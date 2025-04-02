Эксперт: Новая cлужба МВД призвана исправить ошибки в сфере миграционной политики

Член СПЧ Кабанов: Служба МВД по вопросам миграции не будет сервисом для иностранцев

Tекст: Олег Исайченко

«Российское руководство уделяет особое внимание проблемам миграции. Решение о создании отдельной Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан стало четкой реакцией Владимира Путина на определенные ошибки в этой сфере. Важную роль сыграл и общественный запрос на активизацию усилий правительства по данному направлению», – отметил Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ.

Из указа президента следует, что у МВД остаются функции контроля над миграцией, но внутри министерства появится подразделение, задачей которого будет регулирование связанных с этой сферой вопросов по всем направлениям. «Важно понимать, что эта Служба не оказывает услуги, она обеспечивает безопасность», – акцентировал собеседник.

Кроме того, во всех территориальных органах ведомства появится профильный заместитель по вопросам гражданства и регистрации иностранцев в звании генерала. «Это показывает колоссальную значимость проблемы и большое внимание к ее решению», – уточнил Кабанов. Член СПЧ подчеркнул: вектор на наведение порядка, на переход к целевому привлечению иностранцев для тех или иных работ должен быть сохранен.

«На этом фоне создание новой службы – лишь часть комплексной работы по совершенствованию миграционной политики. Властями прорабатывается целый ряд решений, среди них – правила депортации нелегалов, требования к знанию русского языка, введение цифрового профиля приезжих», – перечислил спикер.

Более того, работодателей будут привлекать к ответственности за использование труда нелегальных мигрантов, добавил он. «Все, кто к нам приезжает на заработки, должны платить налоги и соблюдать законы России. Кроме того, нельзя допустить приток семей неквалифицированных работников», – указал он.

«Нелегальная миграция может нарушить наш культурно-этнический баланс и национальную самоидентификацию. Президент поставил задачу сохранения русского мира. И нам необходимо приложить максимум усилий для выполнения указанной цели», – заключил Кабанов.

Ранее Владимир Путин поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД. Ее руководителем станет Андрей Кикоть, до этого момента занимавший пост заместителя генерального прокурора. В новом статусе он также войдет в состав Межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новая структура позволит более эффективно решать проблемы, связанные с миграцией. Кроме того, с ее помощью будет улучшена координация ведомств, чья деятельность связана с данным вопросом.

В свою очередь, представитель МВД Ирина Волк пояснила в Telegram-канале, что основной задачей нового ведомства станет упорядочивание миграционных процессов, а также снижение противоправной деятельности представителей иностранных государств.