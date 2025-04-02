  • Новость часаКремль зафиксировал нежелание Киева участвовать в мирных переговорах
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    Трамп даст старт мировому переделу американского рынка
    Юшков: Попытки запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом
    Россия запретила работу 81 зарубежного СМИ
    Володин назвал необходимый процент правильных ответов в тестах для детей мигрантов
    Путин распорядился создать в МВД новую службу по вопросам миграции
    Жителям новых регионов России списали украинские долги
    «Северяне» взяли в плен двух украинских военных в Белгородской области
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    Песков заявил о гигантском ущербе причалам КТК от украинских дронов
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    27 комментариев
    2 апреля 2025, 14:21 • Новости дня

    Песков объяснил создание в России новой миграционной службы

    Tекст: Александра Юдина

    Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев в составе МВД призвана улучшить координацию миграционных процессов и уменьшить противоправную деятельность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, новая служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, организованная в составе Министерства внутренних дел, направлена на улучшение миграционных процессов и снижение уровня противоправной деятельности на территории России, передает ТАСС.

    Песков отметил, что новая структура позволит более эффективно решать вопросы, связанные с миграцией, увеличивать динамику работы и улучшать координацию между ведомствами.

    «Главной задачей является упорядочивание миграционных процессов и реализация законов России, снижение противоправной деятельности», – добавил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин издал указ о создании службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД. В ведомстве заявили, что новая структура призвана улучшить госуправление в сфере миграции.

    1 апреля 2025, 15:35 • Новости дня
    Гендиректор Челябинского цинкового завода погиб на стрельбище

    Погиб гендиректор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт

    Гендиректор Челябинского цинкового завода погиб на стрельбище
    @ Наиль Фаттахов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт погиб на стрелковом полигоне в результате трагической случайности.

    Как сообщили в пресс-службе Челябинского цинкового завода, на стрельбище произошел несчастный случай, в результате которого погиб генеральный директор компании Павел Избрехт, передает «Интерфакс».

    «В результате трагической случайности на стрелковом полигоне погиб генеральный директор Павел Избрехт», – говорится в сообщении.

    Избрехт также занимал должность депутата Законодательного собрания Челябинской области. Он возглавлял общественный совет при региональном министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов.

    Челябинский цинковый завод считается крупнейшим в России производителем металлического цинка и сплавов на его основе.

    В 2019 году в ДТП под Воронежем погиб директор Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК) Александр Тищенко.

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    2 апреля 2025, 09:45 • Новости дня
    Вучич заявил о тайных переговорах двух мировых лидеров с Путиным
    Вучич заявил о тайных переговорах двух мировых лидеров с Путиным
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил о двух мировых лидерах, которые тайно общались с российским лидером Владимиром Путиным.

    В интервью блогеру Марио Науфалу Вучич рассказал о том, что некоторые мировые лидеры тайно общались с президентом России, передает РИА «Новости».

    По его словам, он лично знает как минимум двух таких лидеров.

    Вучич подчеркнул, что его предстоящая встреча с Путиным, запланированная на 9 мая, станет первой за три с половиной года.

    Он акцентировал внимание на том, что Сербия придерживается искренности и честности в своих международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич планирует посетить Москву 9 мая, где пройдет встреча с Владимиром Путиным. Сербский почетный караул примет участие в параде Победы 9 мая в Москве, возглавит делегацию президент Вучич.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    1 апреля 2025, 17:42 • Новости дня
    Лавров: Cписок атакованных Украиной в ходе перемирия объектов РФ направила США и в ООН

    Лавров: Белоусов доложил Путину о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам

    Лавров: Cписок атакованных Украиной в ходе перемирия объектов РФ направила США и в ООН
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказал о нарушении Украиной моратория на удары по энергетическим объектам, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что российская армия полностью придерживается моратория, который был согласован в ходе телефонного разговора между президентами России и США 18 марта, передает телеканал «Звезда».

    Он добавил, что Белоусов подробно изложил ситуацию, в том числе перечислив конкретные объекты, пострадавшие от атак. По словам Лаврова, перечень атакованных объектов был отправлен государственному секретарю США Марко Рубио и другим представителям, включая ООН.

    Напомним, на совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

    Путин в ходе совещания запросил доклад у министра обороны Андрея Белоусова по ситуации с мораторием на удары по энергообъектам.

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    1 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин встретился с Додиком в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял в Кремле руководителя Республики Сербской Милорада Додика.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале. Во встрече также принял участие помощник президента Юрий Ушаков.

    На прошлой неделе Интерпол в Сараево инициировал международный розыск президента Республики Сербской Милорада Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича. Венгрия подала апелляцию в Интерпол против инициативы из Сараево о международном аресте Додика, ссылаясь на политический характер преследования.

    Накануне президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик прибыл в Москву и начал свой визит с посещения Могилы Неизвестного Солдата.

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    2 апреля 2025, 13:08 • Новости дня
    Юшков: Попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом

    Юшков: Планы США запретить возить нефть из России по Балтике – опасная игра на нервах

    Юшков: Попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом
    @ Stefan Sauer/DPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Торговые маршруты через Балтийское море критически важны для поставок российской нефти. Заигрывания США с ограничениями в данной акватории могут спровоцировать военный конфликт, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Штаты рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море.

    «План США ограничить проход нефтяных танкеров в Балтийском море незаконен с точки зрения международного права», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. Впрочем, он напомнил, что подобные инициативы прорабатывают и Евросоюз, и страны НАТО.

    Тогда в качестве обоснования блокировки судов из так называемого теневого флота России рассматривались экологические мотивы. Кроме того, на Западе утверждали, будто танкеры «угрожают» критической подводной инфраструктуре. Собеседник не исключает, что может быть составлен определенный перечень кораблей, которым закроют вход в Балтийское море.

    «Западные страны имеют в этой акватории наибольшее влияние. Например, Дания контролирует проливы. Если Вашингтон совместно с Европой перейдет от слов к делу, то для Москвы это окажется большой проблемой», – считает Юшков. Он объясняет: через порты Усть-Луга и Приморск вывозится несколько десятков млн тонн нефти в год.

    «Для нас балтийский маршрут очень важен. Перенаправить объемы – крайне сложная задача. В этой ситуации России придется, скорее всего, перейти к сокращению добычи ресурсов. Это приведет к росту цен на мировом рынке, и мы сможем заработать примерно те же деньги. Тем не менее планы США – это серьезный вызов для Москвы», – подчеркнул аналитик.

    «Какие меры мы будем предпринимать: прорываться с боем? Сопровождать военными кораблями торговые суда? Это определенная точка напряженности и сильная игра на нервах, поскольку ни одна из сторон не может гарантировать, что те или иные шаги не приведут к вооруженному конфликту», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. Данная мера призвана нанести удар по «теневому флоту» Москвы, пишет в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Джеки Генрих, журналистка телеканала Fox News.

    По ее словам, обсуждение новых ограничений в отношении России началось из-за разочарования главы Белого дома во Владимире Путине. Как сообщает корреспондент, Дональд Трамп считает, что именно Кремль «затягивает всеобъемлющие переговоры о прекращении огня». При этом в Вашингтоне низко оценивают эффективность уже действующих санкций.

    Так, анонимный представитель Белого дома отметил, что в настоящий момент ограничения соблюдаются лишь «на три из десяти» балла. По мнению чиновника, «теневой флот» России станет «легкой мишенью» для оказания необходимого давления. По данным администрации Трампа, на данные корабли приходится около 70% нелегальных продаж нефти Москвы.

    Кроме того, на днях Дональд Трамп предложил ввести вторичные пошлины на сырье РФ, если соглашения о прекращении боевых действий на Украине не удастся достичь. «Это будет означать, что если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в размере от 25 до 50% на всю нефть», – цитирует его слова NBC News.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты полагают, что в данном случае риторика главы Белого дома была адресована американской аудитории, так как озвученные им пошлины и санкции не способны нанести удар по торговле российской нефтью и напугать ее крупнейших потребителей – Китай и Индию.

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    2 апреля 2025, 09:00 • Новости дня
    Володин: Тест для детей мигрантов требует 90% правильных ответов
    Володин: Тест для детей мигрантов требует 90% правильных ответов
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    С апреля дети мигрантов для поступления в школы России должны будут правильно ответить на 90% вопросов теста по русскому языку, что значительно выше первоначального предложения Рособрнадзора в 30%, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он рассказал о новых правилах тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Теперь для успешного зачисления в школы России требуется, чтобы дети правильно ответили на 90% вопросов.

    Володин объяснил, что изначальное предложение Рособрнадзора о 30% правильных ответов было пересмотрено. Для поступления в первый класс необходимо правильно ответить на девять из 10 вопросов, вторые–пятые классы требуют 18 из 20, шестые–девятые – 20 из 22, а 10–11-е классы – 22 из 24 вопросов.

    Диагностические материалы для тестирования разработаны индивидуально для каждой ступени обучения и включают устную часть.

    Володин подчеркнул, что новые нормы должны способствовать объективной оценке владения русским языком и успешной адаптации детей в школьной среде.

    Также он отметил важность контроля за правоприменением этих норм и получения обратной связи от регионов и педагогического сообщества относительно содержания и эффективности тестов.

    Напомним, с 1 апреля в России вводится обязательное тестирование на знание русского языка для детей мигрантов, которые не смогут быть зачислены в школу без успешного прохождения теста. Это призвано гарантировать, что в образовательные учреждения будут поступать ученики, готовые учиться наравне с другими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре президент России Владимир Путин утвердил закон, запрещающий зачисление детей мигрантов в школы без теста на знание русского. Детям мигрантов для поступления в российские школы потребуется набрать минимум три балла на тестировании по русскому языку.

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    2 апреля 2025, 11:22 • Новости дня
    Путин распорядился создать в МВД новую службу по вопросам миграции
    Путин распорядился создать в МВД новую службу по вопросам миграции
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин издал указ о создании службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД, поручив правительству представить предложения по численности кадров.

    Путин поручил создать новую службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан на базе Главного управления по миграции, указ опубликован на сайте Кремля.

    В документе говорится о необходимости совершенствования государственного управления в сфере миграции. В связи с этим было решено преобразовать существующую структуру и создать на ее основе новую службу в МВД.

    Правительство должно в течение трех месяцев предложить идеи по уточнению предельной численности органов внутренних дел и центрального аппарата МВД. Это позволит оптимизировать кадровые ресурсы в связи с созданием новой структуры.

    Министру внутренних дел поручено обеспечить проведение организационных мероприятий в соответствии с законодательством в этот же срок.

    Назначенный начальником новой службы Андрей Кикоть получит статус первого заместителя министра внутренних дел. В соответствии с указом, он освобождается от предыдущей должности для выполнения новых обязанностей.

    Ранее президент России заявил о необходимости принятия в 2025 году обновленной концепции миграционной политики, акцентируя внимание на пресечении каналов нелегальной миграции.

    До этого МВД сообщило о 670 тыс. нелегальных мигрантов в России. Также в МВД сообщили, что иностранные граждане без документов смогут продлить сроки пребывания в России до конца апреля 2025 года.

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    1 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Путин распорядился провести заседание Госсовета в Доброграде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении 15 апреля заседания президиума Госсовета в поселке Доброград Владимирской области.

    Основной темой встречи станет развитие инфраструктуры для обеспечения комфортных условий жизни, передает РИА «Новости».

    В феврале Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета, в который вошли 26 человек, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин и мэр Москвы Сергей Собянин.

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    1 апреля 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом прекращение ударов по энергосистемам России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    На совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

    Кроме того, на повестке встречи были дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой, сообщил Кремль в Telegram-канале. Совещание состоялось в формате видеоконференции.

    На прошлом совещании с СБ России Путин обсуждал развитие отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

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    2 апреля 2025, 05:37 • Новости дня
    Российский актер Рашид Тугушев умер в возрасте 63 лет

    Рашид Тугушев, известный по сериалам и спектаклям, ушел из жизни в 63 года

    Российский актер Рашид Тугушев умер в возрасте 63 лет
    @ Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Рашид Тугушев, российский актер и режиссер, известный ролями в популярных сериалах и постановками в театре, умер в возрасте 63 лет, о чем сообщила художник-кукольник Светлана Румянцева.

    Российский актер и режиссер Рашид Тугушев скончался в возрасте 63 лет. О его смерти сообщила художник-кукольник Светлана Румянцева на своей странице в соцсети «ВКонтакте», пишет РИА «Новости». Она выразила сожаление по поводу ухода друзей, упомянув Тугушева в своей публикации от 29 марта.

    Информация о смерти артиста появилась и на сайте КиноТеатр.ру. Рашид Тугушев родился в 1961 году и завершил обучение в Школе-студии МХАТ в 1987 году, где он получил специальность «Актер драматического театра и кино». Позднее он стажировался у Анатолия Васильева и Сергея Соловьева во ВГИКе.

    Тугушев был известен своими ролями в популярных сериалах, среди которых «Кодекс чести», «Частный детектив», «Марш Турецкого», «Каменская» и «След». Помимо актерской карьеры, он проявил себя как режиссер и поставил такие спектакли, как «Тьма» по произведению Леонида Андреева в театре «Современник» и «Любовь до гроба» Альдо Николаи в Горьковском драматическом театре. В 1989 году Тугушев основал «Московский Маленький Театр» на базе «Центра эксцентрики Александра Жеромского».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в российской столице в Российском академическом молодежном театре состоялось прощание с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным, который скончался после тяжелой болезни в возрасте 63 лет. Американский актер Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет от осложнений после инсульта. Актриса и кукловод Галина Марченко, известная как голос куклы Каркуши, ушла из жизни в 88 лет.

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    1 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин подал декларацию о доходах за 2024 год

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и руководство администрации главы государства подали свои декларации о доходах и расходах за 2024 год.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все необходимые документы были представлены в установленные законом сроки, передает ТАСС.

    «Все подали декларации в установленные сроки. И президент тоже», – прокомментировал представитель Кремля.

    По закону, высокопоставленные государственные служащие обязаны ежегодно до 1 апреля представлять декларации о своих доходах, а также о доходах супругов и несовершеннолетних детей.

    Начиная с 2023 года эти сведения больше не публикуются в СМИ и на официальных сайтах ведомств. Это стало возможным после подписания президентом Путиным указа в конце декабря 2022 года, который временно отменил публикацию подобных данных на период проведения специальной военной операции.

    В январе прошлого года Путин подал декларацию о доходах как кандидат в президенты, в которой говорилось, что в 2017–2022 годах он заработал более 67,5 млн рублей.

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    1 апреля 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин уравнял зарплаты губернаторов и вице-премьеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, приравнивающий зарплаты губернаторов к доходам вице-премьеров.

    Документ, который вступает в силу с 1 января 2026 года, был опубликован на портале правовой информации.

    «Установить высшим должностным лицам субъектов РФ денежное вознаграждение, включающее в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение, в размере, предусмотренном для заместителя председателя правительства РФ», – говорится в указе.

    Ранее ученые из институтов РАН и Плехановского университета предложили реформировать систему оплаты труда госслужащих России, внедрив сингапурский опыт для снижения коррупции и повышения эффективности.

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    1 апреля 2025, 20:54 • Новости дня
    На «Госуслугах» заработал сервис для проверки зарегистрированных сим-карт

    Tекст: Валерия Городецкая

    На портале «Госуслуги» стал доступен сервис, который позволяет пользователям проверить количество и типы абонентских номеров, зарегистрированных на их имя, и отключить незнакомые номера.

    Новый сервис «Сим-карты» на портале «Госуслуги» позволяет авторизованным пользователям узнать, сколько абонентских номеров зарегистрировано на их имя, передает ТАСС.

    В разделе «Профиль» можно увидеть список номеров, включая номер, привязанный к учетной записи на «Госуслугах». Если среди них обнаружится незнакомый номер, пользователи могут подать заявку на расторжение договора, выбрав его и отправив соответствующий запрос через меню действий.

    По данным пресс-службы Минцифры, нововведение направлено на борьбу с телефонными мошенниками, которые могут использовать незаконно оформленные номера. Проверяя свои договоры с мобильными операторами, пользователи смогут убедиться в отсутствии «серых» сим-карт, зарегистрированных на их имя.

    В ведомстве отметили, что введены ограничения на количество сим-карт, которые можно оформить на одного человека: с 1 ноября 2025 года гражданин России не сможет оформить более 20 сим-карт, а иностранцы – не более 10 карт с 1 июля 2025 года. В случае превышения этого лимита обслуживание будет приостановлено по всем номерам, связанным с владельцем.

    В прошлом году Госдума одобрила лимит в 20 сим-карт на каждого россиянина, а также поправки в законопроект, ужесточающий правила оборота «серых» сим-карт и деанонимизацию Telegram-каналов.

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    1 апреля 2025, 21:11 • Новости дня
    Россия упростила выдачу водительских прав для граждан Абхазии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче водительских прав для граждан Абхазии с российским паспортом или видом на жительство.

    Теперь граждане Абхазии могут обменять свои абхазские права на российские без необходимости сдачи экзаменов и прохождения обязательного медицинского освидетельствования, передает ТАСС.

    В документе говорится: «Гражданам Республики Абхазия, имеющим гражданство РФ или вид на жительство в Российской Федерации, российские национальные водительские удостоверения выдаются на основании действительных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Республики Абхазия, в упрощенном порядке».

    В начале марта президент России Владимир Путин принял абхазского лидера Бадру Гунбу в Кремле и поздравил его с избранием на пост президента Абхазии.

    Ранее Министерство иностранных дел России отменило свою рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Абхазию.

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    2 апреля 2025, 06:54 • Новости дня
    Суд обязал Панина выплатить долг по кредиту умершей матери

    Алексей Панин должен погасить 167 тыс рублей долга по карте матери и госпошлину

    Tекст: Денис Тельманов

    Алексей Панин, признанный иноагентом, был обязал судом оплатить 167 тыс. рублей долга по кредитной карте своей умершей матери, а также госпошлину в 4,5 тыс. рублей.

    Как передает РИА «Новости», суд обязал актера Алексея Панина, признанного иностранным агентом, погасить долг в размере 167 тыс. рублей по кредитной карте его покойной матери Татьяны Власовой. В августе 2019 года Власова оформила кредитную карту с лимитом в 170 тыс. рублей, однако после ее смерти в 2021 году долг по карте не был погашен.

    Суд удовлетворил иск банка о взыскании задолженности с Панина, как наследника, обязав его выплатить долг, а также расходы на госпошлину в 4,5 тыс. рублей. От уплаты процентов суд актера освободил.

    Согласно данным судебных приставов, Панин имеет задолженности по кредитам на сумму более 411 тыс. рублей, а также исполнительный лист от 3 февраля 2025 года с задолженностью в 2355 рублей и сбором в 1 тыс. рублей.

    Актер, уехавший в США, неоднократно высказывался против спецоперации России и был замешан в различных скандалах. В мае 2023 года его объявили в розыск за оправдание терроризма, а позже внесли в перечень террористов и экстремистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во 2-м Западном окружном военном суде вынесли заочный приговор актеру Алексею Панину по делу об оправдании терроризма. Росфинмониторинг включил Панина в список террористов и экстремистов. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор Панину, оставив его без изменений, включая шесть лет колонии.

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    Днем освобождения назвал Дональд Трамп 2 апреля. В этот день будут введены основные пошлины, как ожидается, на триллионы долларов. Это будет более жесткая тарифная война, чем первая волна в 2018-2019 годах. Она больше будет похожа на борьбу за рынки сбыта в XIX веке. Тогда Европа билась за колонии и их ресурсы, а теперь весь мир будет биться за доступ к рынку США, считают эксперты. Мир уже готовится к последствиям такой борьбы. Подробности

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    ВСУ видят от России угрозу сразу на шести направлениях

    В последнюю неделю на разных участках линии боевого соприкосновения на украинской бронетехнике замечены новые тактические знаки. Одновременно в Киеве заявляют, будто бы ВС РФ готовятся весной-летом этого года начать масштабное наступление по всему 1000-километровому фронту. Что все это может означать? Подробности

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    Франция стала полигоном для новых репрессий в Европе

    Правые и ультраправые политики выражают несогласие с решением суда по делу экс-лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. В ее поддержку уже высказались президент США Дональд Трамп, а также премьеры Венгрии и Италии Виктор Орбан и Джорджа Мелони. Как отмечают эксперты, Париж стал «полигоном» для отработки Брюсселем репрессивных методов борьбы с оппозицией. Чем окончится борьба ЕС с правыми? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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