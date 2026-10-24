Сенаторы пригрозили Трампу из-за спутниковой связи для ВСУ

NYT: Сенаторы пригрозили заблокировать кандидатов Трампа из-за связи для ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, разногласия сенаторов и администрации США могут обостриться после промежуточных выборов, когда республиканцы, вероятно, попытаются добиться утверждения десятков выдвинутых Трампов кандидатов на разные должности до начала работы Конгресса нового созыва.

Ранее американский конгрессмен Анна Паулина Луна призвала демократов перестать выступать за продолжение украинского конфликта и поддержать усилия Трампа по его урегулированию.

В четверг Трамп заявил, что доступ Украины к спутниковой связи военного назначения Starshield восстановлен. Так он прокомментировал сообщения прессы, согласно которым он просил главу SpaceX Илона Маска снять ограничения на использование системы на Украине.

Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко позже сообщил о частичном сохранении ограничений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления Трампа об отмене ограничений скорости работы Starlink для украинских военных. В тот же день Трамп, Маск и Зеленский выступили с взаимными обвинениями из-за ограничения доступа Киева к сети Starshield.

В четверг Трамп сообщил о снятии ограничений на использование ВСУ военной системы спутниковой связи.