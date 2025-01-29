Глава Нацбанка Чехии предложил вложить часть резервов страны в биткоины

Financial Times: Глава Нацбанка Чехии предложил инвестировать 5% резервов страны в биткоины для диверсификации

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что глава Чешского национального банка Алеш Михл планирует предложить руководству банка инвестировать миллиарды евро из резервов в криптовалюту биткоин, передает РИА «Новости».

Михл намерен представить совету директоров план, согласно которому до 5% от 140 млрд долларов резервов будут диверсифицированы в биткоины.

«Для диверсификации наших активов биткоин кажется хорошим вариантом», – заявил Михл.

Он отметил, что его отношение к биткоину отличается от коллег, сравнив себя с «первопроходцем» в этой сфере. Если предложение будет одобрено, то Чешский национальный банк станет первым среди западных центральных банков, владеющим криптоактивами.

На фоне недавних заявлений Дональда Трампа о поддержке криптовалют Михл также рассматривает возможность, что политика в этой области может стать более благоприятной.

Ранее бывший министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил Европейскому центральному банку рассмотреть возможность включения криптоактивов в свои резервы, чтобы Германия и Европа не отставали от мировых тенденций.

Трамп-младший отметил на конференции Bitcoin Mena в Абу-Даби, что биткойн способен достичь 1 млн долларов, и добавил, что с победой его отца на выборах Америка возглавит цифровую революцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия нашла валюту, которую никто не запретит.

