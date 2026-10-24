Вернувшийся из плена российский военный поблагодарил причастных к обмену

ТАСС: Вернувшийся из плена российский боец поблагодарил участников обмена

Tекст: Денис Тельманов

Вернувшийся в Россию после недавнего обмена пленными военнослужащий поблагодарил участвовавших в процессе специалистов и заявил о намерении полететь к родным в Красноярск, пишет ТАСС.

«Я очень счастлив, спасибо тем, кто принимал участие в этом обмене. Родные ждут, все счастливы, что нас обменяли наконец-то», – сказал боец.

Военнослужащий отметил, что уже успел созвониться со своими близкими. В родном городе его возвращения ждут девушка, сестра, мать, тетя и братья.

Накануне в Минобороны сообщили о возвращении с подконтрольной киевским властям территории 270 российских военнослужащих.

Взамен украинской стороне были переданы 270 пленных солдат Вооруженных сил Украины.

При обмене посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие по телефону сообщили родным о возвращении.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал возвращение военнослужащих из ДНР, ЛНР и Крыма крайне важным прецедентом.