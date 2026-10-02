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Риттер прошел по первому в России маршруту памяти жертв геноцида народов СССР
Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер прошел по маршруту исторической памяти в Калининградской области, посвященному жертвам геноцида советского народа, сообщил Национальный центр исторической памяти при президенте России.
Риттер посетил маршрут, посвященный жертвам геноцида советского народа, совершенного нацистами на территории бывшей Восточной Пруссии. Поездка состоялась в преддверии 80-й годовщины окончания Нюрнбергского процесса, сообщил центр в Telegram-канале.
Маршрут создан в рамках реализации федерального закона об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. В сентябре с ним первыми познакомились российские и иностранные журналисты. Пресс-тур организовали Национальный центр исторической памяти при президенте России и правительство Калининградской области при содействии МИД и компании «Мик-Авиа».
В Калининграде Риттер посетил офис центра, где эксперт Александр Щеглов представил ему выставку «Спасенная Европа». Экспозиция посвящена освободительной миссии Красной армии и вкладу советского народа в победу над нацизмом в Европе.
Особое внимание уделили одноименному парку исторических миниатюр. На территории, оформленной в виде карты Восточной Европы, размещены уменьшенные копии снесенных в европейских странах памятников советским солдатам и генералам.
Риттер высоко оценил работу центра и содержание экспозиции. По его словам, выставка и парк передают историческую правду и ценности, имеющие фундаментальное значение для всего цивилизованного мира.
Американский эксперт намерен подготовить серию репортажей для мировой аудитории о масштабах нацистского геноцида советского народа и потерях, ценой которых удалось остановить нацизм.
На территории бывшей Восточной Пруссии действовало не менее 56 специализированных лагерей. Через один из них, «Шталаг-1А-Штаблак», прошли свыше 90 тыс. военнопленных. Здесь же появились «биржи труда», на которых угнанных жителей СССР продавали в рабство за 15 марок.
1 декабря 2023 года Калининградский областной суд признал преступления нацистов и их пособников в Восточной Пруссии геноцидом советского народа. Согласно решению суда, незаконно угнаны не менее 672 623 мирных граждан и военнопленных. Из них не менее 114 485 человек были убиты, свыше 211 624 отправлены на принудительные работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг главы МИД стран ОДКБ призвали признать геноцидом истребление советского народа.
В прошлом году Национальный центр исторической памяти получил артефакты геноцида советского народа.
В августе 2025 года Скотт Риттер заявил о попытках стереть русскую идентичность на Украине.