  Лента новостей
  Эксклюзив
  Новости
    Российская IT-отрасль показывает феноменальный рост пять лет подряд
    Румыния объявила о планах стать второй армией на востоке НАТО
    Британия призвала Россию сесть за стол переговоров по Украине
    Чемезов: Противникам России даже не снились наши объемы производства вооружений
    При атаке БПЛА в Ростовской области повреждены 16 домов
    Белый дом: С Украиной осталось несколько пунктов разногласий
    Захарова назвала условия фон дер Ляйен по Украине «галлюцинациями Брюсселя»
    Министр Силуанов заявил о планах сократить теневой сектор экономики
    Основательница Wildberries обвинила банки в атаке на маркетплейсы
    Сергей Худиев Сергей Худиев Онлайн-казино еще опаснее, чем настоящие

    Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    Игорь Макаров Игорь Макаров Смена повестки G20 подрывает монопольные позиции Запада

    Главная площадка для диалога развивающегося мира с развитым устраняет у первого иллюзии относительно того, что такой диалог возможен. А чтобы двигаться вперед, освобождаться от иллюзий необходимо.

    25 ноября 2025, 10:47 • Новости дня

    В парламенте Британии усомнились в соответствии Би-би-си профессиональным стандартам

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель совета директоров корпорации Би-би-си на слушаниях в профильном комитете парламента Британии публично извинился за искажение в документальном фильме выступления Дональда Трампа, подчеркнув напряженную политическую обстановку вокруг корпорации, сообщает New York Times.

    Председатель правления Би-Би-Си Самир Шах выступил с объяснениями и извинениями перед комитетом парламента по культуре, медиа и спорту, передает The New York Times.

    Он отметил, что Би-би-си стала объектом политических атак после обвинений в искажении речи Трампа, а также признал необходимость разобраться в долгой задержке официальных извинений.

    Документальная лента Би-би-си о Трампе вызвала критику после того, как стало известно о манипуляции с фрагментом его выступления: извинения прозвучали лишь через неделю. Это привело к отставке двух высокопоставленных руководителей корпорации и угрозе иска со стороны Трампа, который требует компенсации до 5 млрд долларов.

    Во время слушаний Шах заявил: «Вокруг ситуации разгорелся настоящий скандал, и многие используют его для критики Би-би-си». При этом он не смог ответить, можно ли было бы избежать отставок, если бы реакция была более оперативной. Сопредседатель совета Робби Гибб отверг обвинения в политическом давлении на принятие решений.

    Советник правления Би-би-си Майкл Прескотт указал на присутствие «культуры обороны» у руководства корпорации и отверг обвинения в институциональной предвзятости. Его коллега Кэролайн Дэниел на слушаниях подчеркнула серьезное отношение Би-би-си к принципу беспристрастности. Также выяснилось, что члены совета разошлись во мнениях по оценке развития ситуации: один из них, Шумит Банерджи, ушел в отставку, указав на проблемы с управлением в совете.

    Ранее Би-би-си выразила президенту США Дональду Трампу сожаления за скандал с редактированием его выступления.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил подать иск на 1 млрд долларов против Би-би-си, заявив о предвзятом монтаже фильма о событиях 6 января 2021 года.

    Генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс покинули свои посты после скандала с дезинформацией о событиях в Капитолии.

    Издание Telegraph обвинило Би-би-си в фальсификации выступления Дональда Трампа путем монтажа, который создавал впечатление призыва к беспорядкам.

    Названы сроки обязательной работы для выпускников медвузов

    «Коммерсантъ»: Названы сроки обязательной работы для выпускников медвузов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые правила трудоустройства выпускников медицинских вузов предусматривают срок работы под руководством наставника до трех лет для ряда специальностей, пишет «Коммерсант».

    Максимальный срок обязательной работы выпускников медицинских вузов и колледжей под руководством врача-наставника составит три года только для ряда специальностей, таких как хирургия, онкология и неонатология, передает «Коммерсантъ».

    Для большинства молодых специалистов этот срок будет меньшим, а для тех, кто выберет работу в сельских населенных пунктах, малых городах и новых регионах, период сокращается в два раза, но обязательно продлится не менее одного года.

    Аптечные работники и специалисты редких медицинских направлений полностью освобождены от обязательной работы под наставничеством. Наставником может быть врач со стажем не менее пяти лет и при условии добровольного согласия. Система наставничества формализована посредством трудового договора, с оплатой труда наставника и официальным закреплением факта завершения после проверки отчета.

    Перечень медицинских организаций, участвующих в программе наставничества, публично размещается на региональных порталах министерств здравоохранения дважды в год: 1 января и 1 июля.

    В Минздраве подчеркнули, что в регионах с наиболее острым дефицитом персонала срок уменьшится для привлечения молодых кадров. Там отметили, что роль наставника можно совмещать с другими должностями.

    Наставничество обусловлено намерением повышать практические навыки выпускников медицины и обеспечить профессиональное развитие молодых врачей. Эксперты называют инициативу шагом к повышению безопасности пациентов и улучшению кадрового потенциала, однако отмечают вопросы по мотивации наставников и риски ограничений для трудоустройства медиков.

    Ранее Госдума одобрила поправки, позволяющие переводить все бесплатные места для ординаторов в целевые и дифференцировать наставничество по специальностям.

    Капитан ВМФ объяснил заявление Британии о «перехвате» российских судов в Ла-Манше

    Капитан I ранга Ищенко: Лондон «перехватом» российского корвета в Ла-Манше раздул из мухи слона

    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские корабли проводят маневры в Ла-Манше в полном соответствии с международными нормами. Британия же придает этим действиям агрессивный характер, чтобы показать союзникам по НАТО готовность к защите от якобы «агрессии», сказал газете ВЗГЛЯД капитан I ранга запаса Сергей Ищенко. Ранее Лондон заявил о «перехвате» корвета «Стойкий» в Ла-Манше.

    «Слово «перехватил» в данном случае не значит вообще ничего. Британский корабль, судя по всему, засек наши суда, подошел к ним на некоторое расстояние, опознал и ушел. Это стандартная практика для любой страны при приближении к их территориальным водам каких-либо объектов», – рассказал Сергей Ищенко, капитан I ранга запаса.

    «При этом британское министерство обороны при содействии СМИ раздули из этой истории такой инцидент, как будто их суда уже расчехляли орудия. Конечно, эта «новость» ориентирована прежде всего на внутреннюю аудиторию – на британское общество и истеблишмент. Лондон хочет придать им уверенности в том, что любой российский маневр у берегов Британии контролируем и не останется без внимания военных», – пояснил он.

    «Также это сигнал Лондона союзникам по НАТО, что они готовы ответить на любые действия России у их берегов. При этом российские корабли имеют полное право проходить Ла-Манш. Я сам не раз следовал этим маршрутом. Ни Британия, ни Франция при всем желании ничего не могут с этим сделать. Им остается лишь нагнетать обстановку и раздувать из мухи слона», – сыронизировал собеседник.

    «Что касается наших судов, танкер нужен корвету как топливозаправщик, а также носитель пресной воды, ремонтного оборудования и многого другого», – резюмировал Ищенко.

    Ранее Минобороны Британии сообщило, что патрульный корабль HMS Severn перехватил российский корвет «Стойкий» и танкер «Ельня», когда они пересекали Ла-Манш, пишет Associated Press. Затем британское судно передало функции наблюдения неназванному союзнику по НАТО у берегов французского региона Бретань.

    Лондон также сообщил, что активность ВМФ России в водах Британии за последние два года якобы увеличилась на 30%. Минобороны сообщило, что в дополнение к кораблям, размещенным вдоль британского побережья, в Исландию были направлены три разведывательных самолета Boeing P-8 Poseidon. Они включены в миссию НАТО по слежке за российскими кораблями и подлодками в Северной Атлантике и Арктике.

    Ранее министр обороны Британии Джон Хили сообщил, что российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь» якобы направило лазеры на пилотов самолетов-разведчиков, следивших за ним у берегов Шотландии. Лондон назвал действия россиян «безрассудными и опасными», добавив, что готов ответить на любые вторжения.

    Посольство России в Лондоне в ответ посетовало, что британские власти участвуют в «нагнетании милитаристской истерии» и «дальнейшей деградации европейской безопасности». В Telegram-канале дипмиссии подчеркивается, что Москва не заинтересована в подрыве обороноспособности Британии и не интересуется подводными коммуникациями. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в инциденте.

    На что рассчитывает Украина

    Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    Суд взыскал в доход России Туапсинский порт и Темрюкский терминал
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Краснодарского края признал недействительными сделки с долями и активами ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», ООО «Предприятие «Туапсинский морской коммерческий порт», Темрюкским терминалом и ООО «Дар фрут».

    Суд постановил, что договор купли-продажи от 1 октября 2014 года между Олегом Басиным и Шахларом Новрузовым на 100% долей в компании «Туапсинский морской коммерческий порт» является ничтожным и должен быть аннулирован, передает ТАСС. Также признан недействительным договор подписки на акции от 26 декабря 2014 года между Новрузовым и компанией «Вониксель лимитед».

    «Признать недействительной ничтожной сделкой договор купли-продажи от 1 октября 2014 года между Басиным Олегом Ефимовичем и Новрузовым Шахларом Новруз Оглы в отношении 100% долей в уставном капитале ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», – огласила судья.

    Кроме того, аналогичные решения приняты в отношении ООО «Предприятие «Туапсинский морской коммерческий порт», Темрюкского морского перегрузочного терминала и объектов недвижимости ООО «Дар фрут». Все указанные активы были взысканы в доход России.

    В октябре суд взыскал в пользу России более 160 млн рублей с экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева.

    Колесник: Брать наш боевой корабль на таран у Британии не хватит духу

    Депутат Колесник: Британские военные создают «инциденты» на пустом месте для розжига русофобии

    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перехват корвета – сложная задача, справиться с которой патрульный корабль не сможет ни при каких обстоятельствах. Британские военные делают бравурные заявления, но в реальности это пустышка, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Андрей Колесник. Ранее ВМС Британии выступили с заявлением о перехвате российского корвета «Стойкий» и танкера «Ельня».

    «Как известно, большинство стран, обладающих военной авиацией, поднимают истребители на перехват самолетов, которые вторгаются в суверенное воздушное пространство. Это общая и законная практика. Но как Британия представляет себе «перехват» судна, идущего в зоне свободного мореплавания?», – недоумевает Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Он также назвал малообъяснимым сообщение минобороны Соединенного королевства о «передаче функции наблюдения за корветом неназванному союзнику по НАТО». «Для меня остается загадкой сам факт такого пристального и активного слежения за кораблем, который ни от кого не прячется», – с юмором замечает собеседник.

    «Я сам в бытность военнослужащим ходил и в Ла-Манше, и в Па-де-Кале. На каком-то участке к нам подошел французский корвет «Лейтенант де Вайссо Ле Энафф». Мы поприветствовали их моряков с палубы, а те нас сфотографировали и затем ушли. Теперь, спустя более, чем 30 лет, я наконец узнал, что и нас, видимо, тогда «перехватывали», – иронизирует парламентарий.

    «К тому же, сам термин, озвученный британским военным ведомством, вызывает озабоченность. Перехватить – это значит воспрепятствовать движению, взять под контроль. Очевидно, ничего подобного не было сделано. А брать наш боевой корабль на таран у Британии не хватит ни духу, ни законных оснований», – продолжил спикер.

    «Помимо прочего, перехватывать корвет патрульным кораблем – это все равно, что пытаться задержать движение большегрузной фуры с помощью мотороллера для развозки еды. Я бы назвал это игрой лягушачьими мышцами со стороны Лондона», – привел пример собеседник.

    «Создается впечатление, что военные заразились дурными примерами своих политических лидеров – премьера Британии Кира Стармера, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы Евродипломатии Каи Каллас и других. Они тоже переняли практику пустых заявлений и создания «инцидентов» на пустом месте для розжига русофобии», – посетовал депутат.

    «Британским властям, очевидно, нечем похвастаться в военном плане перед своим электоратом. Все вооружение, которое они поставляли на Украину, «перемалывается» в зоне СВО и сжигается. Кроме того, очевидные успехи российских войск по освобождению территорий показывают бессилие западных, прежде всего – европейских инструкторов», – напомнил он.

    «На этом фоне британцам остается создавать параллельную реальности повестку и «скармливать» ее своей общественности. Звучит все это особенно смешно, если учесть, что команда «Стойкого» и «Ельни», вероятно, узнала о «перехвате» из публикаций в СМИ», – отметил депутат.

    «Российский флот проводит маневры в Ла-Манше в соответствии со всеми международными задокументированными правилами. Более того, мы имеем право и возможность проследовать, например, по проливу Святого Георгия в Ирландское море. Британцам это явно не понравится, но и сделать они ничего не смогут. Если только снова «перехватят» наши корабли, но опять так, чтобы мы не заметили», – резюмировал Колесник.

    Ранее патрульный корабль ВМС Британии (страна-лидер в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД) перехватил российский корвет «Стойкий» и танкер «Ельня» после их прохождения в проливе Ла-Манш. Как сообщает Associated Press, судно HMS Severn в течение двух недель отслеживало перемещение кораблей РФ через Дуврский пролив (Па-де-Кале). Позже наблюдение было передано некому «союзнику по НАТО» у побережья Бретани.

    На этом фоне в минобороны Соединенного королевства заявили, что число российских судов, подходящих к британским водам, за последние два года увеличилось на 30%. С целью якобы недопущения дальнейших нарушений, Лондон разместил в Исландии три разведывательных самолета Boeing P-8 Poseidon, добавляет The Independent.

    Примечательно, что это решение было принято через несколько дней после заявления министра обороны страны Джона Хили о том, что российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь» якобы направило лазеры на пилотов самолетов-разведчиков, следивших за ним у берегов Шотландии.

    Как сообщало Financial Times, НАТО подозревает данный корабль в шпионаже. По версии альянса, судно якобы особо активно изучает районы, где лежат подводные кабеля, использующиеся для связи и интернета. В российском посольстве заметили, что подобные обвинения Лондона вызывают у дипломатов улыбку.

    Кроме того, в ведомстве добавили, что нагнетание милитаристской истерии со стороны Британии способствует деградации европейской безопасности, поскольку подобный алармизм создает предпосылки для крайне опасных ситуаций. В связи с этим, посольство призвало Соединенное королевство в дальнейшем воздерживаться от деструктивных шагов.

    Глава МИД Литвы призвал срочно конфисковать российские активы

    Глава МИД Литвы Будрис призвал срочно конфисковать российские активы

    @ IMAGO/Tanel Meos/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис предложил заморозить российские активы, чтобы Европа смогла усилить позиции в переговорах по Украине, сообщает Bloomberg.

    Глава МИД Литвы Кестутис Будрис выступил с призывом к немедленной конфискации замороженных российских активов, чтобы Европа получила возможность участвовать в переговорах по Украине, передает РИА «Новости».

    В ходе выступления он подчеркнул: «Сейчас самое время принять решение. Давайте действовать. В противном случае Европа упустит возможность сыграть важную роль».

    Будрис отметил, что Европе необходимо выработать рычаги давления, чтобы оказаться за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, без подобных инструментов у Евросоюза не будет достаточного влияния на будущий процесс.

    Литовский министр уверен, что промедление может привести к потере инициативы, а сам вопрос о конфискации активов становится основным для участия Европы в переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза планируют разрешить вопрос замороженных российских активов до декабрьского саммита ЕС. Европейские власти столкнулись с препятствиями из-за плана США по урегулированию конфликта на Украине. Еврокомиссия намерена продолжать работать над экспроприацией российских суверенных активов, несмотря на инициативы США по мирному урегулированию.

    Газпром: Холода в Европу еще не пришли, а отборы газа из ПХГ уже бьют рекорды
    @ JENS BUETTNER/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В компании «Газпром» заявили о рисках для газоснабжения в странах Европейского союза из-за низких запасов газа в подземных хранилищах.

    В холдинге отметили, что в период с 19 по 21 ноября Европа зафиксировала исторический максимум суточного отбора газа из ПХГ для этих дат. По данным Gas Infrastructure Europe, уровень заполненности хранилищ в Европе 21 ноября опустился ниже 80%, что стало одним из самых низких показателей за последнее десятилетие.

    «Настоящие холода в Европу еще не пришли, а отборы газа из подземных хранилищ уже бьют рекорды», – подчеркивается в сообщении в Telegram-канале компании. В Газпроме добавили, что при сильных или затяжных холодах такого уровня запасов может не хватить для надежного снабжения всеми необходимыми объемами потребителей в Европе.

    «Газпром» также напомнил, что сезон отбора газа в Европе стартовал с невысокого уровня заполнения ПХГ – всего 83%. При этом в крупнейших по запасам странах, Германии и Нидерландах, заполненность хранилищ составила только 76% и 72% соответственно, что усиливает риски в случае сложной зимней погоды.

    Напомним, запасы газа в ПХГ Европы опустились ниже 80%.

    Глава Газпрома предупреждал о риске нехватки газа в Европе зимой.

    Комета 3I/ATLAS приближается к Земле со скоростью два млн км в сутки

    ИКИ РАН: Межзвездный объект 3I/ATLAS продолжит сближаться с Землей до 19 декабря

    Tекст: Мария Иванова

    Межзвездный объект 3I/ATLAS утром 23 ноября сблизился с Землей на дистанцию менее 300 млн км и дальше ежедневно продолжит сокращать разрыв примерно на два млн км.

    Межзвездный объект 3I/ATLAS утром 23 ноября пересек границу в 300 млн км от Земли и теперь находится ближе этой отметки, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В лаборатории уточнили, что небесное тело сокращает расстояние до нашей планеты примерно на два млн км в сутки благодаря тому, что движение Земли и траектория кометы-корабля сейчас сходятся.

    Астрономы отмечают, что сближение продолжится почти четыре недели, до 19 декабря, когда между объектом и Землёй будет минимальное расстояние – около 269 млн км. После этого комета начнет удаляться. Расчёты сближения уже не раз менялись из-за заметного негравитационного ускорения объекта, что требует постоянных пересчётов орбиты.

    Специалисты подчеркивают: даже при текущих изменениях движения минимальная дистанция между объектом и Землей будет гораздо больше «психологической отметки» в 200 млн км и не приблизится к опасным значениям. В лаборатории также с иронией добавили, что, если вдруг расстояние сократится ниже 200 млн км, они готовятся встречать гостей с плакатами: «Добро пожаловать, господа пришельцы».

    Отметим, что в понедельник ученый Гарвардского университета Ави Леб допустил, что межзвездный объект 3I/ATLAS был создан для доставки технологических устройств к орбите Юпитера.

    При этом российский астроном Владимир Сурдин заявил, что отклонение траектории кометы 3I/ATLAS объясняется стандартными физическими причинами и не является необычным явлением.

    Астрономы открыли межзвездный объект 3I/ATLAS 1 июля.

    Психотерапевт составил портрет желающих вернуться на 50 лет в прошлое
    @ Чумичев Александр/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Желание отправиться на 50 лет в прошлое говорит о том, что этот человек романтик с ностальгической тоской. Такие люди склонны обращать внимание на чувства окружающих, анализировать свои и чужие поступки и все происходящее вокруг, при этом не всегда понимающие, чего на самом деле хотят сами, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук.

    «Выбор, куда отправиться – в прошлое, будущее или остаться в настоящем, не просто любопытство, а целые жизненные сценарии, стратегии мышления и попытки справиться с тревогой. Те, кто стремится в прошлое: романтики с ностальгической тоской. Если сердце тянется на полвека назад, скорее всего, такой человек обладает следующим складом характера: ориентация на опыт, он ценит то, что уже было, больше, чем то, что может быть. Его опора – в памяти и пережитых эмоциях. Прошлое надежно, настоящее непонятно, будущее тревожно», – рассказывает Кульгавчук.

    Как правило, у таких людей нередко наблюдается высокая чувствительность ко всему происходящему и глубина, продолжает врач. Они склонны к рефлексии (размышление о своем психическом состоянии, склонность анализировать свои переживания), часто анализируют свои и чужие поступки. Не исключено, что такие люди интроверты, которые черпают силы в уединении и воспоминаниях.

    «У стремящихся в прошлое часто наблюдается склонность к идеализации. Прошлое в их восприятии часто лишено бытовых сложностей и серых красок. Оно видится через призму ярких моментов, «золотого века» – будь то молодость, первая любовь или «то время, когда все было проще», – поясняет специалист.

    Кроме того, он замечает, что такие люди нередко испытывают трудности с принятием настоящего, что является ключевым моментом. Дело в том, что желание вернуться назад почти всегда сигнализирует о неудовлетворенности текущей жизнью. Возможно, тех, кто выбирает такую категорию, тяготят нынешние обязательства, они пережили потерю или разочарование, и прошлое кажется безопасной гаванью.

    «Если составлять психологический портрет персоны, которая хотела бы отправиться на 50 лет в прошлое, то это человек, который ищет в прошлом не столько конкретные события, сколько утраченное чувство безопасности, ясности или собственной значимости. Его девиз: «Раньше и трава была зеленее, и люди добрее». Риск в данном случае заключается в том, что, живя воспоминаниями, можно пропустить возможности для радости и роста в настоящем», – делится Кульгавчук.

    Психотерапевт вспоминает пример из практики, когда за помощью разобраться в себе обратился 35-летний IT-специалист. Его жалоба заключалась в том, что он чувствовал, что проживает не свою жизнь, постоянно испытывал тоску и апатию. В ходе работы выяснилось, что он страстно мечтает о двух вещах: вернуться в студенческие годы (прошлое) или чтобы уже наступила эра технологической сингулярности, где искусственный интеллект (ИИ) решит все проблемы человечества (будущее).

    «Прошлое для него было временем свободы, дружбы и ощущения, что «вся жизнь впереди». Будущее – возможностью избавиться от давления кредитов, рутины и сложных отношений с женой. А что же настоящее? Оказалось, что айтишник настолько погрузился в бегство по временным линиям, что полностью разучился слышать себя», – рассказывает собеседник.

    По его словам, его пациент выбрал профессию, потому что это «престижно», женился, потому что «так надо». Он не знал, что ему нравится на вкус, какую музыку он любит слушать без оглядки на моду, чего хочет его душа, а не навязанные обществом установки.

    «Наша работа в рамках коучинга началась с простого вопроса: «А кто вы без своего прошлого и без вашего футуристического будущего? Здесь. Сейчас». Поэтому, если часто тянет в прошлое, то спросите себя: какого чувства мне не хватает сейчас? Безопасности? Легкости? Признания? Как я могу дать себе это чувство сегодня?» – заключил Кульгавчук.

    Ранее клинический психолог Дарья Логинова в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, что с паническими атаками чаще сталкиваются женщины в возрасте от 30 до 45 лет. Причиной становятся физиологические изменения и стрессы.

    Против продюсера «Ласкового мая» Разина возбудили дело о мошенничестве
    @ Филиппов Алексей/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Против продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.

    По ее словам, уголовное дело связано с присвоением денежных средств, которые должны были пойти в качестве лицензионного вознаграждения поэту Сергею Кузнецову за исполнение его песен, передает РИА «Новости».

    Потерпевшей по делу признана вдова поэта. Разина заочно привлекли в качестве обвиняемого по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Продюсеру грозит до десяти лет лишения свободы.

    По данным следователей, Разин длительное время использовал поддельный договор с Кузнецовым для того, чтобы получать деньги как правообладатель музыкальных произведений.

    В настоящее время Разин объявлен в межгосударственный розыск.

    Ранее Разин обратился в столичный суд с иском о признании завещания бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова недействительным.

    В марте промышленный суд Оренбурга отказал ему в иске о возврате прав на 23 песни группы «Ласковый май».

    Ранее вдова Юрия Шатунова одержала победу в судебной борьбе за права на хиты покойного артиста.

    Кремль отказался обсуждать план США по Украине через СМИ
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение американского плана по Украине через СМИ невозможно и некорректно, официальной информации о мирном плане США нет, как и конкретики по переговорам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия не считает возможным обсуждение предложений по урегулированию ситуации на Украине, исходя из утечек СМИ о мирном плане США, передает ТАСС. Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль считает такие обсуждения некорректными и невозможными.

    Песков заявил, что Кремль не располагает официальной информацией о предложениях США по украинскому урегулированию. По словам пресс-секретаря президента, любые серьезные вопросы должны обсуждаться только на основе информации из официальных источников, а появления в прессе не могут быть ориентиром для принятия решений.

    «Это слишком ответственный и сложный вопрос, чтобы руководствоваться только сообщениями СМИ на этот счет», – добавил Песков.

    Он также подтвердил, что Россия сохраняет открытую позицию по вопросам переговоров по украинскому урегулированию, но конкретных контактов с США сейчас нет.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры делегаций США и Украины в Женеве самыми эффективными.

    Рубио также напомнил о необходимости реакции Москвы на этот план.

    Зеленский сообщил о критическом моменте в переговорах с США
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на усиление политического давления со стороны США, подчеркнув, что Киев намерен добиваться выгодных компромиссов в переговорах.

    Зеленский в своем видеообращении к украинцам назвал текущий этап переговоров с Соединенными Штатами критическим моментом, передает ТАСС. Президент Украины отметил, что сейчас наблюдается значительный шум в средствах массовой информации и усиливается политическое давление на Киев.

    «Сейчас мы находимся в критическом моменте. Есть много шума в СМИ, много политического давления», – заявил Зеленский в ходе обращения. Он подчеркнул, что Киев в переговорах с американскими партнерами будет стремиться находить компромиссы, которые должны способствовать укреплению Украины, а не ослаблению страны.

    Зеленский добавил, что украинские власти продолжают работать с США для достижения оптимальных для государства соглашений.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагают сведениями о визите Владимира Зеленского в Вашингтон.

    Представители США и Украины заявили о значительном прогрессе в ходе консультаций в Женеве.

    Вашингтон оказывает давление на Киев с целью заставить принять мирный план из 28 пунктов, который Москва готова обсуждать.

    Окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в Вашингтон
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Близкие советники главы киевского режима Владимира Зеленского опасаются, что визит в США приведет к новой ссоре с президентом США Дональдом Трампом и осложнит переговоры по мирному плану, пишет издание Financial Times.

    По данным издания Financial Times, окружение Владимира Зеленского предостерегает его от визита в Вашингтон, чтобы не портить ход переговоров по предлагаемому мирному плану США, передает РИА «Новости». По информации издания, советники Зеленского опасаются, что очередная встреча с президентом Дональдом Трампом может привести к новой ссоре и подорвать достигнутый ранее прогресс.

    Ранее телеканал CBS сообщал, что Зеленский может приехать в Вашингтон для переговоров с Трампом по урегулированию ситуации на Украине. Однако украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что такая встреча на этой неделе официально не планируется.

    Как отмечают журналисты Financial Times, пока неясно, хочет ли Трамп получить личное одобрение Зеленского под своим мирным планом. Напомним, американские и украинские делегации уже обсуждали этот план на встрече в Женеве.

    Ранее Владимир Зеленский отметил усиление политического давления со стороны США и подчеркнул, что Киев будет добиваться выгодных компромиссов на переговорах.

    Представители США и Украины заявили, что консультации в Женеве были крайне продуктивными, а позиции сторон значительно сблизились.

    Президент США Дональд Трамп сказал, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устроит предложение Вашингтона.

    Лукашенко о конфликте на Украине: Закончим эту тягомотину в ближайшее время

    Лукашенко спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

    В ходе встречи с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым глава государства заявил: «Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими делами». Видеофрагмент встречи Лукашенко с Евраевым опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

    Ранее Axios сообщил, что на прошлой неделе Владимир Зеленский слушал по громкой связи пункты предлагаемого США плана по завершению конфликта, которые зачитывали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о прогрессе в согласовании позиций США и Украины по мирному плану.

    Дональд Трамп обвинил украинское «руководство» в неблагодарности за поддержку со стороны США. Он также отметил, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устраивает предложение Вашингтона.

    Вильфанд рассказал о предстоящей зиме в Москве

    Вильфанд сообщил о нормальной зиме в Москве без экстремальных холодов

    @ Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    Температура в столице зимой будет ниже, чем прошлой зимой, но экстремально холодных периодов синоптики не ждут, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Предстоящая зима в Москве будет в пределах климатической нормы, рассказал Вильфанд, его слова передает РИА «Новости».

    Вильфанд также отметил, что в нынешнем сезоне ожидается чередование холодных и относительно теплых периодов. По его словам, жителей столицы ждет привычная зима без значительных погодных аномалий.

    Кроме того, метеоролог сообщил, что настоящей зимы в Москве не предвидится как минимум до конца ноября. По предварительным данным, в ближайшую неделю условия для снегопадов в городе складываться не будут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в понедельник ожидаются дождь, мокрый снег, гололед и температура до плюс семи градусов.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на этой неделе мокрый снег и гололед ожидаются в Алтайском крае, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях.

    Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг
    @ Jan Kling

    Tекст: Валерия Городецкая

    В возрасте 85 лет скончался шведский музыкант Ян Клинг, исполнивший флейтовое вступление к песне Fernando шведской группы Abba, пишет газета Aftonbladet.

    Как сообщает Aftonbladet, о смерти музыканта стало известно в воскресенье от его сына Маттиаса Клинга, передает ТАСС. «Он был малоизвестен, но был вовлечен в очень, очень многое», – цитирует издание слова Клинга-младшего.

    Ян Клинг принимал активное участие в записи песен группы ABBA, ему принадлежит партия саксофона и флейты в альбомах Arrival, Voulez-Vous, Super Trouper и The Visitors.

    Шведская группа ABBA существовала с 1972 по 1982 год и стала известна далеко за пределами родины благодаря песням Dancing Queen, Happy New Year и Mamma Mia. В 1974 году коллектив победил на международном конкурсе «Евровидение».

    В прошлом году умер барабанщик ABBA Роджер Палм.

