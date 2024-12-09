В Госдуме предложили создать резерв биткоина в России

Депутат Ткачев предложил создать стратегический резерв биткоина в России

Депутат Государственной думы от партии «Новые люди» Антон Ткачев направил обращение министру финансов России Антону Силуанову с предложением создать стратегический резерв биткоина в России. Как пишет РИА «Новости», документ есть в распоряжении агентства.



Ткачев в обращении отметил, что традиционные валютные резервы, такие как юани, доллары и евро, подвержены волатильности, санкциям и инфляции. Это, по его словам, создает угрозу для финансовой стабильности России. Он предложил рассмотреть возможность создания резерва биткоина, который мог бы функционировать как альтернативный инструмент хранения средств.

«Прошу вас, уважаемый Антон Германович, оценить целесообразность создания стратегического резерва биткоина в России по аналогии с государственными резервами в традиционных валютах. В случае одобрения указанной инициативы прошу представить ее в правительство Российской Федерации для дальнейшей реализации», – говорится в обращении.

Ткачев также подчеркнул, что санкции ограничивают доступ к традиционным международным платежным системам, и криптовалюта может стать единственным инструментом для международной торговли для стран под санкциями. Кроме того, он отметил, что Центральный банк России уже готовится к запуску эксперимента по трансграничным расчетам в криптовалютах.

Биткоин, по мнению депутата, демонстрирует высокую доходность и может служить не только средством сохранения стоимости, но и возможности получения прибыли. В декабре 2024 года стоимость биткоина достигла 100 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что биткоин и другие цифровые валюты никто не сможет запретить, и они будут продолжать развиваться вне зависимости от состояния доллара, отмечая особый интерес России к такой валюте. Американский предприниматель Дэвид Сакс объявил о планах повысить конкурентоспособность США в секторах искусственного интеллекта и криптовалют.



