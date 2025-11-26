Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.0 комментариев
NYT: Би-би-си вырезала критику Трампа из лекции историка
Голландский историк Рутгер Брегман заявил, что Би-би-си по совету юристов удалила его фразу о Дональде Трампе как о самом открыто коррумпированном президенте США в истории, пишет The New York Times.
Британская телерадиокомпания Би-би-си оказалась в центре нового скандала после того, как голландский историк Рутгер Брегман обвинил вещателя в цензуре, сообщает The New York Times.
По его словам, из первой из четырех лекций Reith Lectures, прозвучавшей во вторник на Би-би-си Radio 4, была удалена его реплика о Дональде Трампе как о самом открыто коррумпированном президенте США.
Брегман рассказал, что об удалении высказывания ему сообщили за день до эфира, сославшись на рекомендации юридической службы Би-би-си и ситуацию с угрозой судебного иска со стороны Трампа. Би-би-си, по словам Брегмана, отмечала, что «юридическая ситуация сыграла свою роль», а ранее этого не произошло бы. В интервью он заявил: «Я просто глубоко огорчен этим. Я также озадачен. Я не думал, что они так поступят».
В Би-би-си заявили, что все выпуски, включая лекции, должны соответствовать редакционным стандартам компании, и подобные правки не являются необычными. В компании не стали уточнять, связано ли это с судебной угрозой Дональда Трампа, который ранее пригрозил судиться с Би-би-си на сумму от одного до пяти млрд долларов за документальный фильм о выступлении Трампа в день событий у Капитолия.
История вызвала широкий резонанс в британских СМИ, а также стала поводом для критики со стороны представителей Белого дома. Стивен Чунг, директор по коммуникациям Белого дома, осудил приглашение «ярого критика президента США» для выступления.
Кроме того, скандал вокруг документального фильма о Трампе привел к отставке двух топ-менеджеров Би-би-си: генерального директора Тима Дэви и исполнительного директора Би-би-си News Деборы Тернес.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в парламенте Британии выразили сомнения в соответствии Би-би-си профессиональным стандартам. Шведский телеканал SVT смонтировал выступление Дональда Трампа по примеру Би-би-си.
Руководство Би-би-си отказалось выплачивать компенсацию Трампу.