В ФМБА назвали сроки регистрации препарата для профилактики COVID

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НОВОСТЬ ЧАСА

Санду объявила о роспуске парламента Молдавии

28 апреля, среда  |  Последнее обновление — 18:51  |  vz.ru
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Россия в борьбе с долларом преодолела важный рубеж

В борьбе с долларом России помогает Китай Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Впервые доля доллара в российском экспорте упала ниже 50%. Это исторический момент. Усилия России по снижению зависимости от доллара не прошли даром. Причем в борьбе с американской валютой Москве активно помогает Пекин. Когда Россия сможет полностью отказаться от доллара? Подробности...
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Россия готовит Среднюю Азию к новой угрозе из Афганистана

Остающиеся в Афганистане американские военные чувствуют себя очень неуютно U.S. Army/Sgt. Cooper T. Cash, Task Force Patriot Public Affairs
США призвали своих граждан оперативно покинуть Афганистан, а дипломатов экстренно отзывают домой. С Ближнего Востока туда, наоборот, «для поддержки вывода войск» спешно перебрасываются установки реактивного залпового огня дальнего действия. Похоже, США готовятся к обострению ситуации в Афганистане. Судя по визиту Сергея Шойгу в страны Средней Азии, не исключают этого и в России. Подробности...
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Как масоны стали тайным правительством Запада

Масонская традиция жива и по сей день Arno Burgi/ZB/Global Look Press
Ровно 30 лет назад, 28 апреля 1991 года, в Москве собралась группа людей, решившая повернуть время вспять и возродить в России масонство. Принято считать, что представители этой тайной организации до сих пор правят странами Запада. Так ли это на самом деле, почему СССР называли страной победившего масонства – и какую роль масоны играют в нашей стране сегодня? Подробности...
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Президент и спецслужбы Чехии схлестнулись из-за России

Глава чешской разведслужбы Михал Куделка – ярый противник президента страны Милоша Земана Vit Simanek/CTK/Global Look Press
В истории со взрывами складов во Врбетице чешская элита раскололась. И хотя внешне скандал пытаются замять, уже совершенно очевидно – в чешском руководстве есть те, кто верит в вину «агентов ГРУ», и есть те, кто не верит. Почему возник этот раскол, кто именно его олицетворяет – и что угрожает противникам разрушения отношений с Россией? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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В XXI веке замедлилась скорость времени

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Нынешнюю биографию можно уложить в несколько ипотечных кредитов – и заранее знать, что от рождения до смерти даже этот жадный процент не слишком снизится. Подробности...

Примирять большевиков и белых бессмысленно

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Устраивать теракты, организовывать гражданскую войну, предавать свою страну, особенно во время мировой войны – это тяжкие злодеяния. Это тяжкие злодеяния сейчас, это были тяжкие злодеяния тогда. Подробности...
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Соратники Навального проиграли «битву между добром и нейтралитетом»

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Добро, разумеется, не в ответе за всех, кто к нему попытался примазаться. А вот за свою свободу в ответе каждый. Независимо от того, было для него свободой выйти или не выйти на площадь. Дядя за нее не заплатит. Подробности...
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Как помочь Донбассу

Как Чернобыль изменил ядерную энергетику России

Иранцы нагрубили Лаврову и России

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Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Вы пойдете в этом году в церковь на Пасху?
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Как вы планируете провести 10-дневные майские выходные?
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  • Навещу родственников

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На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Санду объявила о роспуске парламента Молдавии
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    В ФМБА назвали сроки регистрации препарата для профилактики COVID

    28 апреля 2021, 18:18

    Текст: Наталья Ануфриева

    Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России планирует к концу лета зарегистрировать препарат для профилактики и лечения коронавирусной инфекции «Мир-19», сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

    Скворцова сообщила, что регистрация планируется «ближе к концу лета». При этом в ведомстве полагают, что «на первом этапе этого (препарата) не будет в аптеках, а (...) будет в лечебных медицинских организациях», передает ТАСС.

    На данный момент начата вторая фаза клинических испытаний препарата, «уже на пациентах с ковидом». По итогам первой фазы исследователи пришли к выводу, что «препарат безопасный и хорошо переносится».

    Ранее Федеральное медико-биологическое агентство России сообщило о получении патента на «Мир-19».

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    Ученые нашли способ избавиться от коронавируса за секунду

    28 апреля 2021, 08:26

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Группа исследователей из Техасского университета A&M нашла способ уничтожить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду.

    Изобретение представляет собой секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. При его нагревании до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тыс. раз, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение на портале Phys.org. Этого достаточно, чтобы коронавирус оказался полностью убит.

    По данным исследователей, термическая обработка позволит использовать данный метод в существующих системах отопления, вентиляции и кондиционирования.

    Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов назвал главное условие для окончательной победы над коронавирусом в России.

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    ВОЗ заявила о достижении «мягкого плато» по COVID-19 в России

    27 апреля 2021, 19:19

    Текст: Абдулла Шакиров

    Распространение новой коронавирусной инфекции в России достигло «мягкого плато», однако опасность сохраняется, заявила региональный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович в эфире канала «Россия 24».

    «Даже в России мы находимся на плато или мягком снижении, но не везде... Более 8 тыс. каждый день (заболевших COVID-19)», – передает слова Вуйнович РИА «Новости».

    Как подчеркнула представитель ВОЗ, организация согласна с рекомендациями Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавируса. Она отметила, что маски должны носить даже вакцинированные граждане, поскольку они могут быть переносчиками COVID-19. «Вакцина защищает в первую очередь человека, который вакцинирован. Это не значит, что вирус не попадает на его руки, рот, нос и что он не будет переносчиком вируса... Да, вирус не будет размножаться в его клетках, он не заболеет. Но он остается переносчиком, если не будет соблюдать гигиенические правила», – объяснила Вуйнович.

    В России за последние сутки выявлено наименьшее с 27 сентября число новых случаев заболевания коронавирусом – 8 053, общее число инфицированных достигло 4 779 425.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова обозначила сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России.

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    Байден объявил об «ошеломительном успехе» в борьбе с COVID-19

    28 апреля 2021, 06:02

    Текст: Антон Антонов

    США в борьбе с коронавирусом добились «ошеломительного успеха», число заражений существенно снизилось, заявил глава американского государства Джо Байден.

    Байден сказал, что «количество случаев заражения и летальных исходов существенно снизилось по сравнению с 20 января», после его «вступления в должность президента». По его словам, тогда в США умирали «десятки тысяч пожилых граждан в неделю» и «менее 1% пожилых были полностью вакцинированы», но сейчас уже «67% среди данной категории получили прививки». «На прошлой неделе я объявил, что мы перешли рубеж в 200 млн полученных гражданами доз прививок. Теперь число составляет 215 млн», – сказал он.

    Байден полагает, что США «будут в состоянии поделиться вакцинами, а также ноу-хау с другими странами, у которых есть подлинная нужда». По его словам, в этом «заключаются надежда и ожидание», передает ТАСС.

    По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в США превысило 32 млн человек, 572 тыс. из них скончались, передает РИА «Новости».

    19 января университет Джонса Хопкинса сообщал, что число умерших после заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах превысило 400 тыс. человек.

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    В Канаде зарегистрирована первая смерть от тромбоза после прививки AstraZeneca

    27 апреля 2021, 21:58

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Канаде был зафиксирован первый случай смерти из-за образования тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся вакциной британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордским университетом, сообщает телеканал BBC.

    По данным канала, летальный исход зафиксирован в провинции Квебек, наступление смерти может быть связано с вакцинацией AstraZeneca. Также в Канаде было выявлено шесть случаев образования тромбов у привившихся этой вакциной, все люди были отпущены домой после медицинского осмотра. Об этом сообщает ТАСС.

    Напомним, в начале марта в Великобритании после получения препарата AstraZeneca скончались 19 человек. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием.

    Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

    Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.

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    Самолет с медоборудованием для лечения COVID вылетел из России в Индию
       28 апреля 2021, 17:14
    Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Первый из двух самолетов МЧС России с грузом экстренной гуманитарной помощи для лечения коронавируса вылетел в Нью-Дели, сообщили в пресс-службе МЧС.

    «В Нью-Дели вылетел первый самолет Ил-76 с гуманитарной помощью», – передает РИА «Новости».

    Второй самолет МЧС вылетит в Индию вечером в среду. Российские спасатели доставят в страну более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.

    Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом.

    12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.

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    Туроператоры попросили оперштаб освободить привитых туристов от тестов на COVID

    27 апреля 2021, 21:46

    Текст: Елена Мирошниченко

    Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила главу оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьера Татьяну Голикову, освободить возвращающихся в Россию туристов от сдачи ПЦР-теста, если они сделали прививку, а также отменить обязанность сдачи двух анализов для тех, кто вакцинацию не прошел.

    «Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо главе оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором попросила рассмотреть возможность освободить граждан страны, привитых вакциной российского производства, от сдачи ПЦР-тестов, а также оставить обязательным только один ПЦР-тест для тех, кто пока не привился», – цитирует обращение ТАСС. В секретариате Голиковой отметили, что обращение пока не получили, но как только оно будет получено, письмо рассмотрят в установленном порядке.

    АТОР отмечает, что в России тесты остаются обязательными для тех туристов, который сделали прививку от коронавируса. В некоторых иностранных государствах (Кипр, Грузия, Хорватия, Мальдивы) принимают российских туристов без ПЦР-тестов при условии вакцинации коронавируса.

    «Требование двойной сдачи ПЦР-теста по возвращении в Российскую Федерацию существенно увеличивает стоимость поездки, особенно для семей. Так, стоимость одного стандартного анализа в Москве и Петербурге составит от 2290 до 2550 рублей, срочного – от 2 860 до 3 240 рублей на человека», – указывается в обращении. Туроператор «Интурист» подсчитали, что для семьи из четырех человек результаты двух лабораторных исследований на коронавирус могут обойтись до 19-20 тыс. рублей.

    В ассоциации указывают на то, что требование обязательно сдавать два теста негативно сказывается на спросе. «Результаты этой меры не замедлили сказаться, причем почти мгновенно: в день, когда было объявлено о необходимости сдачи ПЦР-тестов при возвращении из Абхазии и Белоруссии, спрос на эти направления резко упал – до 90%. Продажи практически остановились», – рассказал руководитель коммерческого подразделения туроператора «Интурист» Филипп Обручев-Миронов.

    С 1 мая вернувшиеся из-за границы россияне должны будут два раза сдать тест на коронавирус. Первый тест надо сделать и загрузить на портал «Госуслуги» в течение 72 часов с момента возвращения в Россию. Пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР необходимо в срок до 5 дней с момента въезда на территорию России.

    Напомним, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.

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    Семь российских авиакомпаний закончили вывозить россиян из Турции

    28 апреля 2021, 00:58

    Текст: Антон Антонов

    Azur Air, «Азимут», «Икар», «Победа», «Россия», Red Wings и Royal Flight завершили вывозную программу из Турции, сообщила Росавиация.

    В частности, в понедельник авиакомпании двух стран совершили шесть рейсов из Турции в Россию, было «перевезено 1,3 тыс. пассажиров» (российскими авиакомпаниями – три рейса, 720 пассажиров). Также в Росавиации сообщили, что полностью завершена вывозная программа из Танзании, выполнено 12 рейсов, возвращено 4,1 тыс. пассажиров, передает ТАСС.

    Напомним, Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.

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    Лавров оценил решение Бразилии отказаться от «Спутника V»

    28 апреля 2021, 10:53

    Текст: Наталья Ануфриева

    Глава МИД Сергей Лавров отреагировал на решение национального регулятора Бразилии отклонить заявку на импорт в страну вакцины «Спутник V», указав, что США не скрывают попыток оказать давление по этой теме на страны региона.

    Лавров заявил, что его не удивляет сложившаяся ситуация, так как «американцы не стесняются, что они эту работу ведут», передает РИА «Новости».

    «Они и не скрывают этого. И прошлая администрация, в которой (тогда госсекретарь) Майк Помпео ездил по Африке и просто громогласно, публично на пресс-конференции призывал своих коллег не сотрудничать и не торговать с Россией и с Китаем, потому что Россия и Китай преследуют эгоистические цели, а мы вот, американцы, с вами торгуем исключительно во благо ваших народов», – добавил он.

    По словам министра, в данный момент в Бразилии «возникло движение протеста против такого лишения».

    «И если американцы признали, что это они стоят за таким исходом, значит, они верны своей логике, что им все дозволено. И уже не стесняются публично диктовать», – сказал он.

    При этом Лавров подчеркнул, что «уже и Германия всерьез, включая канцлера (Ангелу) Меркель, говорит о том, что можно использовать российскую вакцину».

    «Мы никого не будем заставлять делать. Я думаю, что жизнь сама все расставит на свои места. Знаете, как Владимир Высоцкий, царствие Небесное, говорил: «Всегда стараюсь разглядеть в людях хорошее. Плохое они сами покажут», – заявил глава российского МИД.

    Ранее бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом до этого глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.

    Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что комментарии бразильского регулятора не соответствуют действительности.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране вакцины от коронавируса «Спутник V».

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    Мишустин заявил о преодолении Россией самой острой фазы пандемии
       28 апреля 2021, 12:15
    Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Россия уже пережила самую острую фазу пандемии коронавируса, это произошло в том числе благодаря решениям, ответственность за принятие которых взяли на себя депутаты Госдумы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами «Единой России».

    Премьер подчеркнул, что ЕР оказывает правительству «надежную поддержку в ключевых вопросах, которые очень важны для развития страны, при подготовке взвешенных, продуманных инициатив», передает РИА «Новости».

    «И в самых сложных ситуациях, как это было в прошлом году, в острой фазе распространения коронавирусной инфекции. Вы в этот непростой период взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить, скажем так, самую острую часть пандемии», – отметил Мишустин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские власти будут держать на постоянном контроле ситуацию с распространением коронавируса.

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    В России выявили 7,8 тыс. новых случаев коронавируса
       28 апреля 2021, 11:23
    Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявили 7848 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 7848 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 13,7% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1840, Санкт-Петербурге – 723, Московской области – 612.

    Всего в стране выявлено 787 273 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 411 098 человек, из них 8420 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 387 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 109 367человек.

    Накануне, 27 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8053. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 205.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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    Жительницу Киева парализовало после прививки от коронавируса

    28 апреля 2021, 13:26

    Текст: Елизавета Булкина

    В Киеве женщину парализовало на третий день после вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield, разработанным компанией AstraZeneca. Специальная комиссия выясняет, есть ли связь прививки и паралича.

    «Ольга почти месяц прикована к постели. Все, что ниже рук она не чувствует. Женщина привилась препаратом CoviShield. На второй день поднялась температура. На третий ее парализовало. Ольге диагностировали миелит – воспаление спинного мозга. Это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли», – передает ТСН.

    Заведующий отделом нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко не исключает связь паралича с вакцинацией. «Я не исключаю связи с вакцинацией лишь на том условии, что были исключены другие инфекционные агенты», – сказал он.

    При этом, по данным СМИ, в мире зафиксировано не более сотни подобных случаев на миллионы привитых по всему миру. Ученые продолжают изучать возможную взаимосвязь.

    Напомним, 17 апреля на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки вакциной Covishield.

    Ранее провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта. В Одесской области военнослужащая скончалась через два дня после прививки от коронавируса.

    2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.

    Всего на Украину было завезено 500 тыс. доз этой вакцины. Также там зарегистрирована вакцина компании Pfizer. От российского препарата «Спутник V» Киев отказался.

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    Россия решила направить крупную партию медпомощи в Индию

    28 апреля 2021, 09:56

    Текст: Евгения Шестак

    Россия планирует в ближайшее время направить в Индию срочным рейсом МЧС крупную партию медицинской помощи для противодействию коронавирусу, сообщила пресс-служба российского МИД.

    «Руководством Российской Федерации принято решение в духе дружбы и особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и в целях борьбы с резким ростом заболеваемости новой коронавируса направить в Индию срочным рейсом МЧС России крупную партию помощи», – сообщается на сайте ведомства.

    В частности, в Индию будут направлены кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства. Отмечается, что доставка помощи запланирована на ближайшие дни. 

    Ранее глава группы, консультирующей премьер-министра Индии Нарендру Моди по вопросам вакцины от коронавируса, Винод Пол заявил, что жителям Индии необходимо носить маски дома, в первую очередь это касается тех, в чьей семье есть человек с коронавирусом. 

    12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.  

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    Роспотребнадзор рассказал о заразности новых штаммов коронавируса

    28 апреля 2021, 11:39

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Роспотребнадзор фиксирует большее количество контактов у заразившихся новыми штаммами коронавируса SARS-CoV-2 по сравнению с носителями стандартных вариантов патогена, заявила глава ведомства Анна Попова.

    По ее словам, «при обычном референт-штамме» на одного инфицированного приходятся примерно четыре контактных, а при мутировавших – в среднем по 23, передает РИА «Новости».

    Известны несколько вариантов коронавируса SARS-CoV-2 – британский, южноафриканский, сибирский штаммы. В апреле внимание эпидемиологов привлек индийский вариант: ВОЗ заявила, что он заразнее ранее известных и устойчив к антителам. Разработчики российской вакцины «Спутник V» заверили, что препарат будет эффективен и против этой разновидности вируса.

    Попова отметила, что со вторника всех пассажиров, прилетающих из Индии, будут тестировать на COVID-19 в аэропорту.

    Ранее директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против «индийского» штамма COVID.

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    Ученые разработали «наноловушки» для COVID-19

    28 апреля 2021, 14:49

    Текст: Абдулла Шакиров

    Исследователи из Притцкерской школы молекулярной инженерии (PME) при Чикагском университете разработали наночастицы, способные захватывать вирус SARS-CoV-2 в организме человека.

    Наночастицы имитируют клетки организма, привлекая вирус, а затем используют иммунную систему для уничтожения COVID-19, пишет Science Daily.

    Наночастицы изготовлены полимеров и фосфолипидов, их диаметр достигает около 500 нанометров – существенно меньше диаметра клетки человека, что позволяет им глубже проникать в разные области организма и эффективнее бороться с вирусом. Для разработки наночастиц группа ученых во главе изучила нейтрализующие антитела и механизм действия шиповидного белка, который используется SARS-CoV-2 для связывания с белком ACE2 клетки человека. Исследователи разместили белок ACE2 на поверхности одних наночастиц и нейтрализующие антитела – на поверхности других.

    Сначала разработка была успешно испытана на мышах, затем ее протестировали на псевдовирусе (менее мощной модели вируса, который не размножается) в клетках легких человека в планшетах для культивирования тканей. Ученые выяснили, что наночастицы полностью блокируют проникновение вируса в клетки. Захваченный псевдовирус и наночастицы затем уничтожались макрофагами – клетками, способными к перевариванию бактерий, остатков погибших клеток и других токсичных для организма элементов. Также ученые протестировали наночастицы на псевдовирусе в системе перфузии легких – паре донорских легких, поддерживаемых вентилятором, – и выяснили, что они полностью блокировали вирус в легких. Отмечается, что разработанная чикагскими специалистами система подавляет коронавирус в десять раз лучше, чем нейтрализующие антитела или только растворимый белок ACE2. Теоретически нанаочастицы также могут быть использованы на различных вариантах COVID-19, что открывает потенциально новый способ борьбы с коронавирусом, подчеркивается в сообщении.

    Ранее российские ученые обучили нейросеть выявлять коронавирус по рентгеновским снимкам.

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    Анонсировано производство «Спутника V» в Мексике

    28 апреля 2021, 11:30

    Текст: Алина Назарова

    Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Мексике начнется в мае, сообщается в аккаунте российской вакцины в Twitter.

    «Спутник V» спасает жизни мексиканцев и показывает отличные результаты с точки зрения безопасности и эффективности. Производство (вакцины) в Мексике начнется уже в мае», – говорится в публикации.

    Там же отмечается, что более 1 млн человек в Мексике уже вакцинированы «Спутником V».

    «Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).

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