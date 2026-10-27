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Бренд Aurus приступил к созданию авиационного и судостроительного направлений
Инвесторы из ОАЭ вложились в авиа- и судостроительное направления бренда Aurus
Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что под зонтичным брендом Aurus в настоящее время формируются авиационное и судостроительное направления с привлечением инвесторов из ОАЭ.
«Мы привлекаем зарубежных инвесторов и к нашим проектам, таким как Aurus. В результате под этим зонтичным брендом с привлечением инвесторов из ОАЭ сейчас формируются авиационное и судостроительное направления», – заявил министр на конгрессе «Русский инженер» ТАСС.
Алиханов отметил, что за последние годы в России была создана масса компетенций для вывода на зарубежные рынки, при этом самый большой прорыв произошел в авиастроении. По его словам, страна стала единственной, кто производит аналоги систем, поставляемых глобальными монополистами всем авиастроителям мира.
Глава Минпромторга добавил, что российские двигатели подтягиваются по характеристикам к продукции Pratt&Whitney и GE. Он подчеркнул наличие возможностей для кооперации с китайской компанией COMAC или бразильской Embraer.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф воспользовался автомобилем Aurus во время визита в Петербург.
Производитель открыл предзаказы на рестайлинговую версию автомобиля Aurus Senat по цене от 48,5 млн рублей.