В Луганском музее показали документы Нюрнбергского процесса

Tекст: Валерия Городецкая

Открытие выставки состоялось в Луганском краеведческом музее при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Экспозиция включает документы, фотографии и материалы, которые раскрывают подготовительный этап, ход и итоги суда над нацистскими преступниками. Первая часть выставки посвящена подготовке к процессу, вторая – роли советской делегации и вкладу СССР.

Прокурор ЛНР Глеб Михайлов во время выступления отметил, что Нюрнбергский процесс стал крупнейшим международным судебным разбирательством в истории. «Сегодня, 1 октября 2025 года – знаменательная дата. В этот день 80 лет назад был провозглашен приговор Международного военного трибунала, который поставил фактическую точку в истории Второй мировой войны, воздав по заслугам нацистам», – напомнил он. Михайлов также выделил вклад органов советской прокуратуры, особо отметив роль главного обвинителя СССР Романа Руденко.

Директор музея Артем Рубченко обратил внимание, что немецко-фашистские захватчики совершили множество преступлений на территории ЛНР. Он напомнил о недавнем признании Верховным судом факта геноцида населения. Рубченко выразил уверенность, что военным преступлениям современности еще будет дана оценка международным сообществом.

Заместитель заведующего отделом научно-просветительской работы Государственного центрального музея современной истории России Александр Фролов отметил значимость сохранения исторической памяти. Он подчеркнул, что проведение Нюрнбергского процесса и вклад СССР – неотъемлемая часть победы во Второй мировой войне.