, а управление происходит автоматически без человеческого вмешательства.



«Коалиция-СВ» – самая скорострельная гаубица в мире



Новая артустановка 2С35 значительно превосходит своих иностранных конкурентов и по скорострельности. Так, британская AS-90 осуществляет до шести выстрелов в минуту, немецкая PzH 2000 – десять выстрелов, американская XM2001 способна выстрелить в течение 60 секунд 10–12 раз. Российский же боевой комплекс «Коалиция-СВ» имеет два режима ведения огня: нормальный – 12 выстрелов в минуту, максимальный – 16.



Военный эксперт Алексей Леонков – редактор информационно-аналитического журнала «Арсенал Отечества» – заявляет, что новейшая артсистема за одну минуту может выстреливать 16 раз под совершенно разными углами возвышения и поражать цели на глубине обороны противника. Более того, установка оснащена функцией одновременного огневого налета: это позволяет бить по одной и той же цели несколькими выстрелами из одной боевой машины.



Леонков рассказал, что высокая скорострельность, в частности, достигается быстротой заряжания.

Этому способствует картузный метательный заряд, разработанный для «Коалиции-СВ». Здесь нет гильз. Взрывчатое вещество набирается из картузов – пороховых модулей цилиндрической формы. В зависимости от удаленности цели их число разнится. Электронная система сама определяет, какое количество зарядов требуется для запуска снаряда: для ближней цели – один, для дальней – несколько.



Заряжание происходит при любых вертикальных углах необитаемой башни без необходимости возврата ствола в исходное положение. Это также сокращает время подготовки к выстрелу, который инициируется с помощью СВЧ-излучения – очередной инновации отечественных разработчиков. Благодаря применению в артустановке микроволновой системы порох в заряде воспламеняется не снизу вверх, как в обычных модулях, а весь одномоментно. В результате резко увеличивается эффективность удара.



При революционно высокой скорострельности артсистемы – 16 выстрелов в минуту – ствол должен был бы раскаляться настолько, что при очередной серии стрельб его бы разорвало на части. Однако это не происходит благодаря уникальной системе охлаждения: внутри пушки в автоматическом режиме осуществляется впрыск специальной охлаждающей жидкости, разработанной специалистами Центрального научно-исследовательского института «Буревестник».



Инновации в области техобслуживания



Какими бы высокими характеристиками и возможностями ни обладала боевая техника, но без качественного и своевременного обслуживания – чистки, диагностики, пополнения боеприпасов и топлива – она не смогла бы работать в полную мощь. Поэтому при создании самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» отечественные ученые разработали целый ряд новейших систем, которые позволяют быстро и эффективно решать данные задачи.



После каждого выстрела в стволе остается нагар, который не только мешает последующей стрельбе, но и способен спустя время разъедать и деформировать пушку. Поэтому российские оружейники создали специальный механизм чистки ствола (МЧС), очищающий его за считаные минуты и являющийся на сегодняшний день самым эффективным в мире. Кроме того, специально для «Коалиции-СВ» впервые в мире была разработана система электронной диагностики пушки, которую возможно применять прямо в полевых условиях.



Для этого используется контрольно-проверочный грузовой автомобиль. Специалист запускает внутрь пушки небольшое устройство с камерой и вращающимся лазерным блоком. Самостоятельно перемещаясь внутри ствола, объектив диагностирует все отклонения от нормы с точностью до 0,002 мм – микротрещины, изломы. Данные выводятся на монитор, расположенный в автомобиле. Здесь можно увидеть внутреннюю поверхность пушки. Аналогов данной российской разработке с такой высокой точностью и столь простым интерфейсом в мире не существует.



В условиях боевых действий особую важность имеет быстрота пополнения боеприпасов. Для их доставки разработан специальный транспортно-заряжающий автомобиль на базе грузовика «КамАЗ-6560».

В САУ «Коалиция-СВ» загрузка метательных зарядов и снарядов максимально автоматизирована и занимает не более 15 минут (а на загрузку каждого из них уходит не более 10 секунд). Внутри артсистемы боеприпасы перемещаются по специальному конвейеру.

Кроме того, у новейшей российской артустановки значительно увеличен запас хода в сравнении с гаубицей 2С19 «Мста-С» (500 км). Гусеничная «Коалиция-СВ» способна без пополнения топлива преодолевать 800 км, а колесная – 1000 км. Это значительно больше, чем у зарубежных конкурентов. Для сравнения: запас хода у американской артсистемы XM2001 – 405 км, британской AS-90 и немецкой PzH 2000 – 420 км, китайской PLZ-05 – 450 км.



Таким образом, «Коалиция-СВ» – это революционно новый артиллерийский комплекс, который по своим возможностям значительно превосходит иностранных соперников. По мнению независимого американского издания Military Watch Magazine, российская САУ 2С35 является одной из пяти самых опасных артустановок в мире. Многие эксперты утверждают, что благодаря высочайшей автоматизации и возможности дистанционного управления, «Коалиция-СВ» фактически является настоящим боевым роботом.

