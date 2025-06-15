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    Как Мексика влияет на беспорядки в США
    Эксперты указали на уловку Тегерана в вопросе ядерного оружия
    FT: При российском авиаударе был поврежден офис Boeing в Киеве
    Иран нанес удар по институту Вейцмана в Израиле
    В Сети появились кадры последствий удара по НПЗ в Кременчуге
    Россия передала 1,2 тыс. тел, Украина – ни одного
    Путин: В России не запрещали нетрадиционные отношения
    Иран назвал условие прекращения ударов по Израилю
    Эксперт: Израиль и Иран демонстрируют удивительную живучесть своих систем
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Западная культура ищет способы говорить о России

    В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как совершаются революции

    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и в некотором смысле эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    45 комментариев
    15 июня 2025, 15:11 • Новости дня

    Полицейские в Кишиневе швырнули священника на землю

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время шествия противников ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) в Кишиневе полицейские силой задерживали участников, в том числе священника, которого бросили на землю на глазах у прохожих.

    Полиция Кишинева применяла грубую физическую силу при задержаниях противников ЛГБТ-движения, пишет Telegram-канал «Sputnik Молдова». В числе задержанных оказался православный священник, которого силовики швырнули на землю. Также был задержан еще один участник православного марша, сообщил Telegram-канал Molva.

    Отмечается, что один из мужчин держал на руках маленького ребенка, когда полиция заталкивала его в служебный автомобиль. Во время задержания силовики вырвали ребенка из рук отца, и мальчик упал головой об асфальт. После случившегося ребенку, вероятно, потребовалась срочная медицинская помощь.

    Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор раскритиковал инициативу проведения в Кишиневе ЛГБТ-парада, заявив о давлении со стороны западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кишинева приняли решение о запрете ЛГБТ-мероприятий. Депутаты правящей партии выразили протест против этого решения.

    14 июня 2025, 16:18 • Новости дня
    Появилось видео катапультирования летчицы из сбитого Ираном F-35

    В Сети появилось видео катапультирования летчицы из сбитого Ираном F-35

    Появилось видео катапультирования летчицы из сбитого Ираном F-35
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Вера Басилая

    В интернете распространились кадры, на которых, предположительно, катапультируется летчица из израильского F-35, сбитого системой ПВО Ирана.

    В Сети опубликованы кадры, на которых, якобы зафиксирован момент после катапультирования летчицы из сбитого Ираном израильского истребителя F-35. Видео снято очевидцем, на нем заметна летчица с раскрытым парашютом, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал военного блогера Бориса Рожина.

    В начале видеозаписи отчетливо слышны тревожные сирены.

    Ранее иранские средства ПВО поразили несколько израильских самолетов, а одна из женщин-пилотов попала в плен.

    Агентство Mehr опубликовало первые фото истребителя F-35 ВВС Израиля, который сбили иранские расчеты ПВО.

    Израиль атаковал военные и ядерные объекты на территории Ирана и провел спецоперации против руководства страны. Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.

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    15 июня 2025, 07:57 • Новости дня
    Иран нанес удар по институту Вейцмана в Израиле
    Иран нанес удар по институту Вейцмана в Израиле
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Научно-исследовательский институт имени Вейцмана в израильском Реховоте получил повреждения в результате иранского удара, сообщило агентство Fars.

    Газета New York Times со ссылкой на спутниковые снимки сообщила, что институт получил повреждения в результате иранского удара по Израилю в ночь на воскресенье, передает РИА «Новости».

    Fars заявило, что на опубликованном видео «показано попадание иранской ракеты в институт Вейцмана». Fars предположило, что «этот удар является ответом на убийство Израилем иранских ученых-ядерщиков».

    НИИ имени Вейцмана является одним из важнейших научных центров Израиля.

    Times of Israel со ссылкой на спасателей сообщала, что число пострадавших в израильских городах Бат-Ям и Реховот близ Тель-Авива в результате ночной атаки Ирана превысило 130 человек. Позднее портал Ynet со ссылкой на службу скорой помощи Израиля заявил, что число жертв в городе Бат-Ям выросло до четырех человек, среди погибших есть двое детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удары по наземным ядерным, военным и другим стратегическим объектам Ирана. В результате атак погибли не менее шести физиков-атомщиков, связанных с ядерной программой по обогащению урана.

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    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    14 июня 2025, 21:06 • Новости дня
    Украинские гимнасты устроили дебош в отеле после провала на чемпионате Европы

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Германии два украинских гимнаста после неудачного выступления на чемпионате Европы устроили погром в гостиничном номере, разрушив мебель и сантехнику, после чего оргкомитет выставил сборной счет на 370 евро, сообщили СМИ.

    Как пишет украинское издание «Телеграф», оргкомитет чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Лейпциге выставил сборной Украины счет на сумму 370 евро из-за инцидента.

    Два спортсмена, Олег Верняев и Владислав Грик, оставшиеся без медалей, повредили две прикроватные и одну настольную лампу, а также крышку унитаза. Кроме того, сифон в ванной оказался засорен рвотными массами, передает РИА «Новости».

    «Телеграф» опубликовало фотографии разгромленного гостиничного номера и назвало поведение представителей сборной Украины недостойным. Организаторы потребовали оплатить не только ремонт, но и спецуборку помещения.

    Олег Верняев, олимпийский чемпион и многократный чемпион Европы, возместил ущерб за свой счет.

    Чемпионат Европы прошел в немецком Лейпциге с 26 по 31 мая. Сборная Украины завершила турнир с одной бронзовой медалью.

    В мае Федерация дзюдо Украины решила не отправлять делегацию на чемпионат мира после разрешения белорусам выступать под национальной символикой.

    Ранее сообщалось, что на церемонии награждения Кубка мира по художественной гимнастике в Баку украинская спортсменка Таисия Онофрийчук демонстративно отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы Верой Туголуковой, представляющей Кипр.

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    14 июня 2025, 15:31 • Новости дня
    Российские военные обманули ВСУ и зашли в Петровское с двух сторон
    Российские военные обманули ВСУ и зашли в Петровское с двух сторон
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные обманули Вооруженные силы Украины при штурме населенного пункта Петровское в ДНР, сообщил командующий штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер.

    По его словам, бойцы одновременно зашли в населенный пункт с двух сторон, чем отвлекли внимание противника, передает ТАСС.

    Петер пояснил, что российские штурмовики имитировали наступление с северной стороны, а в это время пешие группы вошли в Петровское с южной стороны. Командир уточнил, что таким образом российские силы смогли одновременно заблокировать ВСУ в населенном пункте.

    Накануне российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР. Ранее ВС России освободили Петровское и Алексеевку в ДНР, а до этого Южная группировка войск освободила Зарю в ДНР.

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    15 июня 2025, 10:29 • Новости дня
    Иран назвал условие прекращения ударов по Израилю

    Иран выразил готовность остановить удары по Израилю при прекращении агрессии

    Иран назвал условие прекращения ударов по Израилю
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности остановить ответные действия против Израиля, если прекратится агрессия в адрес Тегерана.

    Аракчи на встрече с иностранными дипломатами в Тегеране отметил: «Наша защита полностью легитимна и осуществляется с позиции силы. Если агрессия прекратится, естественно, прекратятся и наши ответные действия». Министр подчеркнул, что действия Ирана являются самообороной, и в случае прекращения нападений с израильской стороны ответные удары будут остановлены, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Иран ждет от США осуждения атак Израиля на иранскую ядерную инфраструктуру. По словам министра, Вашингтон должен заявить четкую позицию по этому вопросу. Аракчи заявил, что Иран получил от США через различные каналы заверения, что американская сторона не участвовала и не будет участвовать в ударах Израиля, однако в Тегеране этим заявлениям не верят. Министр также отметил, что Израиль не заинтересован в соглашении по ядерной программе Ирана, пишет РИА «Новости».

    Аракчи добавил, что Тегеран рассчитывал предложить США варианты договоренностей на переговорах в Омане, которые были отменены. Он пояснил, что Иран планировал предоставить свои предложения на шестом раунде консультаций, что могло привести к заключению сделки по ядерному вопросу.

    Ранее Аракчи обвинил Израиль в переходе красной линии, связанной с международным правом, после атаки на иранские ядерные объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские чиновники считают, что конфликт с Ираном может быть завершен за несколько дней. В субботу ночью военно-воздушные силы Израиля провели масштабную серию разведывательных ударов по целям в Тегеране.

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    14 июня 2025, 18:37 • Новости дня
    В иранском Бушере заметили столб дыма у строящейся с участием России АЭС
    В иранском Бушере заметили столб дыма у строящейся с участием России АЭС
    @ Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В районе города Бушер в Иране очевидцы увидели поднимающийся дым неподалеку от строящейся с участием РФ атомной электростанции, сообщили СМИ.

    YJC опубликовало фотографию из Бушера, где виден высокий столб дыма, поднимающийся на территории, связанной со строительством атомной электростанции при участии России. На снимке, размещенном агентством, запечатлены люди, предположительно рабочие стройки, которые смотрят вдаль на появившийся дым, передает РИА «Новости».

    Накануне МАГАТЭ заявило, что иранские власти проинформировали о том, что Бушерская АЭС не подверглась нападению, а уровень радиации на объекте в Натанзе не превышен.

    Ранее сообщалось, что иранские власти рассматривают возможность остановки мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на объектах, которые не подпадают под действие соглашения о гарантиях.

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    14 июня 2025, 21:13 • Новости дня
    США начали перебрасывать средства ПВО с Украины на Ближний Восток

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

    В беседе с телеканалом Fox News он подтвердил, что в ходе слушаний на Капитолийском холме на соответствующий вопрос депутатов дал утвердительный ответ. По словам Хегсета, «мы используем все доступные ресурсы для защиты своих людей в том регионе и по всему миру». При этом министр подчеркнул, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности американского персонала на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Накануне Владимир Зеленский заявил, что обострение ситуации между Израилем и Ираном не способствует интересам Украины, помощь Запада Киеву может снизиться.

    Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер сообщил, что военные самолеты и самолеты-заправщики Британии направлены на базы на Ближнем Востоке для усиленной поддержки из-за напряженности.

    В субботу Хегсет сообщил, что США располагает всеми необходимыми средствами для защиты своих граждан и военных баз на Ближнем Востоке на фоне эскалации между Израилем и Ираном.

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    15 июня 2025, 02:57 • Новости дня
    Иран начал новую ракетную атаку на Израиль
    Иран начал новую ракетную атаку на Израиль
    @ Channel 4 News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские силы ПВО работают в Тель-Авиве, отражая новую ракетную атаку Ирана, сообщают информационные агентства.

    «Новая волна иранских ракет направилась в сторону Израиля», – приводит РИА «Новости» текст сообщения IRNA.

    Армия обороны Израиля сообщила, что в связи с обнаружением ракет, запущенных из Ирана, в некоторых районах Израиля звучат сирены воздушной тревоги, передает ТАСС.

    ПВО активно работает в Тель-Авиве, слышны взрывы. По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован практически над всем центром Израиля.

    Напомним, ранее иранские ракеты упали в Хайфе и в Нижней Галилее. В свою очередь, израильские ВВС атаковали Тегеран.

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    14 июня 2025, 22:36 • Новости дня
    Трамп рассказал о разговоре с Путиным

    Трамп назвал войну между Израилем и Ираном главной темой разговора с Путиным

    Трамп рассказал о разговоре с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил о согласии с мнением президента России Владимира Путина о том, что «война между Израилем и Ираном должна закончиться».

    «Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днем рождения, а главное – поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает», – рассказал Трамп в Truth Social.

    Он заявил, что беседа продолжалась «долго», при этом России и Украине было уделено «гораздо меньше времени». Однако, как пояснил Трамп, эта тема будет обсуждаться «на следующей неделе». Трамп отметил, что Россия сейчас «занимается запланированным обменом пленными».

    «Он, как и я, считает, что война между Израилем и Ираном должна закончиться», – заявил Трамп. По его словам, он сказал Путину, что конфликт на Украине тоже «должен закончиться».

    Напомним, Путин провел 50-минутный телефонный разговор с Трампом, в ходе которого осудил операцию Израиля против Ирана и подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом. Путин также поздравил Трампа с днем рождения.

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    14 июня 2025, 21:21 • Новости дня
    Погиб заместитель командира батальона им. Судоплатова Олег Семов

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель командира батальона им. Судоплатова Олег Семов погиб, выполняя задачи спецоперации, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Заместитель командира добровольческого отряда «БАРС-32» (батальон имени Судоплатова) Олег Семов погиб от ранений, полученных при выполнении задач спецоперации на Украине, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

    По словам Балицкого, Семов стоял у истоков создания народного ополчения в Запорожской области. Губернатор отметил: «Он искренне любил Россию, мужественно сражался, защищая безопасность Запорожской области».

    У Олега Семова осталось трое детей. Евгений Балицкий выразил соболезнования его семье и близким, подчеркнув мужество погибшего офицера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае инструктор Центра «ВОИН» и боец добровольческого формирования «Барс-32 им. П.Судоплатова» Владислав Рахманов погиб при оказании первой помощи раненым сослуживцам во время артобстрела позиций ВС РФ в Запорожской области.

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    14 июня 2025, 15:51 • Новости дня
    Военный эксперт заявил о вынужденном приеме Украиной тел своих погибших

    Военный эксперт Дандыкин заявил о вынужденном приеме Украиной тел своих погибших

    Военный эксперт заявил о вынужденном приеме Украиной тел своих погибших
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украина забирает тела своих военнослужащих под давлением Европы и других спонсоров, отказ принимать тела погибших создал бы дополнительные проблемы с набором призывников, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В субботу Украина приняла еще 1,2 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ.

    «То, что киевские власти начали забирать тела погибших военнослужащих ВСУ, является для них вынужденной мерой, потому что уже пошла волна недовольства со стороны Европы и других спонсоров Украины. Ведь на Западе тоже понимали, что после отказа принимать тела начала складываться ненормальная ситуация. Так что происходящее сейчас, – это во многом заслуга наших информационных усилий», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    По его словам, дальнейший отказ киевских властей принимать тела создал бы еще больше проблем с набором призывников, которых уже сейчас приходится буквально отлавливать на улицах. Собеседник напомнил, что за каждого погибшего киевские власти, согласно законодательству, должны будут заплатить родственникам бойцов. По предварительным подсчетам, возврат 6 тыс. тел погибших в бою военных обернется для украинского бюджета выплатами десятков миллиардов гривен.

    Эксперт пояснил также, почему Украина после стамбульских договоренностей вернула России пока только 27 тел. «В отличие от них мы забираем своих, а они оставляли, особенно на курской земле, где все заминировано. В России святое отношение к погибшим, эвакуируем тела с поля боя даже под огнем противника. Поэтому я не думаю, что Украине выгодно удерживать тела наших бойцов. Все заявления той стороны о том, что они «перебили немереное количество российских бойцов» – абсолютная ложь. Потери разнятся в разы», – подчеркнул спикер напомнив, что неравные обмены телами происходили и ранее.

    Дандыкин приветствовал тот факт, что в субботу из украинского плена вернулась еще одна группа российских военнослужащих, а взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Также в рамках стамбульских договоренностей теперь идут бессрочные санитарные обмены – стороны передают раненых.

    «То, что происходят такие обмены, это правильно. У нас гораздо больше украинских военнопленных. Многие уже осуждены за преступления, свершенные с 2022 года», – отметил спикер.

    В субботу Россия передала Киеву еще 1,2 тыс. тел военнослужащих ВСУ, при этом со стороны Украины не было ни одного тела. Кроме того, источник в переговорной группе сообщил, что в настоящее время Москва и Киев осуществляют паритетный обмен военнопленными в рабочем порядке.

    В пятницу российская сторона осуществила передачу второй партии – 1,2 тыс. тел – погибших украинских военных. Украина не отдала ни одного тела в рамках обмена.

    Первый обмен телами погибших солдат в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле, произошел в минувшую среду. Москва передала украинской стороне первые 1212 тел, а взамен получила 27 тел погибших бойцов Вооруженных сил России. Изначально планировалось, что обмен состоится в конце прошлой недели, но украинская сторона несколько дней отказывалась принимать тела. В рамках этих договоренностей Россия планирует передать Украине более 6 тыс. тел погибших солдат и офицеров ВСУ.

    Глава российской делегации в Турции Владимир Мединский говорил о том, что Киев не принимал тела, поскольку не желал признавать масштаб потерь, а выделенные на компенсации средства уже израсходованы.

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    14 июня 2025, 16:54 • Новости дня
    Рябков заявил о чувстве безнаказанности Израиля на фоне поддержки Запада

    Рябков связал удары Израиля по Ирану с антииранской резолюцией МАГАТЭ

    Рябков заявил о чувстве безнаказанности Израиля на фоне поддержки Запада
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль почувствовал безнаказанность и увидел новое подтверждение безоговорочной поддержки со стороны Запада сразу после принятия антииранской резолюции МАГАТЭ, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    Израиль почувствовал собственную безнаказанность на фоне поддержки со стороны Запада, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

    По мнению Рябкова, тенденция особенно проявилась после того, как западные страны «продавили» антииранскую резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, несмотря на то, что многие государства воздержались или голосовали против. Уже на следующий день после принятия этой резолюции Израиль нанес удар по Ирану, что, по мнению российского дипломата, демонстрирует ощущение безнаказанности.

    Рябков считает, что подобные действия стали возможны благодаря безоговорочной поддержке Израиля не только со стороны США, но и ведущих европейских стран, участвующих в переговорах по иранской ядерной программе. Он также отметил, что связывать израильский удар с днем рождения Трампа, как это обсуждается в различных светских беседах, не имеет смысла.

    По словам замглавы МИД России, единственный логичный тайминг этих событий – это связь с принятием антииранской резолюции МАГАТЭ и последовавшей за ней атакой. Рябков подчеркнул, что такая последовательность событий для него очевидна.

    Ранее глава ЕС Урсула фон дер Ляйен напомнила президенту Израиля о праве страны на самооборону.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН.

    Журналист Такер Карлсон призвал США отказаться от поддержки Израиля и позволить ему самостоятельно вести войны.

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    14 июня 2025, 16:03 • Новости дня
    Власти Ирана задумались о закрытии Ормузского пролива

    Иранский депутат заявил, что Тегеран обсуждает закрытие Ормузского пролива

    Власти Ирана задумались о закрытии Ормузского пролива
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана рассматривают закрытие Ормузского пролива из-за ударов Израиля, что может повлиять на мировой рынок нефти, заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари.

    По словам Коусари, Иран рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива в ответ на действия Израиля, передает РИА «Новости».

    По его словам, Иран готов принять необходимое решение без колебаний. Косари пояснил, что подобная мера станет официальным ответом на атаки Израиля по территории страны и может существенно затронуть поставки нефти на мировые рынки.

    Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что в случае выполнения угроз Ираном и йеменскими хуситами по блокаде проливов на Ближнем Востоке цены на нефть могут достичь 110-130 долларов за баррель.

    Иран уведомил власти Британии, США и Франции о возможности ударов по их военным объектам на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в случае поддержки Израиля.

    Глава Минобороны Израиля пообещал «сжечь Тегеран» в ответ на возможные ракетные удары.

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    15 июня 2025, 03:33 • Новости дня
    Названо число пенсионеров в России
    Названо число пенсионеров в России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    По состоянию на 1 апреля общее число пенсионеров в России составило почти 41 млн человек, следует из данных системы Социального фонда.

    Данные системы Социального фонда показывают, что из 40961000 пенсионеров около 8 млн являются работающими, почти 33 млн – неработающими, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Алексей Говырин назвал категории граждан, которым повысили пенсии с 1 июня. В августе работающим пенсионерам увеличат выплаты за счет баллов индивидуального пенсионного коэффициента за 2024 год. В мае сообщалось, что средний размер страховой пенсии в России на 1 января 2025 года составил 24 тыс. 92 рубля 44 копейки в месяц.

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    14 июня 2025, 19:19 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом осудил операцию Израиля против Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    «В центре обмена мнениями, естественно, находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке», – заявил Ушаков, передает ТАСС.

    По его словам, российский лидер заявил о готовности России выполнить роль посредника между Израилем и Ираном. Ушаков отметил, что российская сторона до обострения ситуации предлагала шаги для достижения договоренностей между США и Ираном, и этот подход остается неизменным.

    «Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в Ближневосточном регионе», – добавил представитель Кремля.

    В ходе телефонного разговора президенты России и США не исключили возвращения Ирана к переговорам с Вашингтоном по ядерной программе. Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию как весьма тревожную, но отметил эффективность ударов Израиля по иранским объектам.

    Напомним, в субботу Ушаков заявил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут.

    В среду президент США заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл детали их последнего разговора.

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    Редкоземельное оружие Китая попало точно в цель

    США и Китай пошли на уступки друг другу, заключив торговое соглашение. Судя по всему, точечный удар Пекина по доступу американцев к редкоземельным металлам сработал. Слишком много на нем завязано – не только мировой автопром и электроника, но и оборонка. Подробности

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    Немецкие сказки про «зеленых человечков» в Эстонии служат низким целям

    Глава внешней разведки Германии Бруно Каль перед своей предполагаемой отставкой заявил о наличии твердых доказательств того, что Россия хочет проверить страны НАТО на единство и может послать в Эстонию «зеленых человечков». С чего это вдруг? Подробности

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    В МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов

    В России продолжается работа по регулированию пребывания иностранных граждан. Так, глава МВД заявил о необходимости высылки мигрантов, которые не приносят пользу российскому обществу. О каких критериях полезности мигрантов идет речь и как призыв министра связан с истекающим сроком легализации мигрантов в России? Подробности

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    Пустеющая Эстония решила стать всеевропейской тюрьмой

    Крупный политический скандал разворачивается в Эстонии, а все из-за намерения правительства страны поместить в местные тюрьмы иностранных преступников. Таллин заявляет, что это даст бюджету государства доход в десятки миллионов евро. Однако внезапно всплыли некоторые детали соглашения, которые в эстонском руководстве предпочли скрыть или даже солгать. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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