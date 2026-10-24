Москва осудила нападение на православную церковь в Иордании

МИД осудил теракт в православной церкви в Иордании

Tекст: Тимур Шайдуллин

МИД России выразил соболезнования руководству и народу Иордании, а также родным и близким погибших в результате теракта в храме, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Решительно осуждаем этот циничный террористический акт, явно нацеленный на подрыв сложившегося в иорданском обществе межконфессионального мира и согласия. Считаем недопустимым посягательства на религиозные объекты и их посетителей. Подтверждаем неизменную солидарность с дружественной нам Иорданией в борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех их проявлениях», – заявили в министерстве.

Накануне на западе Иордании в губернаторстве Керак было совершено вооруженное нападение на участников поминальной церковной службы в деревне Хаммуд. По предварительным данным, семь человек погибли, еще 40 получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группа вооруженных людей открыла огонь по находившимся в храме провинции Эль-Карак людям.

В субботу Министерство здравоохранения Иордании сообщило о гибели восьми человек в результате нападения на православную церковь.

В тот же день президент Греции Константинос Тасулас выразил соболезнования патриарху Иерусалимскому Феофилу III в связи с произошедшим.



