  • Новость часаСальдо назвал сохранение жизней главной целью гуманитарной миссии в Алешках
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    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    35 комментариев
    24 октября 2026, 01:40 • Новости дня

    Вернувшийся из плена российский военный поблагодарил причастных к обмену

    ТАСС: Вернувшийся из плена российский боец поблагодарил участников обмена

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский военнослужащий, вернувшийся на родину в рамках состоявшегося обмена пленными с Украиной, выразил благодарность всем причастным к его освобождению и рассказал о планах вернуться к семье в Красноярск.

    Вернувшийся в Россию после недавнего обмена пленными военнослужащий поблагодарил участвовавших в процессе специалистов и заявил о намерении полететь к родным в Красноярск, пишет ТАСС.

    «Я очень счастлив, спасибо тем, кто принимал участие в этом обмене. Родные ждут, все счастливы, что нас обменяли наконец-то», – сказал боец.

    Военнослужащий отметил, что уже успел созвониться со своими близкими. В родном городе его возвращения ждут девушка, сестра, мать, тетя и братья.

    Накануне в Минобороны сообщили о возвращении с подконтрольной киевским властям территории 270 российских военнослужащих.

    Взамен украинской стороне были переданы 270 пленных солдат Вооруженных сил Украины.

    При обмене посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

    Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие по телефону сообщили родным о возвращении.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал возвращение военнослужащих из ДНР, ЛНР и Крыма крайне важным прецедентом.

    23 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    ВС России объявили режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек

    Герасимов: Режим тишины вводится с 27 октября для гуманитарной миссии в Алешках

    ВС России объявили режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении и введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.

    По его словам, российская армия прекратит огонь на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в районе Алешек в Херсонской области, сообщает Минобороны в Max.

    «В связи с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами Российской Федерации прекращается огонь на херсонском направлении и вводится «режим тишины» с 04 часов утра мск 27 октября 2026 года», – заявил Герасимов.

    Он также сообщил об организации инженерной разведки для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов. Военные обеспечат безопасное движение гуманитарной колонны в город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о длительности гуманитарной миссии в херсонских Алешках как минимум в несколько дней.

    В среду помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о передаче признательности Мелании Трамп за посредничество в урегулировании ситуации.

    На прошлой неделе президент Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV договорились взаимодействовать для содействия безопасности жителей.

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    23 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Отец семерых детей вернулся из украинского плена

    Лантратова: Отец семерых детей вернулся из украинского плена

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Многодетный отец семерых детей вернулся из плена в ходе обмена между Россией и Украиной, сейчас мужчина находится на территории Белоруссии и скоро выедет в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

    Лантратова сообщила о возвращении из украинского плена российского военнослужащего, которого дома ждут семеро детей. Многодетный отец в ближайшее время вернется домой к семье, пишет РИА «Новости».

    «Ольга, это все благодаря вашей воле, благодаря вашей вере», – сказала Лантратова во время телефонного разговора с супругой военнослужащего.

    Омбудсмен подчеркнула, что до обмена общалась с женой бойца практически каждый день. По ее словам, сейчас мужчина находится на территории Белоруссии и скоро выедет в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

    В тот же день Яна Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом для обсуждения ситуации в городе Алешки Херсонской области.

    Омбудсмен заявила о возвращении из плена военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов

    Путин поручил Кабмину расширить выпуск систем охлаждения для дата-центров

    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин дал указание правительству изучить возможность масштабирования производства систем иммерсионного охлаждения для отечественных центров обработки данных.

    Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Согласно тексту документа, к реализации поставленной задачи правительство должно привлечь Сбербанк, компанию «Яндекс» и ряд других заинтересованных организаций.

    Кабинету министров предстоит подготовить и представить соответствующий доклад главе государства в срок до 1 декабря 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Летом представители российской IT-отрасли заявили о необходимости дальнейшего развития независимой цифровой инфраструктуры.

    Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин указал на необходимость перехода всех российских компаний на отечественные IT-решения.

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    23 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Молдавия решила выслать российского дипломата из-за падения беспилотника

    МИД Молдавии: Сотрудника посольства России объявят персоной нон грата

    Молдавия решила выслать российского дипломата из-за падения беспилотника
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Молдавии приняло решение объявить одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата в ответ на инцидент с падением беспилотника на территории республики.

    Один из сотрудников посольства России в Кишиневе будет выслан из страны из-за падения беспилотника со взрывчаткой на молдавской территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел республики.

    В молдавском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшее серьезным нарушением суверенитета и прямой угрозой безопасности граждан. Отмечается, что российский дипломат подлежит высылке именно в качестве ответной меры на эти события.

    Ранее пресс-служба министерства обороны Молдавии проинформировала о падении дрона со взрывчаткой в районе Теленешты. При этом молдавские власти не предоставили никаких доказательств принадлежности упавшего аппарата российской стороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Молдавии Майя Санду заявила о произошедших в четырех районах страны взрывах из-за падения ракет и беспилотников.

    Пресс-служба министерства иностранных дел Молдавии сообщила о вручении ноты протеста послу России в Кишиневе Олегу Озерову в связи с падением летательных аппаратов.

    В прошлом месяце Генеральный инспекторат полиции страны проинформировал о падении неизвестного беспилотника и возгораниях на сельскохозяйственных угодьях.

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    23 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Маск обвинил власти Украины в обогащении за счет поступающих в страну миллиардов
    Маск обвинил власти Украины в обогащении за счет поступающих в страну миллиардов
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Основатель SpaceX Илон Маск обвинил киевские власти в масштабном обогащении за счет миллиардов долларов, которые поступают в страну в ходе вооруженного конфликта.

    «На самом деле на Украине существует колоссальное расхождение интересов между элитами и простыми гражданами. Первые невероятно разбогатели на сотнях миллиардов долларов, поступающих на Украину, в то время как детей вторых призывают в армию, чтобы они погибали в окопах», – цитирует Маска РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер связал падение поддержки Киева европейцами с масштабной коррупцией в государстве.

    Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто отметил процветающую коррупцию на Украине.

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    23 октября 2026, 22:09 • Новости дня
    Сальдо назвал сохранение жизней главной целью гуманитарной миссии в Алешках

    Сальдо: Главной целью гуманитарной миссии в Алешках является сохранение жизней

    Сальдо назвал сохранение жизней главной целью гуманитарной миссии в Алешках
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Главные цели гуманитарной миссии в заблокированных украинскими военными Алешках в Херсонской области заключаются в сохранении жизней людей и доставке помощи, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «С воодушевлением воспринял обнадеживающую информацию о достигнутых договоренностях по доставке гуманитарной помощи и эвакуации желающих покинуть Алешки», – написал Сальдо в Max. По его словам, теперь общей задачей стало сохранение жизней людей, обеспечение их безопасности и доставка необходимого.

    Губернатор выразил надежду на реализацию договоренностей. Он подчеркнул, что ситуация находится на контроле президента России Владимира Путина, а также отметил роль уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой и российских военнослужащих в достижении взаимопонимания по гуманитарным вопросам.

    Ранее Белый дом сообщил, что Россия и Украина согласовали прекращение огня в Алешках. Режим тишины вступит в силу 29 октября, а ВС России введут его с 27 октября для подготовки эвакуации и доставки помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека Яна Лантратова выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп за содействие в организации гуманитарной миссии в Алешках.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о сроках гуманитарной миссии как минимум в несколько дней.

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    23 октября 2026, 18:34 • Новости дня
    Песков допустил раскрытие деталей гуманитарной операции в Алешках

    Песков: Минобороны может распространить детали операции в Алешках

    Песков допустил раскрытие деталей гуманитарной операции в Алешках
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Детали гуманитарной операции в херсонских Алешках могут быть опубликованы Министерством обороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Если эта информация подлежит опубликованию, то она, скорее всего, будет распространяться нашим военным ведомством, детали этой операции», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что координирующая роль в организации гуманитарной миссии принадлежит первой леди США Мелании Трамп.

    По словам представителя Кремля, военные согласовывают сроки прекращения огня для обеспечения миссии. Все желающие смогут покинуть населенный пункт в рамках операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков сообщил о приветствии Москвой усилий первой леди США Мелании Трамп по организации гуманитарной операции в херсонских Алешках.

    Напомним, Белый дом заявил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в Алешках при ее посредничестве.

    В среду президент Владимир Путин попросил передать признательность первой леди за посредничество в урегулировании ситуации в регионе.

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    23 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Автосервисы обязали отчитываться об использовании моторных масел

    Кабмин обязал автосервисы отчитываться об использовании моторных масел

    Автосервисы обязали отчитываться об использовании моторных масел
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские автосервисы с 1 марта 2027 года будут обязаны регистрироваться в системе маркировки «Честный знак» и передавать сведения об использовании моторных масел и специальных жидкостей, соответствующее постановление издало правительство.

    Новые требования распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, приобретающих автомобильные масла и смазочные материалы для технического обслуживания и ремонта машин, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    В Центре развития перспективных технологий подчеркнули, что на сегмент автосервисов приходится до 40% рыночного оборота моторных масел. Включение этого канала в систему маркировки поможет повысить прозрачность оборота продукции и сократить реализацию нелегальных жидкостей.

    Кроме того, документ обязывает производителей масел передавать в систему информацию о конкретном адресе производственных площадок, что упростит проведение контрольных мероприятий надзорными органами. При этом смазочные материалы массой до 30 граммов или объемом менее 30 миллилитров освобождаются от обязательной маркировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах проведения совещания с правительством для обсуждения системы «Честный знак».

    В мае глава государства Владимир Путин призвал устранить недочеты в механизме контроля за оборотом товаров.

    В прошлом году система маркировки заблокировала более 1,2 млн нелегальных автомобильных шин на кассах российских магазинов.

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    23 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Мирошник назвал важным прецедентом возвращение из плена военных из ДНР и Крыма

    Мирошник: Возвращение из плена военных из ДНР и Крыма стало важным прецедентом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возвращение военнослужащих из ДНР, ЛНР и Крыма из украинского плена стало крайне важным прецедентом, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Возвращение донбассовцев и крымчан – крайне важный прецедент, достигнутый в ходе тяжелых переговоров», – цитирует Мирошника РИА «Новости». По его словам, до недавнего времени украинская сторона вычеркивала из списков обмена выходцев из ЛНР, ДНР и Крыма, игнорируя их российское гражданство.

    Он добавил, что Киев предпочитал судить их по своим законам, приписывая государственную измену и другие преступления, которые нельзя вменять гражданам России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова отметила возвращение военнослужащих из ДНР и ЛНР впервые с начала спецоперации.

    Освобожденные из плена российские военные связались по телефону с родными и близкими.

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    23 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин поручил внести специальности в сфере обороны в атлас новых профессий
    Путин поручил внести специальности в сфере обороны в атлас новых профессий
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин поручил обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, включив в него специальности в области обороны и безопасности.

    «Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с автономной некоммерческой организацией «Платформа Национальной технологической инициативы» и при участии Минобороны России обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, предусмотрев включение в него в том числе профессий (специальностей) в области обороны и безопасности», – цитирует поручение главы государства РИА «Новости».

    Первый доклад необходимо представить до 1 декабря, а далее – раз в год. Ответственными за выполнение задачи назначены генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Владимир Путин поддержал идею обновить существующий «Атлас новых профессий» за счет гражданских и военных компетенций.

    В том же месяце глава государства одобрил работу участников программы «Время героев» в Агентстве стратегических инициатив после завершения службы.

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    23 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин распорядился подготовить доклад о возможностях расширения использования технологий искусственного интеллекта при проведении рентгена и компьютерной томографии.

    Путин поручил правительству и Агентству стратегических инициатив (АСИ) рассмотреть поддержку масштабирования технологий искусственного интеллекта в регионах, сообщается на сайте Кремля.

    Инициатива направлена на внедрение медицинских проектов компании «Медицинские скрининг системы», которые предназначены для анализа результатов рентгенологических исследований и томографии.

    Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря текущего года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков сообщил о регистрации в стране 60 медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта.

    В начале месяца Владимир Путин призвал мировое сообщество к своевременной разработке правил применения искусственного интеллекта.

    Также Путин поручил правительству организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных моделей.

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    23 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    МИД Ирана анонсировал визит президента Пезешкиана в Россию

    МИД Ирана: Масуд Пезешкиан посетит Россию на следующей неделе

    МИД Ирана анонсировал визит президента Пезешкиана в Россию
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранский президент Масуд Пезешкиан планирует посетить Россию на следующей неделе, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    «На следующей неделе диалог и консультации продолжатся с участием президентов двух стран в Москве», – приводит РИА «Новости» заявление Аракчи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пезешкиан заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    В ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он выразил признательность президенту России и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Иране.

    В свою очередь Лавров заявил о готовности Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.


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    23 октября 2026, 18:44 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию в Орле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами гражданское предприятие в Орле, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    «Очередная вражеская ракетная атака по гражданскому объекту. В этот раз повреждено предприятие в Советском районе города Орла… Информация о пострадавших и масштабе повреждений уточняется», – заявил Клычков в Max.

    По его словам, удар был нанесен в час пик, когда люди возвращались с работы к семьям. Он назвал это особым цинизмом со стороны ВСУ.

    Ранее в Орловской области объявлялась ракетная опасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце здание территориальной избирательной комиссии в Орловской области пострадало от атаки ВСУ.

    Летом в Воронеже из-за падения обломков сбитых украинских ракет пострадали три человека.

    В мае ВСУ атаковали Белгород и Белгородский округ.

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    23 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    Дроны ВСУ пробили до основания здание оператора связи «Лугаком» в Луганске

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атаки пяти беспилотников Вооруженных сил Украины на здание оператора связи «Лугаком» в Луганске приостановлена работа домашних и магистральных сетей, сообщил гендиректор предприятия Андрей Богучарсков.

    «Здание пробито до основания. Два прилета непосредственно через крышу, два прилета на территорию, один дрон упал неразорвавшимся», – приводит ТАСС слова гендиректора. Богучарсков отметил отсутствие пострадавших, однако подчеркнул, что часть сервисов компании временно недоступна, включая домашний и магистральный интернет, а также телефонные звонки.

    «Масштаб трагедии очень большой», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал о масштабном пожаре в торговом центре после удара украинских беспилотников.

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    23 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Премьер Украины объявил об отмене 100% брони от мобилизации для ОПК и энергетики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что правительство страны приняло решение об отмене стопроцентного бронирования от мобилизации для работников энергетической отрасли и оборонно-промышленного комплекса.

    Власти Украины утвердили изменения в системе бронирования, отменив стопроцентную отсрочку от призыва для сотрудников энергетических и оборонных предприятий, передает РИА «Новости».

    «Максимальный уровень бронирования, в частности, для энергетики и ОПК, больше не составит 100%. Безоговорочное полное бронирование несправедливо по отношению к тем, кто служит, и открывает пространство для злоупотреблений», – заявил Корецкий.

    По его словам, министерство обороны усилит ответственность за уклонение от службы, а критерии критичности предприятий пересмотрят. Приоритет сохранится за ОПК, энергетикой, связью, логистикой и сферой ЖКХ. Кроме того, планируется ввести механизм полной брони в обмен на добровольное направление части работников на военную службу с сохранением их рабочего места и зарплаты.

    Корецкий подчеркнул, что конечной целью изменений является создание понятной системы с четкими правами и обязанностями граждан, чтобы военкомам не приходилось искать людей на улицах. Новый механизм планируют утвердить до 1 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Корецкий сообщил о превышении числа украинцев с бронью от мобилизации над количеством служащих в вооруженных силах страны.

    Верховная рада запланировала рассмотреть законопроект об усилении ответственности за дезертирство и уклонение от призыва.

    На прошлой неделе депутат украинского парламента Ярослав Железняк заявил о подготовке правительством изменений для уменьшения числа забронированных работников на предприятиях.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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