Национальный центр исторической памяти получил артефакты геноцида советского народа

Национальный центр исторической памяти получил факты геноцида народа СССР

Tекст: Ирма Каплан

Мероприятие прошло под председательством главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и в присутствии главы Национального центра исторической памяти при президенте России, члене Общественной палаты Елене Малышевой.

В ходе заседания она рассказала о реализации проектов «Место памяти. Общественный дозор» и «Архивный десант».

«Я уверена, что сейчас, при наличии уже сформированной методической базы, и академии Следственного комитета, и кадетские корпуса станут опорным ядром «Архивного десанта», – отметила она.

Малышева упомянула о Цифровом Портале, где собирается информация о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, отметив вклад ведомств в сохранение и защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.

Одной из главных тем заседания стало сохранение исторической памяти о защитниках Отечества. Следователи собрали материалы, на основании которых суды вынесли 34 решения о признании злодеяний нацистов геноцидом советского народа.

В Главном следственном управлении возбуждено 18 уголовных дел по фактам повреждения и уничтожения на территории иностранных государств, среди которых Латвия, Литва, Эстония и Украина, мемориальных объектов, увековечивающих подвиг советских воинов.

В ходе поисковых работ были извлечены останки десятков военнопленных и мирных жителей, в том числе стариков, женщин и детей в Псковской, Смоленской и Херсонской областей, а также Луганской Народной Республике, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

На мероприятии Национальному центру исторической памяти при президенте России были переданы доказательства фактов геноцида советского народа нацистами и их пособниками в 1941-45 годах. Среди них – предметы быта, детские игрушки, обувь, украшения, фрагменты одежды, немецкие пули и гильзы.

Елена Малышева подчеркнула, что эти свидетельства станут важнейшим элементом исторической правды.

«Мы обязательно экспонируем артефакты на Международном научно-практическом форуме «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет», который Национальный центр исторической памяти проведет в Москве 21-22 ноября», – пообещала Малышева.

