Китайский авианосец «Ляонин» прошел южнее Тайваня и направился в Тихий океан

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отряд кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая, возглавляемый авианосцем «Ляонин», прошел через акваторию между Тайванем и Филиппинами, сообщает ТАСС. После прохождения через пролив Баши, также известный как пролив Лусон, китайские корабли направились в западную часть Тихого океана.

Примечательно, что вооруженные силы Тайваня следили за перемещениями китайских судов, чтобы обеспечить безопасность региона. Пролив Баши является стратегически важной точкой в отношениях между Тайванем и Китаем, и его пересечение боевыми кораблями НОАК не осталось незамеченным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в нагнетании напряженности в Тайваньском проливе, президент США Джо Байден распорядился выделить 567 млн долларов на военные нужды Тайваня, включая оборонные изделия, услуги и обучение, несмотря на принцип «одного Китая» и позицию Китая по Тайваню, а Китай заявил о неизбежности возвращения Тайваня «в объятья родины».