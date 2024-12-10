Трамп-младший: Cтоимость биткойна вырастет до миллиона долларов

Tекст: Евгения Караваева

Трамп-младший также заявил, что США могут стать мировым лидером в сфере криптовалют благодаря «разумному» регулированию, а его отец намерен сделать Америку криптостолицей мира, вернувшись в Белый дом, передает РИА «Новости».

Высказывания прозвучали после того, как впервые преодолел отметку в 100 тыс. долларов, укрепив уверенность в том, что новая администрация США укрепит позиции криптоиндустрии. Несмотря на следующий откат кризиса ниже этой отметки, Трамп отметил, что криптовалюты создают будущее финансовых технологий. «Современная банковская система устарела. Это вопрос времени, когда криптовалюта не только догонит ее, но и значительно опередит», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин заявил, что биткоин и другие цифровые валюты будут развиваться вне зависимости от состояния доллара.

Избранный президент США Дональд Трамп предложил предпринимателя Дэвида Сакса на должность ответственного за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, что, по его мнению, должно повысить конкурентоспособность страны в этих областях.

Депутат Антон Ткачев рекомендовал создать стратегический резерв биткоина в России, аргументируя это нестабильностью традиционных валют и потенциальной выгодой криптовалют.