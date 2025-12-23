Трамп объявил газету New York Times угрозой безопасности США

Трамп обвинил NYT в распространении дезинформации и угрозе безопасности США

Tекст: Мария Иванова

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике газету The New York Times, обвинив ее в угрозе национальной безопасности, передает РИА «Новости».

В своем аккаунте в Truth Social Трамп написал: «Терпящая неудачи New York Times и их ложь и намеренные искажения представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны».

Глава Белого дома также заявил, что публикации The New York Times связаны с «радикально левым безумием», и призвал прекратить распространение искаженной информации в газете. Он подчеркнул, что подобные действия угрожают интересам страны.

Трамп завершил свою критику словами: «Она (газета) – это настоящий враг народа!». Президент уже обвинял The New York Times в враждебности ранее, в частности после публикации репортажа о его здоровье в конце ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подал иск на 10 млрд долларов к Би-би-си, обвинив компанию в предвзятом монтаже фильма и нанесении ущерба своей репутации.

Между тем голландский историк Рутгер Брегман заявил, что Би-би-си по совету юристов удалила его критическую фразу о Трампе из эфира.