Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.0 комментариев
Китайский авианосец прошел возле Тайваня и направился в Тихий океан
Китайский авианосец «Ляонин» прошел южнее Тайваня и направился в Тихий океан
Авианосец «Ляонин» из состава ВМС Китая прошел вблизи Тайваня и взял курс на западную часть Тихого океана, что вызвало реакцию оборонного ведомства острова.
Отряд кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая, возглавляемый авианосцем «Ляонин», прошел через акваторию между Тайванем и Филиппинами, сообщает ТАСС. После прохождения через пролив Баши, также известный как пролив Лусон, китайские корабли направились в западную часть Тихого океана.
Примечательно, что вооруженные силы Тайваня следили за перемещениями китайских судов, чтобы обеспечить безопасность региона. Пролив Баши является стратегически важной точкой в отношениях между Тайванем и Китаем, и его пересечение боевыми кораблями НОАК не осталось незамеченным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в нагнетании напряженности в Тайваньском проливе, президент США Джо Байден распорядился выделить 567 млн долларов на военные нужды Тайваня, включая оборонные изделия, услуги и обучение, несмотря на принцип «одного Китая» и позицию Китая по Тайваню, а Китай заявил о неизбежности возвращения Тайваня «в объятья родины».