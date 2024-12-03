ФМБА получило патент на «электронный нос» для диагностики болезней

ФМБА России запатентовало анализатор дыхания для выявления COVID-19 и туберкулеза

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федеральное медико-биологическое агентство России, пишет РИА «Новости», получило патент на новый анализатор дыхания под названием «электронный нос». Устройство способно распознавать COVID-19, туберкулез и другие болезни, передающиеся воздушно-капельным путем, за несколько минут.

В пресс-службе агентства заявили, что устройство основано на анализе летучих органических соединений в составе выдыхаемого воздуха. Принцип его работы заключается в детектировании и математическом анализе сигналов газовых сенсоров, которые реагируют на выдыхаемый воздух. Важным преимуществом конструкции является учет влияния внешней атмосферы на регистрируемые данные.

Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова отметила, что для анализа результатов «электронного носа» применяются методы машинного обучения и искусственного интеллекта. Процедура скрининга занимает от полутора до пяти минут, что делает устройство особенно полезным для оперативной диагностики инфекций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов рассказал об уникальности первого российского препарата от коронавируса «МИР-19» , а также сообщалось о том, что в ФМБА назвали сроки регистрации препарата для профилактики COVID.