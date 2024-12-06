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Дэвид Сакс пообещал усилить позиции США в сфере ИИ и криптовалют
Дэвид Сакс пообещал повысить конкурентоспособность США в ИИ и криптовалютах
Американский предприниматель Дэвид Сакс заявил о планах повысить конкурентоспособность США в секторах искусственного интеллекта и криптовалют, выразив благодарность президенту Трампу за назначение.
Бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс, который был предложен избранным президентом США Дональдом Трампом на должность ответственного за политику администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, обещал активно работать над повышением конкурентоспособности страны в этих областях, сообщает ТАСС. В своем обращении, опубликованном в соцсети Truth Social, Сакс выразил благодарность Трампу за доверие и поддержку.
«Благодарю вас, господин президент. Я признателен и благодарен за доверие, которое вы мне оказали. Я с нетерпением жду увеличения конкурентоспособности США в сфере этих критически важных технологий. Под вашим руководством нас ждет светлое будущее», – написал Сакс.
Сакс является соучредителем фирмы венчурного капитала Craft Ventures и компании Yammer, специализировавшейся на корпоративном программном обеспечении. В 2012 году Yammer была приобретена Microsoft. По данным Bloomberg, Сакс сыграл важную роль в предвыборной кампании Трампа, организовав мероприятие в Сан-Франциско, где были собраны пожертвования от представителей технологической индустрии в поддержку республиканца.
Ранее Трамп назначил миллиардера Дэвида Сакса ответственным за политику США в сфере искусственного интеллекта и криптовалют.
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