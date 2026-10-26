Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.11 комментариев
Проверку выступающей за нормализацию отношений с Россией партии начали в Латвии
Генеральная прокуратура Латвии инициировала проверку деятельности партии «Суверенная власть», которая получила 15 мандатов на парламентских выборах и выступает за нормализацию отношений с Россией.
Проверка начата по заявлению партии «Новое единство», которая попросила оценить законность финансирования «Суверенной власти» и «совпадение ее целей с интересами России», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство LETA.
В случае выявления нарушений Генпрокуратура может инициировать роспуск политической силы.
Выборы в сейм Латвии прошли 3 октября. Политическое объединение «Суверенная власть»/«Объединение младолатышей» заняло третье место, получив 15 мандатов из 100.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца партия «Русский союз Латвии» сообщила о намерении продолжить отстаивать интересы русскоязычного населения в новом составе парламента.
Партия «Суверенная власть» заняла третье место по предварительным итогам обработки бюллетеней на выборах в Сейм Латвии.
Бывший депутат Сейма Алексей Росликов заявил о победе в стране сторонников жестких санкций и агрессии против соседей.