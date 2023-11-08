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    8 ноября 2023, 16:55

    Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ

    Правда и победа
    Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ

    Tекст: Александр Тимохин

    Завершены государственные испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» перед ее поступлением в войска. Что дает новая САУ Российской армии и как наилучшим образом реализовать все ее преимущества?

    Российская армия всегда ассоциировалась с артиллерией. В ходе СВО Россия применяет большое количество артиллерии основного калибра 152 мм. Это, например, гаубицы Д-1 образца 1943 года, модернизированные после Великой Отечественной, пушка-гаубица Д-20, разработанная в 1947-м, пушка 2А36 «Гиацинт-Б» (разработана в 1975-м) и гаубица 2А65 «Мста-Б» (разработана в 1986-м).

    Для каждой из этих систем (кроме Д-1) есть самоходный аналог – САУ, в которой использована артиллерийская часть, аналогичная буксируемому орудию. Так, орудие, аналогичное Д-20, применено в САУ 2С3 «Акация», у «Гиацинта-Б» есть самоходный вариант 2С5 «Гиацинт-С». И самое современное орудие – «Мста» – представлено также самоходным вариантом 2С19 «Мста-С» в нескольких модификациях.

    К сожалению, ни одна из этих артиллерийских систем по дальности поражения цели не была идентична с современными западными орудиями калибра 155 мм. Оценивая состоявшие на вооружении Советской и Российской армии 1990-х годов самоходные орудия калибра 152 мм «Акация», «Гиацинт-С» и «Мста-С», начальник Научно-конструкторского центра ЦНИИ «Буревестник» Павел Ковалев отмечал, что это «мощное артиллерийское вооружение, однако тактико-технические характеристики не позволяли ему в перспективе конкурировать с зарубежными орудиями калибра 155 мм, которые создавались в США – САО Crusader (программа AFAS), в Германии – PzH 2000, в Великобритании – AS90, в Корее – K9 и так далее». Теперь, как известно, те же PzH 2000 получены вооруженными силами Украины.

    Такая многолетняя проблема имела объективную причину – у стран НАТО были лучше пороха и длиннее стволы. Чем длиннее ствол, тем снаряд сильнее разгоняется – а значит, и дальше летит, и поражает цель, расположенную на более отдаленном расстоянии.

    Длина ствола в артиллерии из-за физики процесса стрельбы измеряется не в абсолютных, а в относительных категориях. Вспоминая знаменитый советский мультфильм, можно сказать, что длина ствола измеряется в количестве попугаев, и этим «попугаем» служит калибр (грубо говоря, диаметр ствола) конкретного орудия.

    Так, у французской САУ Caesar, которую ВСУ используют для обстрелов Донецка, длина ствола 52 калибра (считается как калибр орудия 155 мм умножить на 52). Ствол в 52 калибра имеют и польские САУ Crab, и шведские Archer. У американской артиллерии, которая передавалась ВСУ, стволы короче, но у них есть снаряд Excalibur, с которым даже буксируемая М777 становится дальнобойной.


    В случае с нашими «Гиацинтами» и орудиями «Мста» – у них длина ствола 47 калибров (152 умножить на 47), пороха не столь высокого качества. «Перестрелять» западные 155-мм орудия по дальности могут только наши 203-мм орудия. Однако у орудий столь большого калибра есть не только плюсы (мощность снарядов и дальность поражения цели), но и минусы – ниже точность и скорострельность.

    А ведь важнейшей частью современных боевых действий является так называемая контрбатарейная борьба, то есть ведение артиллерийского огня по артиллерии противника. Когда российские пушки стремятся уничтожить артиллерию ВСУ, например. Важность контрбатарейной борьбы в ходе СВО подчеркивал не так давно глава Минобороны Сергей Шойгу. Но если дальность действия артиллерии ниже, чем вражеской, то контрбатарейная борьба становится неэффективной, снаряды просто не долетают до цели.

    У прежних отечественных САУ есть еще ряд известных специалистам особенностей. В частности, упомянутые выше российские орудия, имея одинаковый калибр 152 мм, требуют разных боеприпасов. Им не хватало средств автоматизации ведения огня и скорострельности. В некоторых из них не был реализован важный в современных боевых действиях режим так называемого огневого налета, то есть возможность положить выпущенные из одного орудия несколько снарядов в одну и ту же цель практически одновременно, секунда в секунду.

    САУ «Коалиция-СВ» именно и была задумана как решение всех этих проблем. Ее разработка началась еще в 2000-е. В 2015 году САУ впервые была представлена публично.

    У нее ствол в 52 калибра, набор высокоточных снарядов, позволяющих стрелять на дальность до 80 километров. Автоматизированное заряжание, новейшие системы управления. Возможность реализации огневого налета (на испытаниях «Коалиция» положила в цель шесть снарядов одновременно). А еще – огромный боекомплект и высокая скорострельность. «Боевые возможности комплекса в два раза превышают все существующие отечественные и зарубежные образцы», – говорил в свое время начальник Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

    Такое орудие стало очень востребованным в ходе спецоперации. Не зря производство новой САУ началось еще летом 2023-го, не дожидаясь окончания испытаний. Те, кто следил за процессом создания этого орудия, знают, как много лет его доводили до боеготового состояния. По всей видимости, летом уже было ясно, что орудие получилось – можно начинать производство. И его начали. Теперь же завершены и государственные испытания.

    По сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения, у «Коалиции-СВ» сокращено время реакции на любые внеплановые цели,

    что особенно важно в современных условиях ведения боевых действий, заявляют в Ростехе.

    Естественно, что задача контрбатарейной борьбы не сводится лишь к наличию в войсках нового орудия. Тем не менее САУ «Коалиция-СВ» способна качественно поднять огневые возможности российских войск. Прежде всего максимальный эффект от нового оружия всегда бывает при его массированном применении. Это значит, что САУ «Коалиция-СВ» разумно концентрировать целиком в отдельных полках и бригадах, а не распределять по частям с другими орудиями. Логика концентрации «Коалиций» в отдельных подразделениях диктуется и тем, что ее боекомплект не совместим со старыми артиллерийскими системами.

    Полки эти должны быть полностью оснащены и подготовлены, в том числе с точки зрения качественной связи. В силу большой дальности новых орудий реализовать их потенциал можно только применяя совместно с беспилотниками для корректировки артогня на большую дальность. А значит, в составе частей и соединений с новыми САУ должны быть подразделения беспилотной авиации.

    Кроме того, предстоит создавать запасы боекомплекта, который пока еще является уникальным, для непрерывного использования частей и соединений с новой САУ. Первое время, пока боеприпасы к новым орудиям являются экзотикой, части, оснащенные САУ «Коалиция-СВ», могут применяться как средство качественного усиления войск на том или ином направлении. А как только острая необходимость в усилении отпадет, выводиться в тыл.

    Переучиваться на «Коалицию» должны в первую очередь те подразделения, кто уже имеет боевой опыт. Они гораздо лучше поймут специфику применения данной САУ в ходе спецоперации.

    Может браться уже повоевавшая артиллерийская бригада или полк, выводиться с фронта для переподготовки на новую матчасть, сдавая старую другим частям и соединениям Вооруженных сил.

    В тылу эта часть будет проходить подготовку, переформировываться по новым штатам с подразделениями беспилотников. Получать новые самоходки и другую технику, необходимую для применения новых САУ, и уже потом использоваться на фронте на решающих направлениях как средство усиления огневой мощи войск. Использоваться сразу же бригадами или полками.

    Правильное использование новых САУ позволит получать огневое превосходство над ВСУ. А при увеличении числа новых орудий и наличии боеприпасов к ним качественно изменить соотношение сил.

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