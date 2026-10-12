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Депутат Рады сообщил о сокращении брони от мобилизации на Украине
Депутат Рады Железняк: На Украине сократят число забронированных работников
Правительство Украины готовит изменения в постановление, которые приведут к уменьшению числа забронированных от мобилизации работников на предприятиях, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Власти Украины готовят новые правила отсрочки, в результате которых количество забронированных от мобилизации сотрудников сократится, передает ТАСС со ссылкой на депутата Верховной рады Ярослава Железняка.
«Правила бронирования переписывают. Брони станет меньше – и будет решать не ваше министерство. Оборонка и энергетика: сейчас бронируют 100% работников, будет максимум 85%. Тепло, водоканалы, мусор: с 75% до 60%. База для расчета 50% становится меньше. Работники с отсрочкой (студенты, опекуны, родители троих детей) больше не считаются. Было 100 человек и 50 броней – стало 80 и 40», – сообщил Железняк.
По словам депутата, регулировать квоты будет специальный координационный центр при правительстве страны. В его состав войдут представители Службы безопасности Украины, Нацполиции, а также военной и внешней разведок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министерство экономики Украины запланировало лишить брони часть сотрудников оборонно-промышленного комплекса.
До этого ведомство выявило превышение лимитов отсрочки от мобилизации на предприятиях.
Еще в 2024 году украинцы массово потеряли бронь после аудита.