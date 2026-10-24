Хегсет заявил о работе тайных китайских ячеек в университетах США

Глава Пентагона: В 30 американских университетах работали спящие ячейки КНР

Tекст: Денис Тельманов

Участники этих организаций также настраивали студентов против США, приводит РИА «Новости» слова главы американского оборонного ведомства из его видеообращения в соцсети Х.

Хегсет напомнил о введенном Конгрессом США запрете на Институты Конфуция, назвав их «поддерживаемыми правительством Китая культурно-пропагандистскими программами, проникшими в университеты почти в каждом штате». По его словам, теперь эти структуры возобновили работу в измененном виде: выявлено 80 новых ячеек, возникших под иными названиями.

«Мы добавили эти спящие организации в наш список структур, угрожающих национальной безопасности», – заявил министр. Доказательств или конкретных примеров в подтверждение своих слов глава Пентагона не привел.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Хегсет предупредил подчиненных об уголовной ответственности за использование служебной информации для ставок.

В начале месяца намерение главы Пентагона организовать публичную казнь военного психиатра Нидала Хасана стало неожиданностью для американских военных чиновников.

В прошлом месяце министр обороны США категорически отверг обвинения в сокрытии ведомством реальных потерь американской армии в ходе конфликта с Ираном.