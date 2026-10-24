  • Новость часаСальдо назвал сохранение жизней главной целью гуманитарной миссии в Алешках
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    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    35 комментариев
    24 октября 2026, 01:09 • Новости дня

    Сенаторы пригрозили Трампу из-за спутниковой связи для ВСУ

    NYT: Сенаторы пригрозили заблокировать кандидатов Трампа из-за связи для ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенаторы от Республиканской и Демократической партий пообещали заблокировать утверждение кандидатов президента Дональда Трампа на госдолжности, если Белый дом не гарантирует восстановление доступа ВСУ к спутниковой связи.

    Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

    Как отмечает издание, разногласия сенаторов и администрации США могут обостриться после промежуточных выборов, когда республиканцы, вероятно, попытаются добиться утверждения десятков выдвинутых Трампов кандидатов на разные должности до начала работы Конгресса нового созыва.

    Ранее американский конгрессмен Анна Паулина Луна призвала демократов перестать выступать за продолжение украинского конфликта и поддержать усилия Трампа по его урегулированию.

    В четверг Трамп заявил, что доступ Украины к спутниковой связи военного назначения Starshield восстановлен. Так он прокомментировал сообщения прессы, согласно которым он просил главу SpaceX Илона Маска снять ограничения на использование системы на Украине.

    Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко позже сообщил о частичном сохранении ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления Трампа об отмене ограничений скорости работы Starlink для украинских военных. В тот же день Трамп, Маск и Зеленский выступили с взаимными обвинениями из-за ограничения доступа Киева к сети Starshield.

    В четверг Трамп сообщил о снятии ограничений на использование ВСУ военной системы спутниковой связи.

    23 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    @ mfa.gov.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины повесило китайский флаг вверх ногами во время встречи главы внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги с послом КНР, пишут местные СМИ.

    Инцидент произошел 21 октября в резиденции украинского министра, пишет издание «Страна». На заднем фоне опубликованной фотографии видно красное знамя, звезды на котором расположены в правом нижнем углу вместо левого верхнего.

    Изначально снимки с перевернутым флагом появились на официальных ресурсах украинского внешнеполитического ведомства, однако позже их удалили. Фотография осталась доступна только в англоязычной версии сайта министерства.

    Впоследствии пресс-служба ведомства обрезала изображение, оставив в кадре исключительно украинский флаг. На сайте посольства Китая на Украине также опубликовали фотографию со встречи без флага КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел Украины Андрей Сибига дал интервью казахстанскому изданию полностью на русском языке.

    В прошлом году Китай выразил несогласие с угрозами Киева ввести санкции против китайских граждан.

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    23 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Белый дом сообщил о достигнутом при посредничестве Мелании Трамп перемирии в Алешках

    Объявлено о достигнутом при посредничестве Мелании Трамп перемирии в Алешках

    Белый дом сообщил о достигнутом при посредничестве Мелании Трамп перемирии в Алешках
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в Алешках при посредничестве Мелании Трамп. Прекращение огня с 29 октября позволит доставить гуманитарную помощь и эвакуировать мирных жителей.

    Локальное перемирие вступит в силу 29 октября и позволит временно прекратить боевые действия для организации безопасного коридора. Соглашение предусматривает доставку медикаментов, продовольствия и чистой воды, а также эвакуацию пожилых людей из зоны конфликта, сообщается в заявлении Белого дома.

    «Ситуация в Алешках ужасающая. Это прифронтовой город на грани катастрофы. Оставшееся население Алешек состоит в основном из пожилых людей, которым срочно требуется медицинская помощь, лекарства, еда и чистая вода», – заявила Мелания Трамп.

    По словам супруги американского лидера, жители города сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии и регулярными атаками. Первая леди выступила в роли эксклюзивного посредника и вела прямые переговоры с руководством России и Украины. Представители обеих стран совместно оценят потребности жителей в помощи. Желающие покинуть Алешки получат транспорт для переезда в выбранном направлении на территорию России или Украины.

    Процесс эвакуации будут сопровождать сотрудники независимой американской медиаорганизации для документирования действий команд на местах. Контактный канал, использованный для достижения договоренностей, был создан ранее во время воссоединения 34 детей со своими семьями, и в настоящее время стороны приступили к разминированию дорог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин попросил передать признательность первой леди США за посредничество в урегулировании ситуации в Алешках.

    В середине месяца помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил о договоренности по контактам уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой с аппаратом Мелании Трамп.

    Уполномоченный заявила о готовности американской команды оказать помощь оставшимся без продовольствия горожанам.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    ВС России объявили режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек

    Герасимов: Режим тишины вводится с 27 октября для гуманитарной миссии в Алешках

    ВС России объявили режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении и введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.

    По его словам, российская армия прекратит огонь на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в районе Алешек в Херсонской области, сообщает Минобороны в Max.

    «В связи с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами Российской Федерации прекращается огонь на херсонском направлении и вводится «режим тишины» с 04 часов утра мск 27 октября 2026 года», – заявил Герасимов.

    Он также сообщил об организации инженерной разведки для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов. Военные обеспечат безопасное движение гуманитарной колонны в город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о длительности гуманитарной миссии в херсонских Алешках как минимум в несколько дней.

    В среду помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о передаче признательности Мелании Трамп за посредничество в урегулировании ситуации.

    На прошлой неделе президент Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV договорились взаимодействовать для содействия безопасности жителей.

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    23 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»

    Китай начал оснащать бронетехнику «мангалами» для защиты от дронов

    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сухопутные войска Китая начали оснащать боевые машины пехоты дополнительными металлическими навесами для защиты от беспилотников.

    Новые защитные конструкции на китайских БМП ZBL-08, получившие в российских войсках название «мангалы», были замечены на кадрах с китайско-пакистанских учений «Каракорум-2026», переданных Центральным телевидением Китая, сообщает ТАСС.

    Бронемашины оснащены металлическими навесами вокруг башни и по бортам. По легенде маневров, прошедших в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, оборудованные «мангалами» БМП доставили пехоту на передовую для зачистки обнаруженного с дронов условного лагеря террористов.

    Учения сухопутных войск Китая и Пакистана стартовали 14 октября. В программу маневров входят совместные антитеррористические операции в горах, использование БПЛА и снайперская стрельба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министерство обороны КНР анонсировало совместные антитеррористические учения с Пакистаном.

    В сентябре российское оборонное ведомство провело конференцию по испытаниям новых систем защиты бронетехники от дронов.

    В мае портал The War Zone сообщил о появлении сетчатых конструкций на патрульном катере ВМФ России.

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    23 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    Россия и Украина обменялись пленными по формуле 270 на 270

    Минобороны: Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 270 на 270

    Россия и Украина обменялись пленными по формуле 270 на 270
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 270 на 270, сообщило Министерство обороны.

    С подконтрольной Киеву территории вернулись 270 российских военнослужащих, взамен украинской стороне переданы 270 бойцов ВСУ, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Возвращенные военные в настоящее время находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Россия и Украина обменялись телами погибших военных на белорусско-украинской границе.

    В августе Россия и Украина провели взаимное возвращение военнослужащих в Гомельской области.

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    23 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов

    Путин поручил Кабмину расширить выпуск систем охлаждения для дата-центров

    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин дал указание правительству изучить возможность масштабирования производства систем иммерсионного охлаждения для отечественных центров обработки данных.

    Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Согласно тексту документа, к реализации поставленной задачи правительство должно привлечь Сбербанк, компанию «Яндекс» и ряд других заинтересованных организаций.

    Кабинету министров предстоит подготовить и представить соответствующий доклад главе государства в срок до 1 декабря 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Летом представители российской IT-отрасли заявили о необходимости дальнейшего развития независимой цифровой инфраструктуры.

    Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин указал на необходимость перехода всех российских компаний на отечественные IT-решения.

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    23 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Отец семерых детей вернулся из украинского плена

    Лантратова: Отец семерых детей вернулся из украинского плена

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Многодетный отец семерых детей вернулся из плена в ходе обмена между Россией и Украиной, сейчас мужчина находится на территории Белоруссии и скоро выедет в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

    Лантратова сообщила о возвращении из украинского плена российского военнослужащего, которого дома ждут семеро детей. Многодетный отец в ближайшее время вернется домой к семье, пишет РИА «Новости».

    «Ольга, это все благодаря вашей воле, благодаря вашей вере», – сказала Лантратова во время телефонного разговора с супругой военнослужащего.

    Омбудсмен подчеркнула, что до обмена общалась с женой бойца практически каждый день. По ее словам, сейчас мужчина находится на территории Белоруссии и скоро выедет в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

    В тот же день Яна Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом для обсуждения ситуации в городе Алешки Херсонской области.

    Омбудсмен заявила о возвращении из плена военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик.

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    23 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Кремль: Встреча лидеров России, Китая и США чрезвычайно важна
    Кремль: Встреча лидеров России, Китая и США чрезвычайно важна
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости,Molly Riley/White House/Keystone PA,Ju Peng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС имеет чрезвычайную важность, однако на ней никто не будет решать судьбу мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин не станут вершить судьбы мира на возможной встрече на саммите АТЭС в Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

    «Понятно, что встреча приковывает к себе внимание всего мира. Понятно, что это чрезвычайно важная встреча, когда встречаются лидеры таких стран, как Россия, Китай и США», – сказал Песков.

    По его словам, отношения должны строиться на взаимовыгодной основе, как это происходит в рамках БРИКС и с государствами Глобального Юга. При этом умалять важность возможного контакта на высшем уровне никто не собирается.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил о нацеленности Москвы на проведение трехсторонней встречи руководителей России, США и Китая.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг аналогию потенциальных переговоров с Ялтинской конференцией.

    В понедельник представитель Кремля рассказал об отсутствии предметных договоренностей по проведению такого саммита.

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    23 октября 2026, 18:26 • Новости дня
    Американские ученые разработали систему передачи запахов через интернет

    Science Advances: Систему передачи запахов через интернет разработали в США

    Американские ученые разработали систему передачи запахов через интернет
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ученые из американского Университета штата Огайо создали систему Scentronic для распознавания запахов и их передачи через интернет на удаленное устройство.

    Система с помощью искусственного интеллекта распознала пять запахов: кофе, пива, красного вина, апельсина и торта. Во время испытаний 14 добровольцев правильно определили порядка 73% ароматов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на журнал Science Advances.

    Технология включает электронный нос с шестью датчиками и устройство для воспроизведения запахов, которое может быть выполнено в виде браслета или ожерелья. Датчики улавливают вещества в воздухе, после чего информация передается по сети, а удаленное устройство распыляет нужный аромат, регулируя его интенсивность.

    По мнению исследователей, разработка поможет улучшить взаимодействие между людьми на расстоянии, а также найдет применение в медицине для проверки обоняния и в виртуальной реальности. Пока система использует заранее подготовленные ароматические вещества, а не воспроизводит точный химический состав запахов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заняла восьмое место в мире по объему научных исследований и разработок. Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил об импульсе для развития технологий благодаря спецоперации на Украине.

    До этого Федеральное медико-биологическое агентство получило патент на «электронный нос» для диагностики респираторных заболеваний.

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    23 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Маск обвинил власти Украины в обогащении за счет поступающих в страну миллиардов
    Маск обвинил власти Украины в обогащении за счет поступающих в страну миллиардов
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Основатель SpaceX Илон Маск обвинил киевские власти в масштабном обогащении за счет миллиардов долларов, которые поступают в страну в ходе вооруженного конфликта.

    «На самом деле на Украине существует колоссальное расхождение интересов между элитами и простыми гражданами. Первые невероятно разбогатели на сотнях миллиардов долларов, поступающих на Украину, в то время как детей вторых призывают в армию, чтобы они погибали в окопах», – цитирует Маска РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер связал падение поддержки Киева европейцами с масштабной коррупцией в государстве.

    Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто отметил процветающую коррупцию на Украине.

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    23 октября 2026, 18:34 • Новости дня
    Песков допустил раскрытие деталей гуманитарной операции в Алешках

    Песков: Минобороны может распространить детали операции в Алешках

    Песков допустил раскрытие деталей гуманитарной операции в Алешках
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Детали гуманитарной операции в херсонских Алешках могут быть опубликованы Министерством обороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Если эта информация подлежит опубликованию, то она, скорее всего, будет распространяться нашим военным ведомством, детали этой операции», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что координирующая роль в организации гуманитарной миссии принадлежит первой леди США Мелании Трамп.

    По словам представителя Кремля, военные согласовывают сроки прекращения огня для обеспечения миссии. Все желающие смогут покинуть населенный пункт в рамках операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков сообщил о приветствии Москвой усилий первой леди США Мелании Трамп по организации гуманитарной операции в херсонских Алешках.

    Напомним, Белый дом заявил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в Алешках при ее посредничестве.

    В среду президент Владимир Путин попросил передать признательность первой леди за посредничество в урегулировании ситуации в регионе.

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    23 октября 2026, 22:09 • Новости дня
    Сальдо назвал сохранение жизней главной целью гуманитарной миссии в Алешках

    Сальдо: Главной целью гуманитарной миссии в Алешках является сохранение жизней

    Сальдо назвал сохранение жизней главной целью гуманитарной миссии в Алешках
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Главные цели гуманитарной миссии в заблокированных украинскими военными Алешках в Херсонской области заключаются в сохранении жизней людей и доставке помощи, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «С воодушевлением воспринял обнадеживающую информацию о достигнутых договоренностях по доставке гуманитарной помощи и эвакуации желающих покинуть Алешки», – написал Сальдо в Max. По его словам, теперь общей задачей стало сохранение жизней людей, обеспечение их безопасности и доставка необходимого.

    Губернатор выразил надежду на реализацию договоренностей. Он подчеркнул, что ситуация находится на контроле президента России Владимира Путина, а также отметил роль уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой и российских военнослужащих в достижении взаимопонимания по гуманитарным вопросам.

    Ранее Белый дом сообщил, что Россия и Украина согласовали прекращение огня в Алешках. Режим тишины вступит в силу 29 октября, а ВС России введут его с 27 октября для подготовки эвакуации и доставки помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека Яна Лантратова выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп за содействие в организации гуманитарной миссии в Алешках.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о сроках гуманитарной миссии как минимум в несколько дней.

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    23 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» поразили два локомотива под Харьковом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Операторы беспилотников «Герань» нанесли удары по двум железнодорожным локомотивам в районе Харькова, сообщило Министерство обороны.

    «Войска беспилотных систем Минобороны России продолжают наносить удары по объектам в тылу противника ударными беспилотными летательными аппаратами. Так, накануне нанесен удар с применением БПЛА «Герань» по двум локомотивам в районе города Харькова», – заявили РИА «Новости» в военном ведомстве.

    В министерстве добавили, что средства объективного контроля подтвердили успешное поражение заявленных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-24 на месте базирования с помощью беспилотников «Герань».

    Ранее расчеты БПЛА «Герань-4» нанесли удары по сухогрузам в порту Черноморск и акватории Бугского лимана.

    В начале месяца российские дроны поразили логистический центр и подстанции электросетей на Украине.

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    23 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Захарова: «Кровавые упыри» с Банковой убили Стенина за правду о преступлениях

    Захарова: Кровавые упыри с Банковой убили Стенина за правду об их преступлениях

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что украинские власти убили фотокорреспондента Андрея Стенина за его снимки, запечатлевшие преступления киевского режима.

    Захарова заявила, что Андрея Стенина нет в живых уже 12 лет, но о нем знают и помнят как в России, так и за ее пределами.

    «Его фотографии без фальши и ретуши рассказывали правду о событиях на Украине, запечатлели кровавые преступления киевского режима против мирного населения. За это кровавые упыри с Банковой его и убили», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что в среду в Музее Москвы были объявлены победители XII Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Гран-при конкурса получил ливанский фотограф Абдул Кадер Аль-Бай за серию снимков «Ливан, 2024-2025: Жизнь между авиаударами». Сам Стенин погиб летом 2014 года под Донецком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о целенаправленной охоте властей Украины на российских журналистов.

    Мария Захарова обвинила западные структуры в совместной с Киевом ответственности за гибель российских репортеров.


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    23 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Мэр Киева заявил о мобилизации более 200 тыс. жителей города

    Кличко: Более 200 тыс. жителей Киева попали под мобилизацию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что более 200 тыс. жителей Киева были призваны в ряды вооруженных сил страны в рамках мобилизационных мероприятий.

    В украинскую армию призвали значительное число жителей столицы. Кличко в интервью украинской службе Би-би-си отметил, что «более 200 тыс. киевлян мобилизовано», передает ТАСС.

    Отмечается, что по последним официальным данным, которые приводились на январь 2022 года, общая численность населения Киева составляла 2,9 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о прогнозах европейских спецслужб об исчерпании мобилизационного ресурса украинских войск.

    Летом украинское издание «Телеграф» рассказало об отчислении почти 30 тыс. студентов мобилизационного возраста.

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    Грузия выбрала человека для «ключевой роли» в России

    После долгого перерыва правительство Грузии назначило нового специального представителя премьер-министра по отношениям с Россией. Им стал весьма статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. О чем это говорит? К чему готовятся в Тбилиси? Подробности

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    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

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    Евросоюзу указали на спасение от смерти в СНГ

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель представила план по реформированию Евросоюза и его институтов. Если реформы удастся воплотить, ЕС начнет напоминать СНГ – Содружество Независимых Государств. Возможно, это его единственный путь к спасению. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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