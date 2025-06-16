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Православная церковь Молдавии высказала сожаление из-за разгона акции против ЛГБТ
Православная церковь Молдавии выразила сожаление по поводу столкновений на акции против ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), когда полиция задерживала и избивала священнослужителей и прихожан.
Викарий митрополии Молдавии, епископ Сорокский Иоанн Мошнегуцу пояснил, что протест отражал беспокойство верующих, которые выражали религиозные убеждения и поддерживали традиционную семью, передает ТАСС.
Он также отметил, что осуждает применение силы к участнику с ребенком на руках, расценив подобные действия как неуважение к христианским ценностям семьи.
МВД Молдавии заявило, что некоторые церковные служители причастны к провокациям на митинге, что, по мнению ведомства, негативно влияет на репутацию церкви и ее ценности.
Русская православная церковь, частью которой является Молдавская митрополия, ранее резко осудила действия полиции и напомнила, что навязывание «гендерной» идеологии является нравственным вопросом для общества, а не политическим.
В центре Кишинева прошла массовая акция против ЛГБТ-парада (движение признано экстремистским и запрещено в России), которая завершилась столкновением участников с полицией и жесткими задержаниями.
В числе задержанных и пострадавших оказался священник, выступавший против проведения ЛГБТ-парада.