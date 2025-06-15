В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
Полицейские в Кишиневе швырнули священника на землю
Во время шествия противников ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) в Кишиневе полицейские силой задерживали участников, в том числе священника, которого бросили на землю на глазах у прохожих.
Полиция Кишинева применяла грубую физическую силу при задержаниях противников ЛГБТ-движения, пишет Telegram-канал «Sputnik Молдова». В числе задержанных оказался православный священник, которого силовики швырнули на землю. Также был задержан еще один участник православного марша, сообщил Telegram-канал Molva.
Отмечается, что один из мужчин держал на руках маленького ребенка, когда полиция заталкивала его в служебный автомобиль. Во время задержания силовики вырвали ребенка из рук отца, и мальчик упал головой об асфальт. После случившегося ребенку, вероятно, потребовалась срочная медицинская помощь.
Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор раскритиковал инициативу проведения в Кишиневе ЛГБТ-парада, заявив о давлении со стороны западных стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кишинева приняли решение о запрете ЛГБТ-мероприятий. Депутаты правящей партии выразили протест против этого решения.