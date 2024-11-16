16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.20 комментариев
NV: Украинцы потеряли бронь от мобилизации после аудита
Десятки тысяч украинцев лишились брони от мобилизации после изменения законодательства, которое затронуло около десяти процентов организаций, участвующих в процессе бронирования, сообщает издание NV.
По данным издания, десятки тысяч украинцев лишились брони от мобилизации, передает РИА «Новости».
Изменения в законодательстве о критериях получения бронирования привели к тому, что около 15% организаций потеряли текущий статус, а мужчины призывного возраста утратили бронь.
Как утверждается в материале издания, те, кто сохранил бронь, должны пройти дополнительную проверку. Это стало следствием аудита критических предприятий, который завершился 15 ноября.
Ожидается, что окончательные изменения вступят в силу 1 декабря.
Ранее на Украине появилась схема продажи пустых повесток, позволяющих избежать принудительной мобилизации на улицах, стоимость услуги начинается от 1 тыс. гривен.