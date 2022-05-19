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19 мая, четверг  |  Последнее обновление — 12:51  |  vz.ru
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Россия после ухода Renault сохранит производство современных авто

Найден способ сохранить бюджетные автомобили Lada для российского потребителя Пресс-служба губернатора Самарской области
РИА Новости
Французский Renault уходит из России, однако оставляет широкое окно возможности для возврата. Но главное, что западный концерн оставляет «АвтоВАЗу» собственную платформу. Это значит, что российскому автозаводу не надо искать новых владельцев в Китае или Корее, или возвращаться к выпуску устаревших моделей Lada.  Подробности...
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«Патриотизм можно только воспитать»

Воспитание патриотизма должно быть осознанным Сергей Бобылев/ТАСС
В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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Россия делает ставку на боевые лазеры

Так выглядит комплекс «Пересвет». Облик других образцов лазерного оружия России пока секретен Министерство обороны РФ/РИА Новости
«На подходе системы вооружения, которые будут определять боеспособность наших Вооруженных сил в будущем», заявил вице-премьер РФ Виктор Борисов. Он дал понять, что особая надежда возлагается на перспективное лазерное оружие. Какие системы лазерных вооружений уже использует российская армия – и что нового мы можем уже вскоре увидеть на поле боя?  Подробности...
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Как российская артиллерия проламывает украинскую оборону

Российская артиллерия доказывает свою эффективность на Украине Михаил Голенков/РИА Новости
Артиллерия в ходе специальной военной операции не так часто упоминается, как эффективные удары «Калибров» и «Искандеров». Однако выясняется, что именно пушки сегодня играют едва ли не решающую роль на полях сражений на Украине. Как применяют сегодня это оружие и за счет чего сохраняется его эффективность? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Почему для России важно поддерживать осколки СССР

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В ситуации обострения вокруг Приднестровья неизбежно встает вопрос: что представляет этот анклав для России – осколок былого влияния или форпост национальной внешней политики? Подробности...

«Многовекторность» между Россией и ее врагами закончилась

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Страны ОДКБ должны решить – либо они с Россией превращаются в АнтиНАТО и борются вместе против всех внешних угроз, либо уходят в самостоятельное плавание. В сторону превращения в исламский эмират, польскую колонию или турецкий вилайет. Подробности...

«Русофобскую дугу» замкнуть не получится

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Под разговоры об имперских амбициях России и деколонизации как раз и происходит возрождение имперских амбиций стран, которые, казалось бы, давно должны были смириться со своей скромной ролью на карте мира. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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    Российская артиллерия доказывает свою эффективность на Украине
    		   19 мая 2022, 11:22
    Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
    Текст: Виктор Сокирко

    Артиллерия в ходе специальной военной операции не так часто упоминается, как эффективные удары «Калибров» и «Искандеров». Однако выясняется, что именно пушки сегодня играют едва ли не решающую роль на полях сражений на Украине. Как применяют сегодня это оружие и за счет чего сохраняется его эффективность?

    Если пехота – это «царица полей», связь – «нерв армии», то артиллеристов называют «богами войны». Это в полной мере прямо сейчас подтверждается в ходе специальной военной операции на Украине, где исход сражения определяется зачастую именно точным артиллерийским выстрелом. Артиллерийские дуэли, контрбатарейная борьба стали наиболее эффективными методами ведения боевых действий – пушки снова в тренде.

    За последние десятилетия роль артиллерии не то чтобы принизилась, просто не было возможности ее массового применения, как, к примеру, во время Великой Отечественной войны. Однако пушки остались в цене и получили свое развитие как в самоходной, так и буксируемой артиллерии. Увеличился калибр, дальность стрельбы и точность поражения. Все это очень пригодилось российской армии во время нынешней спецоперации, когда необходимо точечно поразить объект противника, вычистить позиции для продвижения пехоты и танков.

    «Роль артиллерии имеет знаковое значение для любой армии, – рассказал газете ВЗГЛЯД экс-командующий 40-й армией генерал-полковник Борис Громов. – В Афганистане практически каждая наша позиция была укреплена несколькими расчетами самоходных артиллерийских установок, не говоря уже об отдельных артиллерийских полках, которые были в составе каждой дивизии. Артподготовка предшествовала каждой боевой операции, от локальных до крупномасштабных. Ее огнем поддерживались действия отдельных отрядов, тех, кто попадал в засаду и вызывал порой огонь на себя.

    Если вспомнить операцию «Магистраль», которую мы проводили в провинции Хост в 1987–1988 годах, то именно благодаря артиллерийским ударам по заранее обнаруженным позициям моджахедов удалось практически без потерь взять хорошо укрепленный перевал Сатэ-Кандав и выйти на заданные позиции. Уверен, что и сейчас артиллерия способствует успешному продвижению наших войск на Украине».

    Российская армия использует в ходе проведения спецоперации весь ряд имеющихся артиллерийских средств. Наиболее эффективная из них – это 152-мм САУ «Коалиция-СВ» с дальностью поражения целей до 70–80 километров. Ее скорострельность, благодаря автоматическому заряжанию, составляет до 16 выстрелов в минуту, что позволяет создать «шквал огня», когда снаряды ложатся в цель как из пулеметной ленты.

    И если «Коалиция» способна наносить удары из глубокого тыла, то в передовых порядках армии действуют уже хорошо известные 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С» и «Мста-М», поражающие цели на дальности до 30 километров, и САУ 2С3 «Акация-М», которая бьет на 20 километров. Сейчас Минобороны РФ продемонстрировало работу этих артиллерийских систем при залповом огне. О том, что происходило в зоне поражения (а целями были бронетехника, укрепленные позиции, командные пункты ВСУ), можно только догадываться. Сами российские военные отмечают высокую эффективность артиллерийского огня такого калибра – один снаряд выводит из строя как бронетехнику, так и защищенные объекты.

    И все же со времен и Афганистана, и тем более Великой Отечественной с точки зрения тактики в работе артиллерии появилось качественное отличие. Во время спецоперации на Украине оно выявилось в полной мере. Речь идет, конечно же, об активном применении беспилотников для корректировки работы артбатарей.

    Тысячи специализированных разведывательных БПЛА применяет Россия на Украине, и значительная часть из них предназначены для плотного взаимодействия с артиллерийскими частями. Самым распространенным беспилотником такого типа является «Орлан-10».

    Это подтверждают и российские генералы, совсем недавно командовавшие крупными соединениями российской армии. Они подробно описывают преимущества корректировки огня с помощью БПЛА.

    «Невозможно представить современный бой без применения артиллерии, – рассказал газете ВЗГЛЯД экс-командующий 58-й армией генерал-лейтенант Анатолий Хрулев. – Это известно по всем учебникам и наставлениям, которые изучаются еще в военных училищах и академиях. Современный бой требует непрерывного взаимодействия артиллерии с мотострелковыми и танковыми подразделениями, при этом необходимо четкое взаимодействие для корректировки огня и его максимальной эффективности. При грамотном распределении сил и поставленным задачам можно добиться результата меньшими силами и средствами, а один артиллерийский дивизион может перелопатить меньшим расходом боеприпасов площадь, которую по учебникам должны «утюжить» два или три дивизиона.

    Искусство артиллерийского боя в нашей армии никогда не забывалось, его постоянно совершенствовали во время учений, всевозможных конкурсов на меткость стрельбы. Все это пригодилось во время войны с Грузией в 2008 году. Работали не пять-шесть пристрелочных, а сразу на поражение – с первого выстрела. У меня тогда был один дивизион «Акаций», который прикрывал нашу батальонную тактическую группу на подступах к Цхинвалу, с грузинской стороны огонь вели как минимум четыре дивизиона. В этой контрбатарейной борьбе мы их переиграли за счет скрытности, смены позиций и точности первого удара».

    Армия Украины тоже делает ставку на применение артиллерии, которой в ВСУ имелось достаточно большое количество. Сейчас не случайно Запад старается поставить Киеву именно артиллерийские системы, причем очень достойные, среди которых есть и 155-мм американские гаубицы М777 с дальностью стрельбы до 30 километров. В версии М777 ER с использованием активно-реактивных выстрелов эта пушка способна поражать цели на расстоянии до 70 километров (хотя сообщается, что именно такие поставлены Украине не были). В любом случае российские военные успешно уничтожают украинские гаубичные позиции с использованием средств воздушной разведки и нанесением массированных ударов артиллерии.

    На момент начала спецоперации в составе ВСУ самым многочисленным типом САУ на Украине являлась 122-мм 2С1 «Гвоздика», которых насчитывалось более 230 единиц. Именно они активно применялись для обстрелов Донецка и Луганска. Второй по численности САУ на Украине являлась 2С3 «Акация» с 152-мм орудием – их тоже было около 230 единиц. Дальность стрельбы составляет 17 километров (в российской модификации Уральского завода транспортного машиностроения – более 20 км).

    Украина свои установки не модифицировала и ограничилась лишь капитальным ремонтом, который был осложнен еще и отказом от поставок комплектующих из России.

    Аналогичная ситуация и с 203-мм САУ 2С7 «Пион» из 97 установок, которые эксплуатировались на 10%. При этом Украина позиционирует «Пион», способный вести огонь на 47 километров, как некое «оружие возмездия». В России этот тип артиллерийского вооружения снят с производства.

    Были на Украине и 152-мм САУ «Мста» в количестве 35 единиц – устаревшие модификации, оставшиеся еще с советских времен. Равно как и 18 САУ 2С5 «Гиацинт» и 40 единиц установок 2С9 «Нона-С» на базе БТРД – десантный вариант, которые используют силы специальных операций ВСУ. Используют военные Украины и 122-мм пушку Д-30, которая выпускалась с 1960 года. Таких насчитывалось порядка 130 единиц.

    «Преимущество российской артиллерии в ходе специальной военной операции на Украине над артиллерией неприятеля обусловлено целым рядом причин, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. – Во-первых, это своевременный подвоз боеприпасов, который позволяет иметь запас в 3–4 боекомплекта на каждое орудие, что дает возможность постоянного ведения огня. Во-вторых, это стандартный тип калибра, в основном 152-мм, а украинская армия сталкивается с «раскалибровкой», когда к американским гаубицам банально не хватает необходимых снарядов.

    Наконец, украинские военные поднаторели в позиционной войне, когда приходилось вести огонь с одних же и тех же позиций, а к маневрированию они оказались не готовы. Российская же армия в ходе многочисленных внезапных проверок и масштабных учений овладела мастерством перемещения, смены позиций, отточила точность ведения огня. А еще получила более современные вооружения, позволяющие уничтожать противника с большей дальности и с гарантированным поражением».

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