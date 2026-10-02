США впервые за 25 лет поставили Тайваню новые истребители F-16

War Zone: Тайвань получил от США первые за 25 лет истребители F-16

Tекст: Денис Тельманов

Тайвань получил первые два новейших истребителя F-16C Block 70 из запланированной партии в 66 боевых самолетов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американское издание War Zone.

«После почти семи лет ожидания Тайвань получил первые два самолета из своего долго откладывавшегося заказа на закупку в США 66 новых истребителей F-16C/D Block 70. Они являются первыми новыми истребителями заводской сборки, поставленными Тайваню за 25 лет», – отмечает издание.

Перелет истребителей с завода в Южной Каролине занял полтора месяца из-за непредвиденных технических задержек на Гавайях. До острова самолеты добрались через Гуам только в начале октября.

Реализация контракта стоимостью около 8 млрд долларов неоднократно переносилась из-за сбоев в цепочках поставок, последствий пандемии и затянувшейся доводки нового бортового комплекса радиоэлектронной борьбы Viper Shield.

Прибывшие машины оснащены радарами APG-83 SABR и инфракрасными системами обнаружения целей IRST21 Legion-ES. Очередные поставки ожидаются до конца года, а в США на разных стадиях сборки и тестирования находятся еще 63 борта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года американская корпорация Lockheed Martin передала Тайваню первый истребитель F-16 на заводе в Южной Каролине.

В конце сентября задержка поставок американского оружия поставила под угрозу тайваньскую программу создания многоуровневой системы противовоздушной обороны.

В итоге первые два заказанных у США самолета приземлились на тайваньской авиабазе Чжихан.