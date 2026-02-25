У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».7 комментариев
В Молдавии заявили о возврате 800 церквей в собственность государства
Власти Молдавии захотели вернуть государству 800 исторических церквей
Более 800 православных храмов с историческим статусом вскоре могут сменить владельцев в Молдавии из-за отсутствия у государства ресурсов для их содержания, сообщили в министерстве культуры страны.
Правительство Молдавии намерено вернуть в собственность государства более 800 православных храмов, имеющих статус исторических памятников. Министр культуры Кристиан Жардан на брифинге сообщил, что у министерства нет возможности управлять всеми этими памятниками, поэтому для них будут подыскиваться новые собственники, но детали он не уточнил, отмечает ТАСС.
Министр пояснил, что многие из этих церквей находятся в ветхом состоянии и требуют значительных материальных вложений для восстановления. По его словам, решение о судьбе храмов будет приниматься с учетом сложности и деликатности ситуации.
Ранее оппозиция обвинила правительство правящей Партии действия и солидарности в системном давлении на Митрополию Молдавии – самоуправляемую часть Русской православной церкви. Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл заявил, что раскол православной церкви в стране финансируется правительством Румынии через учрежденную на территории Молдавии Бессарабскую митрополию. Он подчеркнул, что православие в стране подвергается гонениям со стороны президента Майи Санду и ее партии.
Ранее православная церковь Молдавии заявила о задержаниях и избиениях священнослужителей и прихожан на акции против ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). До этого, в мае 2025 года власти Молдавии запретили архиепископу Маркеллу выезд из страны для паломничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии проводят политику давления на православную церковь по инициативе президента Майи Санду.