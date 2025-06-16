Православная церковь Молдавии высказала сожаление из-за разгона акции против ЛГБТ

Tекст: Вера Басилая

Викарий митрополии Молдавии, епископ Сорокский Иоанн Мошнегуцу пояснил, что протест отражал беспокойство верующих, которые выражали религиозные убеждения и поддерживали традиционную семью, передает ТАСС.

Он также отметил, что осуждает применение силы к участнику с ребенком на руках, расценив подобные действия как неуважение к христианским ценностям семьи.

МВД Молдавии заявило, что некоторые церковные служители причастны к провокациям на митинге, что, по мнению ведомства, негативно влияет на репутацию церкви и ее ценности.

Русская православная церковь, частью которой является Молдавская митрополия, ранее резко осудила действия полиции и напомнила, что навязывание «гендерной» идеологии является нравственным вопросом для общества, а не политическим.

В центре Кишинева прошла массовая акция против ЛГБТ-парада (движение признано экстремистским и запрещено в России), которая завершилась столкновением участников с полицией и жесткими задержаниями.

В числе задержанных и пострадавших оказался священник, выступавший против проведения ЛГБТ-парада.

