В парламенте Британии усомнились в соответствии Би-би-си профессиональным стандартам
Председатель совета директоров корпорации Би-би-си на слушаниях в профильном комитете парламента Британии публично извинился за искажение в документальном фильме выступления Дональда Трампа, подчеркнув напряженную политическую обстановку вокруг корпорации, сообщает New York Times.
Председатель правления Би-Би-Си Самир Шах выступил с объяснениями и извинениями перед комитетом парламента по культуре, медиа и спорту, передает The New York Times.
Он отметил, что Би-би-си стала объектом политических атак после обвинений в искажении речи Трампа, а также признал необходимость разобраться в долгой задержке официальных извинений.
Документальная лента Би-би-си о Трампе вызвала критику после того, как стало известно о манипуляции с фрагментом его выступления: извинения прозвучали лишь через неделю. Это привело к отставке двух высокопоставленных руководителей корпорации и угрозе иска со стороны Трампа, который требует компенсации до 5 млрд долларов.
Во время слушаний Шах заявил: «Вокруг ситуации разгорелся настоящий скандал, и многие используют его для критики Би-би-си». При этом он не смог ответить, можно ли было бы избежать отставок, если бы реакция была более оперативной. Сопредседатель совета Робби Гибб отверг обвинения в политическом давлении на принятие решений.
Советник правления Би-би-си Майкл Прескотт указал на присутствие «культуры обороны» у руководства корпорации и отверг обвинения в институциональной предвзятости. Его коллега Кэролайн Дэниел на слушаниях подчеркнула серьезное отношение Би-би-си к принципу беспристрастности. Также выяснилось, что члены совета разошлись во мнениях по оценке развития ситуации: один из них, Шумит Банерджи, ушел в отставку, указав на проблемы с управлением в совете.
Ранее Би-би-си выразила президенту США Дональду Трампу сожаления за скандал с редактированием его выступления.
Президент США Дональд Трамп пригрозил подать иск на 1 млрд долларов против Би-би-си, заявив о предвзятом монтаже фильма о событиях 6 января 2021 года.
Генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс покинули свои посты после скандала с дезинформацией о событиях в Капитолии.
Издание Telegraph обвинило Би-би-си в фальсификации выступления Дональда Трампа путем монтажа, который создавал впечатление призыва к беспорядкам.